- 2011年09月15日埃及民众冲击以色列大使馆，其直接导火索，是上个月以色列在越境追捕加沙地带的武装分子时，打死了埃及5名边防警察，由此引发埃及民众的强烈抗议。
- 2011年09月15日31岁的渔夫罗威说：“我每天都来尼斯湖附近打渔。但是从未见过像这样的东西。”还有一些见到的人形容这个物体就如“潜在水下的鸟”一般。
- 2011年09月15日中国大陆在2008年把企业所得税税率降至25％，经税收减免之后，本土公司及跨国公司的实际税率都在22％左右。这一税率低于日美英德法澳6国。
- 2011年09月15日近年来我国进口大豆占国内大豆消费总量的比例一直保持在近80%的高位。但进口大豆的价格持续上涨，今年前8个月，我国进口大豆的均价为每吨574.8美元，同比上涨31.2%。
- 2011年09月15日随着人民币国际化进程推进，市场很自然会出现对人民币期货合约的双边需求，目前市场对人民币期货合约的需求正在不断增加
- 2011年09月15日潘基文在致辞中说：“全球第70亿个人将出生在一个充满矛盾的世界里。我们有足够的粮食，但仍有许多人还在挨饿；我们目睹着奢华的生活，同时也有许多人穷困潦倒；我们拥有取得进步的巨大机会，但也面临着巨大的障碍。”
- 2011年09月15日对此事，深州监狱纪委书记魏森表示，关于犯人越狱的细节和抓捕进展等信息，不便透露。当有记者问，犯人是不是通过翻墙的手法越狱时，魏森确认了这一点。
- 2011年09月15日前后两段揭黑录像在泰国国内引起巨大反响，一时间舆论哗然。尴尬万分的泰国国家警察总长威切恩·朴蓬西被迫承认朱威特所指称的地点确实曾经有非法赌场经营，同时责令事发地点苏提山警察局的四名高级警官立即停职接受调查。
- 2011年09月15日2011年上半年巨灾导致保险业损失达700亿美元，全年理赔额预计将达1200亿美元
- 2011年09月15日国家发改委9月15日公布的数据显示，8月份，全社会用电量4343 亿千瓦时，同比增长9.1 %。而7月份，全社会用电量增长11.8%。
- 2011年09月15日法国总统萨科齐将在当地时间14日稍晚与德国总理默克尔和希腊总理帕潘德里欧举行电话会议，讨论希腊债务危机形势。外界称，三国高层极有可能推出一套援助希腊的新方案。
- 2011年09月15日很多国外的银行资产都是用价格和净资产比，一般都是30%～40%之间，一块钱的资产出3毛钱就可以收购。但是不能只看现在便宜，还要看收购之后能否管理好
- 2011年09月15日9月14日下午，李双江之子打人事件中受伤夫妇与李天一、苏楠二人家长会面，双方达成和解。 受伤夫妇二人表示愿意原谅孩子的不冷静行为，希望司法部门予以宽大处理。
- 2011年09月15日如果债券成交不活跃，很容易造成债券单日大幅上涨或大幅下跌，收盘净价将无法体现债券的公允价值，基金及时调整估值，可以有效维护基金持有人的利益
- 2011年09月15日近日，有媒体曝光湖北省委第六巡视组在宜昌市秭归县巡视20余天，花费高达80余万元。目前湖北省纪委已派人前往秭归调查此事。秭归县委宣传部表示，最后的结论应以省纪委调查结果为准。
- 2011年09月15日最新一周海洋环境监视监测结果显示，蓬莱19-3油田C平台附近仍有间歇性油花溢出，每天都发现小范围油带
- 2011年09月15日【《财经》综合报道】 据人民日报消息，9月12日，天涯论坛一则《广西理工职业技术学校卖学生“猪仔”去广东打工》的帖子称，广西理工职业技术学校强制学生在第三学期“实习”，而“实习”的工作和学生的专业完全不搭边。 该校房地
- 2011年09月15日上周，基金却整体一致主动加仓，同时ETF获下半年以来最大单周净申购。种种迹象显示，机构资金正逐步介入市场，出现唱空不做空局面
- 2011年09月15日对于大多数投保人来说，规模越大的保险公司越值得信任，然而事实却是，这些大保险公司不如想像的那样完全值得信任。目前国内最大的几家保险公司，基本也占据着黑榜单的前几名。
- 2011年09月15日最新价格监测，代表性稀土品种金属镨钕在中秋节后出现了较强的回暖趋势，询盘增多，部分商家亦开始调高报价。若趋势确立，则不仅对行业上游形成利好，同样也将有助于下游应用领域需求的复苏
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