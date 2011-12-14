- 2011年12月14日慈星股份技术水平较国际领先水平仍有差距；报告期内，公司研发经费投入占营业收入的比重也逐年减少；本就不及国外先进技术，现在又轻研发，宁波慈星未来的市场竞争力似乎不令人乐观。
- 2011年12月14日宁波慈星主要生产针织生产行业用的电脑针织机械，主要供各大制衣厂购买使用。从招股书上披露的委托贷款及担保贷款情况来看，宁波慈星对客户的贷款利率及担保费率相当优惠。
- 2011年12月14日中国现在已经开始实行了基层的选举，有9亿的中国公民都参加基层选举。规模如此之大，是以前预见不到了，也是邓小平以前没有预见到的
- 2011年12月14日卡特说，追求和平与繁荣的共同目标是非常伟大的，它可以融合中美之间之间的差异。未来中美将会渐渐的实现一个非常好的关系，以及非常重大的共同目标。
- 2011年12月14日卡特说， 5年以前人民币是1块美元换8点多人民币，现在是1：6，人民币升值已经22%了，只有5年的时间，但这个决定应该是中国人自己决定，而不是美国人强迫来决定
- 2011年12月14日韩国报道称，其他中国船员如果只是抵抗，将适用妨害公务执行罪处以5年以下徒刑，如果是直接帮船长行刺，将看做杀人罪的共犯予以处罚。
- 2011年12月14日
- 2011年12月14日1-11月，全国全社会用电量42835亿千瓦时，同比增长11.85%，第一产业用电量945亿千瓦时，增长3.77%
- 2011年12月14日加速产险承保盈利周期见顶的两个最重要的原因，是供求关系逆转和市场监管放松。
- 2011年12月14日今日，人民币对美元中间价报6.3396，6.3712为今日跌停点，至收盘时，该汇率为6.3713。
- 2011年12月14日上周(12月5日至11日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨。18种蔬菜批发价格比前一周(下同)上涨7.9%，比11月初上涨18.4%。
- 2011年12月14日11月末，广义货币(M2)余额82.55万亿元,同比增长12.7%，比上月末低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额28.14万亿元,同比增长7.8%，比上月末低0.6个百分点
- 2011年12月14日该基金将对房地产、医药、钢铁和矿山行业之外的其他行业企业进行股权、债权投资和符合法律规定及有限合伙协议约定的其他投资.
- 2011年12月14日沪指报2228.52点，跌20.07点，跌幅0.89%，成交386亿元；深成指报9093.03点，跌97.85点，跌幅1.06%，成交373亿元。
- 2011年12月14日银行为了获得美元流动性进行的黄金租赁业务量迅速扩大，导致黄金租借利率降至十年来最低水平，现在银行需要贴钱才能将黄金租借出去以获得美元流动性。
- 2011年12月14日中央经济工作会议12月12日至14日在北京举行，会议称中国2012年将保持信贷合理增长。
- 2011年12月14日截至周三午盘，重庆啤酒报47.86元，连续第五日封住跌停。
- 2011年12月14日要保持适度投资规模，优化投资结构，重点抓好在建和续建工程，确保国家已经批准开工的在建水利、铁路、重大装备等项目资金需求。
- 2011年12月14日IEA称,全球煤炭市场对中国的依赖仍高;而单是中国就占到全球需求增长的60%.
- 2011年12月14日最近仨月降价楼盘销量增八成 年末回笼资金开发商以价换量
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