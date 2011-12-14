- 2011年12月14日哈尔滨市交通运管部门要对现有公交线路按幼童需求延伸情况做摸底调查，并研究校车除送子外成为市场运力一个组成部分的可行性；在对送子车放开公交车专用道的同时，交警部门须提前调研路权分配情况，保证校车、送子车优先权。
- 2011年12月14日德意志银行预计，中国明年的跨境人民币贸易结算额将升至3.7万亿元，或促中国央行确立继香港后的第二个跨境人民币贸易结算市场。
- 2011年12月14日今年水稻开秤价格较高，几乎与上年粮食收储期最高价持平，虽然后期局部地区略有小幅波动，但整体保持高位运行。与之相对应的大米价格较为稳定，未出现大幅上涨情况，致使一些中小米业利润降低，生存困难，面临洗牌风险。
- 2011年12月14日会议指出，牢牢把握扩大内需这一战略基点，把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上来。
- 2011年12月14日要推进营业税改征增值税和房产税改革试点，合理调整消费税范围和税率结构，全面改革资源税制度，研究推进环境保护税改革。
- 2011年12月14日深化利率市场化改革和汇率形成机制改革，保持人民币汇率基本稳定。
- 2011年12月14日中央经济工作会议12月12日至14日在北京举行，会议提出了明年经济工作的主要任务。
- 2011年12月14日北京13日又联合发出紧急通知，要求各区县对中小学生和幼儿园儿童上下学乘车安全情况进行再次检查，并建立校车安全台账，校车时速不允许超过60公里。
- 2011年12月14日要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展。
- 2011年12月14日继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性
- 2011年12月14日旗下拟开发建设的浦东金融广场项目1号办公楼，将被陆家嘴出售给泰康人寿
- 2011年12月14日意大利和比利时13日连续发生恶性事件，造成大量无辜人员伤亡。凶手的作案动机还在继续调查中，但本性一样：血腥、残酷、丧失人性
- 2011年12月14日近期市场中多重利空因素集中，对欧元形成打压。13日纽约汇市欧元对美元汇率盘中一度跌至11个月来新低，逼近1比1.30关口。由于欧洲债务状况近期难以出现根本性好转，欧元短期内仍难以摆脱疲弱走势
- 2011年12月14日美国联邦储备委员会13日结束了今年最后一次议息会议。会议结束后虽未推出新的货币政策举措，但宣布将延续此前的超宽松货币政策
- 2011年12月14日2011年尚未过去，若公司有心与“*ST”划清界限，或者还会通过其他方式“补救”。
- 2011年12月14日
- 2011年12月14日前11月本田在华销量仅为53.94万辆，同比减少8.4%，完成全年目标的84%，全年负增长几无悬念
- 2011年12月14日沪指报2245.51，下跌3.08点，跌幅为0.14%，成交187亿元；深成指报9185.22点，跌5.66点，跌幅为0.06%，成交184亿元。
- 2011年12月14日众议院当日以234票赞成、193票反对的投票结果通过该项耗资约达1800亿美元的议案。但该议案把建设一条从加拿大到墨西哥湾的输油管道作为附加条件列入其中。白宫此前已多次表示，出于环保原因考虑，将暂缓建设这一管道的审批
- 2011年12月14日2011年，也是世界版图“沉升”互现之年——发达国家经济体或萎靡，或乏力，颓势凸显；而新兴经济体或积蓄内生动力，蓄势待发，或坚定前行，展现活力
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