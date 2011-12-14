稻价高企市场购销冷淡 利润下滑中小米业生存困难 2011年12月14日 今年水稻开秤价格较高，几乎与上年粮食收储期最高价持平，虽然后期局部地区略有小幅波动，但整体保持高位运行。与之相对应的大米价格较为稳定，未出现大幅上涨情况，致使一些中小米业利润降低，生存困难，面临洗牌风险。

北京发紧急通知要求中小学建校车安全台账 限速60公里 2011年12月14日 北京13日又联合发出紧急通知，要求各区县对中小学生和幼儿园儿童上下学乘车安全情况进行再次检查，并建立校车安全台账，校车时速不允许超过60公里。

欧元颓势短期难改 2011年12月14日 近期市场中多重利空因素集中，对欧元形成打压。13日纽约汇市欧元对美元汇率盘中一度跌至11个月来新低，逼近1比1.30关口。由于欧洲债务状况近期难以出现根本性好转，欧元短期内仍难以摆脱疲弱走势

美联储今年四件大事和明年三大难题 2011年12月14日 美国联邦储备委员会13日结束了今年最后一次议息会议。会议结束后虽未推出新的货币政策举措，但宣布将延续此前的超宽松货币政策