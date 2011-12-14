德国对欧盟峰会成果毁誉参半 2011年12月14日 欧盟26个成员国在上周末举行的欧盟峰会上达成了制订新财政条约的共识。这是欧洲从根本上摆脱债务危机困扰、向欧洲财政联盟一体化方向迈进的一步。但德国政经界对本次峰会成果的反应毁誉参半

国际新闻早报 2011年12月14日 科威特埃米尔（国家元首）谢赫萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫13日批准了新任首相谢赫贾比尔·穆巴拉克·萨巴赫提交的内阁名单。新内阁由11人组成，少于上届内阁的16人，其中4人来自执政的萨巴赫家族，分别担任国防、内政、外交和新闻大臣

利比亚部分民兵武装上缴重型武器并接受整编 2011年12月14日 过渡政府将配发给他们专用制服，他们可以保留原来持有的手枪或冲锋枪等轻型武器，但是ＲＰＧ火箭筒或载有重型机枪的皮卡车得全部上缴过渡政府，首批1000名警察将从下周开始接受培训

意大利发生枪击事件造成3死3伤 2011年12月14日 袭击者名叫詹卢卡·卡塞里，今年50岁。当天早上，他先在佛罗伦萨城北的一处市场开枪射击，打死2人、打伤1人。随后又驱车来到市中心一个市场，再次开枪击伤2人，最后在警察的重重包围下，走投无路的卡塞里开枪自尽

伊朗将在霍尔木兹海峡举行军演 2011年12月14日 伊朗伊斯兰革命卫队司令贾法里7月初曾表示，封锁霍尔木兹海峡的计划已经列入伊朗军方的议事日程，但他强调只有在某些特殊情形或伊朗遭到威胁的情况下，伊朗才会封锁霍尔木兹海峡

列支敦士登本月将成为申根成员国 2011年12月14日 公报说，列支敦士登已经达到加入申根区的各项条件，欧盟理事会此前就取消其他申根国与列支敦士登的内部边境管制、取消申根信息体系对列支敦士登的使用限制等达成一致意见

雪佛龙公司承认巴西海域原油泄漏还在继续 2011年12月14日 从海底观测来看，瞬时漏油量在逐步减小，但要想把泄漏完全控制住还需要一段时间。对于何时能彻底堵漏，雪佛龙暂时无法给出承诺

2011年中国出国留学人数预计达35万人 2011年12月14日 截至2011年10月26日，中国共有419家正规合法留学中介机构，由教育部通过教育部涉外监管信息网进行监管。根据中国教育在线对12家知名留学中介机构的调查，这12家机构2011年的业务增长多数超过30%

欧盟峰会未能修约留下隐患 2011年12月14日 日前结束的欧盟峰会未能实现修约，取而代之的是26个欧盟成员国同意缔结一份新的政府间条约，以推进财政联盟建设。分析人士指出，这一做法将在法律层面上留下隐患，新条约的“约束力”也会大打折扣

俄罗斯自由民主党推举日里诺夫斯基为总统候选人 2011年12月14日 现年65岁的日里诺夫斯基是俄罗斯自由民主党的创始人，并一直担任该党主席，向来以独特、鲜明的政治观点和大胆的民族主义言论著称。他曾于1991年、1996年、2000年和2008年4次参加俄罗斯总统竞选

南京一银行副行长私分小金库贪污8万元获刑6年 2011年12月14日 2011年8月3日，玄武区法院作出一审判决，被告人金年犯有贪污罪，判处有期徒刑6年，没收财产2万元，退出的赃款8万元发还案发单位。后金年不服提出上诉，二审驳回上诉，维持原判