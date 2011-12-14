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  • 德国对欧盟峰会成果毁誉参半
    2011年12月14日
    欧盟26个成员国在上周末举行的欧盟峰会上达成了制订新财政条约的共识。这是欧洲从根本上摆脱债务危机困扰、向欧洲财政联盟一体化方向迈进的一步。但德国政经界对本次峰会成果的反应毁誉参半
     
  • 欧盟国家刑事犯罪嫌疑人将获“权利说明书”
    2011年12月14日
    欧盟司法委员雷丁13日表示，欧盟正在加强保障刑事诉讼中的个人权利，并不断提高成员国在自由、安全与司法领域的互信
     
  • 国际新闻早报
    2011年12月14日
    科威特埃米尔（国家元首）谢赫萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫13日批准了新任首相谢赫贾比尔·穆巴拉克·萨巴赫提交的内阁名单。新内阁由11人组成，少于上届内阁的16人，其中4人来自执政的萨巴赫家族，分别担任国防、内政、外交和新闻大臣
     
  • 利比亚部分民兵武装上缴重型武器并接受整编
    2011年12月14日
    过渡政府将配发给他们专用制服，他们可以保留原来持有的手枪或冲锋枪等轻型武器，但是ＲＰＧ火箭筒或载有重型机枪的皮卡车得全部上缴过渡政府，首批1000名警察将从下周开始接受培训
     
  • 意大利发生枪击事件造成3死3伤
    2011年12月14日
    袭击者名叫詹卢卡·卡塞里，今年50岁。当天早上，他先在佛罗伦萨城北的一处市场开枪射击，打死2人、打伤1人。随后又驱车来到市中心一个市场，再次开枪击伤2人，最后在警察的重重包围下，走投无路的卡塞里开枪自尽
     
  • 伊朗将在霍尔木兹海峡举行军演
    2011年12月14日
    伊朗伊斯兰革命卫队司令贾法里7月初曾表示，封锁霍尔木兹海峡的计划已经列入伊朗军方的议事日程，但他强调只有在某些特殊情形或伊朗遭到威胁的情况下，伊朗才会封锁霍尔木兹海峡
     
  • 列支敦士登本月将成为申根成员国
    2011年12月14日
    公报说，列支敦士登已经达到加入申根区的各项条件，欧盟理事会此前就取消其他申根国与列支敦士登的内部边境管制、取消申根信息体系对列支敦士登的使用限制等达成一致意见
     
  • 雪佛龙公司承认巴西海域原油泄漏还在继续
    2011年12月14日
    从海底观测来看，瞬时漏油量在逐步减小，但要想把泄漏完全控制住还需要一段时间。对于何时能彻底堵漏，雪佛龙暂时无法给出承诺
     
  • 加拿大退出《京都议定书》招致世界非议
    2011年12月14日
    法国外交部发言人贝尔纳·瓦莱罗13日指出，加拿大的退出对于遏制气候变化的整个进程来说是个“坏消息”。与此同时，法国将不会停止履行德班气候大会刚刚通过的决议，这些决议与《京都议定书》是连成一体的
     
  • 2011年中国出国留学人数预计达35万人
    2011年12月14日
    截至2011年10月26日，中国共有419家正规合法留学中介机构，由教育部通过教育部涉外监管信息网进行监管。根据中国教育在线对12家知名留学中介机构的调查，这12家机构2011年的业务增长多数超过30%
     
  • 欧盟峰会未能修约留下隐患
    2011年12月14日
    日前结束的欧盟峰会未能实现修约，取而代之的是26个欧盟成员国同意缔结一份新的政府间条约，以推进财政联盟建设。分析人士指出，这一做法将在法律层面上留下隐患，新条约的“约束力”也会大打折扣
     
  • 钟山：明年积极开拓发展中国家市场
    2011年12月14日
    【《财经》实习记者 胡维佳】
    下一步特别要积极开拓人口规模大、市场份额低、资源储量丰富、战略地位重要的新兴发展中国家市场。
     
  • 俄罗斯自由民主党推举日里诺夫斯基为总统候选人
    2011年12月14日
    现年65岁的日里诺夫斯基是俄罗斯自由民主党的创始人，并一直担任该党主席，向来以独特、鲜明的政治观点和大胆的民族主义言论著称。他曾于1991年、1996年、2000年和2008年4次参加俄罗斯总统竞选
     
  • 台方：今年前11月逾160万大陆游客赴台
    2011年12月14日
    大陆现为台湾观光最大客源地。第二大客源地日本11月来台旅客13.538万人次，比去年同期增长23.69%。此外，韩国、东南亚各国及港澳地区当月来台旅客也都明显增长
     
  • 地沟油检测方法征集电话公布
    2011年12月14日
    《财经》综合报道
    在征集完成后，计划首先召集业内权威专家进行初筛，将一些明显无效的方法剔除出去，剩余的方法再进行试验
     
  • 外交部发言人：希望加拿大继续履行减排承诺
    2011年12月14日
    德班会议刚刚就《京都议定书》第二承诺期取得了重要的进展，加拿大方面选择在这个时候退出《京都议定书》，与国际社会的努力背道而驰，令人遗憾
     
  • 专家：地价过高容易引起养老住区资金链问题
    2011年12月14日
    《财经》综合报道
    聂梅生曾对养老住区的成本进行敏感分析，她透露，养老住区容易引起资金链出问题的第一个是地价，第二个是建设成本
     
  • 韩媒称刺死韩海警的中国渔民最高或被判死刑
    2011年12月14日
    《财经》综合报道
    一名常驻韩国的中国分析家13日对《环球时报》说，韩国已废除死刑，即使名义上被判死刑，通常也不会直接处死。《朝鲜日报》说，今年韩国拘留58名中国船员，大多缓刑释放
     
  • 南京一银行副行长私分小金库贪污8万元获刑6年
    2011年12月14日
    2011年8月3日，玄武区法院作出一审判决，被告人金年犯有贪污罪，判处有期徒刑6年，没收财产2万元，退出的赃款8万元发还案发单位。后金年不服提出上诉，二审驳回上诉，维持原判
     
  • 西班牙国债收益率下降
    2011年12月14日
    西班牙财政部13日发行总额为49.41亿欧元（约合64.45亿美元）的12个月期和18个月期国债，收益率较上次发行时均下降约1个百分点
     
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