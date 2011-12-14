瑞士经济增长明显放缓 2011年12月14日 报告认为，目前不会出现2008年那样经济形势的崩溃。如果欧元区债务危机不再进一步恶化，瑞士经济增长放缓的时间将是短暂的

国际财经快报 2011年12月14日 由于市场有传言说伊朗将关闭霍尔木兹海峡，国际油价13日大涨，纽约油价收于每桶100.14美元，涨幅为2.42%；伦敦北海布伦特油价收于每桶109.58美元，涨幅为2.2%

瑞典萨博轿车公司获中国青年汽车注资 2011年12月14日 吉尔斯拒绝透露青年汽车集团向萨博注资的具体金额，但萨博母公司瑞典汽车公司董事会主席维克托·米勒接受一家瑞典媒体采访时表示，注资规模超过340万欧元（约443万美元）

美国小企业对经济前景信心继续上升 2011年12月14日 数据显示，11月份小企业信心指数比上个月攀升1.8点至92，为连续第三个月上升，不过仍处于相对低位。在截至2007年12月的六年扩张期内，该指数的平均值为100.7；在截至2009年6月的18个月衰退期内，平均值为88.6

南京一银行副行长私分单位小金库贪污8万元获刑6年 2011年12月14日 原中国工商银行南京市高新技术开发区支行副行长金年，因伙同他人私分单位小金库贪污8万元，逃亡11年后向南京检方自首，获刑6年