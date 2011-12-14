- 2011年12月14日报告认为，目前不会出现2008年那样经济形势的崩溃。如果欧元区债务危机不再进一步恶化，瑞士经济增长放缓的时间将是短暂的
- 2011年12月14日在重庆啤酒的一路跌停中，基金公司尤其是大成基金损失惨重 。按照13日的收盘价格计算，短短四个交易日，大成基金的浮动亏损就已经达到了12.5亿元。
- 2011年12月14日由于市场有传言说伊朗将关闭霍尔木兹海峡，国际油价13日大涨，纽约油价收于每桶100.14美元，涨幅为2.42%；伦敦北海布伦特油价收于每桶109.58美元，涨幅为2.2%
- 2011年12月14日吉尔斯拒绝透露青年汽车集团向萨博注资的具体金额，但萨博母公司瑞典汽车公司董事会主席维克托·米勒接受一家瑞典媒体采访时表示，注资规模超过340万欧元（约443万美元）
- 2011年12月14日数据显示，11月份小企业信心指数比上个月攀升1.8点至92，为连续第三个月上升，不过仍处于相对低位。在截至2007年12月的六年扩张期内，该指数的平均值为100.7；在截至2009年6月的18个月衰退期内，平均值为88.6
- 2011年12月14日原中国工商银行南京市高新技术开发区支行副行长金年，因伙同他人私分单位小金库贪污8万元，逃亡11年后向南京检方自首，获刑6年
- 2011年12月14日尽管拉美整体就业形势好转，但目前失业人口仍达2亿人，其中，青年失业人数占相当大的比例，青年失业率是地区总失业率的两倍
- 2011年12月14日12月13日，商务部副部长钟山表示，我国对外贸易今年以来面临不少困难，其中贸易摩擦日趋增多。今年1-11月，我国遭遇了全球16个国家对我国产品发起的60项贸易调查。
- 2011年12月14日Facebook计划明年3月底之前进军移动广告市场，此举或为该社交巨头在IPO前带来新的营收点
- 2011年12月14日报告说：“在通胀依然高企和增长可能放缓的情况下，印度经济展望依然富有挑战性。受世界经济疲弱和国内高利率水平双重影响，印度经济可能依然处于颓势”
- 2011年12月14日2011年12月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3396元，较昨日贬值37个基点，或0.06%。
- 2011年12月14日史考特·卡特勒说：今年纽交所有7个中国公司IPO，融资额是15亿美元，2010年22个中国IPO融了28亿美元。他解释说，今年IPO的个数和融资金额下降，主要是市场原因造成的
- 2011年12月14日2012年1月12日或是小肥羊在港交所最后的交易日。2月1日将宣布撤销小肥羊在港交所的上市地位，次日正式生效
- 2011年12月14日美国利率市场化，是由大额存单市场开始，逐渐推动了整个利率的市场化进程。目前中国也需要类似理财产品的创新形式来推动利率市场化的进程
- 2011年12月14日销售房源要一次性全部公开对外销售，实行一套一标；按照建筑面积计价的，还要标示建筑面积单价。
- 2011年12月14日因为股市是虚拟经济，指数泡沫泛滥后潮起潮落再正常不过，新浪潮来了依旧还会如此；而房市是实体经济，房价大起大落使经济遭受严重影响，导致经济周期改变，但房子价格过高也是泡沫，一般来讲泡沫总是要破灭的，除非"水"把泡沫湮没
- 2011年12月14日武汉今年第13次土地拍卖13日举行，共拍卖19宗土地，规模创年内土地拍卖之最。但全程没有出现你争我夺的竞拍局面，全部地块都以底价成交，总成交额58.1亿元
- 2011年12月14日截至11月底，云南省今年39．3万套城镇保障性住房的开工率已达100％，完成投资200．2亿元，占总投资额的72．9％。
- 2011年12月14日2011年，面对创历史新高的物价水平和不断增加的通胀压力，中国百姓对个人财富的“缩水”有了空前的感受。
- 2011年12月14日422只主动管理的偏股基金(包括普通股票型基金和偏股混合型基金)中复权单位净值低于面值的基金个数已经增至178只，占比高达42%
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