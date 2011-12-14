- 2011年12月14日13日在工行、中行、建行、招行等多家银行发现，北京市场房贷“松绑”态势也开始显现，不少银行的贷款利率由原先的普遍上浮10%已回归至基准利率，甚至有消息传出，部分银行优质客户还能取得9折的优惠利率。
- 2011年12月14日朝阳区孙河乡康营村村干部梁达，涉嫌伙同一公司经理骗取政府拆迁补偿款高达1亿余元，目前北京市二分检已经对梁达提起公诉。
- 2011年12月14日警方介绍说，袭击者当天上午刚被警方传唤，之后不久便驾驶一辆小型箱式货车来到事发现场，拿出事先准备好的一支步枪、一支手枪和三枚手榴弹开始作案。警方事后搜查了袭击者驾驶的车辆，但没有发现其他武器
- 2011年12月14日列日是比利时东部一个工业城市，13日中午，一位名叫诺丁·阿姆拉尼的33岁当地居民携带1支步枪、1支手枪和3枚手榴弹来到市中心圣朗贝尔广场大开杀戒
- 2011年12月14日截至11月底，国内QFII家数总计121家。其中，11月份证监会新批准两家QFII，分别为普林斯顿大学信托基金和新光投信株式会社
- 2011年12月14日黄毅说，通过这部法律，会进一步界定在职业危害防治、治疗、保障上相关部门的职责，也会进一步健全完善有关职业危害防治的有关法律制度。同时通过这部法律界定在职业危害上的法律追责规定
- 2011年12月14日将数家西班牙银行以及两家银行控股公司的评级纳入负面观察名单，原因是西班牙经济增长前景放缓，可能导致西班牙银行盈利下降
- 2011年12月14日胡晓义透露，截至2011年11月底，新农保和城居保两项试点总参保人数达3.02亿人，其中领取养老金人数7966万人，积累基金1346亿元
- 2011年12月14日12月12日是北京正式执行二手房过户指导价新标准的首个工作日，来自多家机构的统计数据显示，北京二手房当天的网签数量仅为82套，创下了3年来工作日的最低纪录
- 2011年12月14日滚动型产品现如今却成了短期理财产品的“替补”，正逐渐成为年末银行揽储的重要工具
- 2011年12月14日国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣表示表示，“从总体上看，房地产调控政策措施已经取得初步成效。但我们必须清醒地认识到，当前房地产市场调控仍处于关键时期，调控取得的成果还是初步的，房地产价格合理回落的基础仍
- 2011年12月14日据铜川虹桥公安分局办案民警介绍，12月10日该局接到陕煤化集团铜川矿业公司徐家沟煤矿报警，说有人在互联网上发布虚假信息，称矿上发生重大伤亡事故，造成十几人遇难，给矿区职工群众带来心理恐慌和不良社会影响
- 2011年12月14日快递公司人士表示，春节期间件量只有平日的一到两成，而人工三倍工资公司必须支付，保证运营铁定亏损。业内人士预测，春节期间快递费或涨5成以上
- 2011年12月14日南海警方称，按照规定，必须被搞错信息的两个人都要来，并且在核实身份后才能上报省厅申请更改。但梁瀚一直没有出现。一民警称，为何出现身份信息录入错误，还需要进一步核查卷宗
- 2011年12月14日贷款利率并无优势，是摆在消费金融公司面前的一道难题
- 2011年12月14日该案是新疆第一宗宣判生效的内幕交易案件，并且该案判决涉及4个自然人、两家单位，主体较多，对当地政府和市场相关主体震动较大。
- 2011年12月14日意见还强调了依法进行行政强制实施主体规范，要求各级政府和政府部门对行政执法人员的资格加强管理。实施行政强制的执法岗位上配备的人员必须取得《河南省行政执法证》，具备相关资格
- 2011年12月14日死者廖明兰的儿子李江萍介绍说，目前双方签署了赔偿协议，肇事者赔偿死亡补偿费、丧葬费等共计41万元，于12月12日前全部付清，但前提是必须出具对肇事者的《谅解书》
- 2011年12月14日申报稿中引起业界注意的是公司当家人和PE的互投关系，即公司当家人作为LP投资PE基金，而PE反过来联合同门系PE基金共同投资该公司。
- 2011年12月14日联通将再敲定一些省公司的主要负责人，预计将达到10个省左右，占联通省公司1/3左右
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