- 2011年12月14日12月13日，重庆市公安局交巡警总队紧急出台有关校车交通安全管理的通知，涉及校车管理七项措施。本月逾2000辆校车开始更换新车牌，2000余名校车驾驶人也将接受统一考核
- 2011年12月14日搬起石头不仅会砸到自己的脚，也可能砸到一大批人的脚。 12月9日，*ST昌九突然停牌称赣州工投正核实媒体报道，4天后便有了本次公告。以常理揣度文义，颇有几分挽救股价跌势的语气
- 2011年12月14日坚定看空中国经济的英国对冲基金经理亨德利（Hugh Hendry）管理的一只做空中国的对冲基金，今年以来盈利超过52%
- 2011年12月14日鉴于中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇储备量，所以不应担心资本流出。
- 2011年12月14日此案属于在全国、全省均有特别重大影响的重案，符合公安部“可根据实际需要适当提高赏金标准”的要求。“平头男”也因此成为湖南有史以来赏金最高的嫌疑人
- 2011年12月14日广发银行行长利明献表示，为了稳定增长，政府应会释放资金，存款准备金率预计可能下调2-3次
- 2011年12月14日继续支持内地符合条件的证券类金融机构在港设立分支机构及依法开展业务；深化内地与香港金融服务及产品开发的合作，允许以人民币境外合格机构投资者（RQFII）方式投资境内证券市场。
- 2011年12月14日昨日，安妮股份公告，公司股东大会以0股赞成，以占出席股东所持表决权的100%反对票一致否决公司改聘会计师事务所的议案。
- 2011年12月14日“即便物价下来了，也不应该马上调整利率”。
- 2011年12月14日目前中国消费信贷、消费金融比较简单，主要还是以房贷为主，住房抵押贷款占整个消费贷款大概80%
- 2011年12月14日12日，大成基金发布公告要求其重仓持有的重庆啤酒立即停牌，就此前关于乙肝疫苗的研制信息进行全面披露。这是A股市场首例基金“逼宫”上市公司停牌的事件。
- 2011年12月14日为了稳定增长，政府应会释放资金，存款准备金率预计可能下调2-3次。
- 2011年12月14日对于IPO和实施增发的许多上市公司而言，却过着“家有余粮”的舒服日子，大量的募集资金成为了予取予求的“无息贷款”。
- 2011年12月14日近年来，西安市频繁发生渣土车严重交通肇事致人死亡案件，特别是今年以来，接连发生几十起案件引发社会广泛关注，人民群众对此反应强烈。省高院依照刑法及相关法律的规定，对全省法院依法严肃惩治渣土车交通肇事犯罪提出要求
- 2011年12月14日人民币近期走势并不表示其将进入贬值通道，连续“跌停”的态势即将结束。
- 2011年12月14日今年初确定的全年节能减排目标可能难以完成。几乎与此同时，一些地区因节能减排再次对部分企业拉闸限电。由于今年节能减排目标实现难度较大，拉闸限电可能卷土重来并对相关行业造成负面影响
- 2011年12月14日当前欧美经济形势不容乐观，但香港有能力应对大量资本的自由进出。
- 2011年12月14日随着大盘快速跌破2300点，投资者持股信心再度遭遇打压。统计显示，在近两个交易日中，有237只A股创出历史新低
- 2011年12月14日美国联邦公开市场委员会(下称“FOMC”)发布了利率政策声明。在此次会议上，FOMC决定将基准利率维持不变，符合市场广泛预期。FOMC同时指出，全球金融市场上的压力继续给经济前景带来了重大的下行风险
- 2011年12月14日调查发现，绿大地涉嫌欺诈发行；违规披露、不披露重要信息；伪造国家机关公文、有效证明文件和有关单据、凭证；隐匿、销毁会计资料等多项违法犯罪行为。
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