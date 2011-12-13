人民币跨境流动谜题解析 2011年12月14日 穆怀朋 人民币跨境流动并不需要国际收支的持续失衡，更不会产生大量的热钱回流。这只是居民与非居民之间货币的转移，并不影响境内货币当局和银行体系的资产负债总量

湖南省监狱管理局原局长刘万清数罪并罚被判无期徒刑 2011年12月13日 刘万清犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、徇私舞弊暂予监外执行罪，被数罪并罚判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其受贿犯罪所得及其他违法所得财物折合人民币共计1700余万元，上缴国库