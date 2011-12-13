- 2011年12月14日人民币跨境流动并不需要国际收支的持续失衡，更不会产生大量的热钱回流。这只是居民与非居民之间货币的转移，并不影响境内货币当局和银行体系的资产负债总量
- 2011年12月14日报道称，“LightKorea”、“大韩民国在乡京友会”等团体300多人13日下午2时许在位于首尔钟路区的中国大使馆前集会示威，谴责“中方船员杀害韩国海警”，并要求中国“立刻道歉”
- 2011年12月14日年末将至，基金排名战早已硝烟四起，愈演愈烈。在弱势市场背景下，基金界上演合纵连横的多国混战“大片”，12月13日，王亚伟掌管的华夏大盘精选和华夏策略精选多只三季度末重仓股票(市场称之为“王亚伟概念股”)遭遇“猎杀”
- 2011年12月14日人口政策修改一再错失时机，反映出中国在一系列重大公共政策决策、制定和执行过程中的深层问题
- 2011年12月14日《“揭盲”曝新盲点 投资者盼“翻盘”》等9则
- 2011年12月14日问题集中出现在公司企业早期财务问题不能作出合理解释、业务独立性存在缺陷、未来效益稳定性不确定等方面
- 2011年12月14日RQFII投资A股政策落实 最快月底推出。《CEPA补充协议八》昨日签署，32项措施推动香港内地服务贸易自由化
- 2011年12月14日美联储宣布维持利率不变，宣称美国经济仍在“适度增长”，但同时预警称未来经济面临重大下行风险。
- 2011年12月14日一位不愿具名的中科院院士回应称，饶施二人落选并非其学术水平问题
- 2011年12月13日20多名学生受伤，被送往驻马店中心医院和解放军159医院抢救。目前，仍有7名学生处于重伤危险之中
- 2011年12月13日据丰县教育部门相关负责人介绍，事故校车与学生家长直接协议用车，因此车上没有老师陪同，目前，首羡镇中心小学教学秩序正常，当地安排了5名心理老师为学生提供心理疏导
- 2011年12月13日截至今年10月，经合组织成员国共有约4510万失业人口，比2010年同期减少150万，但比2007年同期仍多1410万。
- 2011年12月13日软银赛富首席合伙人阎炎也在其个人微博上表示，没有给关建中投票，并声明以后也不会了，阎炎说，“因为我觉得再投票我自己就成为笑话了！”
- 2011年12月13日
- 2011年12月13日刘万清犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、徇私舞弊暂予监外执行罪，被数罪并罚判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其受贿犯罪所得及其他违法所得财物折合人民币共计1700余万元，上缴国库
- 2011年12月13日受访的4259家中外企业中，约一半报称不计划改变中国员工规模；五分之一的受访企业计划增聘人手，另外五分之一对此不确定，表明业务发展存在不确定性
- 2011年12月13日李稻葵称，目前的楼市限购政策应该微调，将房地产需求中的消费性需求更好地从限购群体中剔除出来，对于首套房贷应该按照优惠利率发放。
- 2011年12月13日分析人士表示，人民币近期走势并不表示其将进入贬值通道，连续“跌停”的态势可能即将结束。
- 2011年12月13日上海证券交易所、中证指数有限公司13日宣布，将于2012年1月9日正式发布4条波动率加权指数系列和3条基本面加权指数系列,分别为:上证180､上证380､沪深300､中证500波动率加权指数,上证50､180､380基本面加权指数｡
- 2011年12月13日目前中韩双方有关主管部门正在密切沟通，抓紧调查核实有关情况。中方愿与韩方积极配合，尽快妥善处理有关问题
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