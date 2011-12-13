伊朗说如何处置截获的美国无人机由伊朗决定 2011年12月13日 美国总统奥巴马12日要求伊朗归还美方失踪的无人侦察机，但他拒绝提供更多细节。这是美国首次公开承认失踪的无人机掌握在伊朗手中。

教育部要求对中小学生和幼儿上下学乘车安全进行再检查再落实 2011年12月13日 教育部高度重视，部长袁贵仁立即召集有关部门研究并作出部署，决定派出工作组前往事发地了解情况，并协助开展相关工作