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2011年12月13日
根据护航行动和其他远航任务需要，中方会考虑在塞舌尔等国家的合适港口进行补给或休整。这种做法是透明的，没有必要担心
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2011年12月13日
自1998年至2004年期间，4名嫌疑人有分有合地，在广东省深圳市，浙江台州市、嘉兴市和吉林省吉林市等地，共6次杀害并肢解异性陪侍人员10人，还伙同他人实施绑架抢劫作案3起，共获得赃款200多万元
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2011年12月13日
美国总统奥巴马12日要求伊朗归还美方失踪的无人侦察机，但他拒绝提供更多细节。这是美国首次公开承认失踪的无人机掌握在伊朗手中。
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2011年12月13日
近一个时期接连发生的校车事故让人非常痛心，也凸现了在校车管理上存在的一系列问题。按照《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，需要在校车的安全管理上采取切实管用的措施
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2011年12月13日
教育部高度重视，部长袁贵仁立即召集有关部门研究并作出部署，决定派出工作组前往事发地了解情况，并协助开展相关工作
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2011年12月13日
截至目前，安徽省涡阳县丹城镇、河南省永城市马桥镇分别检出丙肝核酸阳性23例和63例，确诊的丙肝患者共86人
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2011年12月13日
丰县公安局副局长陈立坤表示，当事司机是车主洪旭本人，车辆登记用途为小学生校车，但按照规定，校车需要办理专用手续才能运营，当事车辆因“未备案”曾被停运
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2011年12月13日
该交易将设立一个特殊目的工具(SPV).据两名消息人士称,交易完成後,MSPEA将拥有这个SPV 82%的股权,其余12%将由兴中控股现任首席执行官Jeff Chen持有.
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2011年12月13日
中国人民币利率互换(IRS)一年等稍短期限品种小涨,而长端变化有限.交易员称,虽然央行公开市场连续净回笼,但存款准备金率下调及财政存款投放等因素依旧支撑资金面。
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2011年12月13日
经历数月严重亏损后,对冲基金的大小客户纷纷要求赎回.BarclayHedge和TrimTabs Investment Research数据显示,10月客户共套现90亿美元,是9月赎回总额26亿美元的三倍多
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2011年12月13日
LME一位资深交易员提到,目前仅有约30家中国公司获得与外国经纪商开展期货交易的正式许可,其他公司往往借道香港公司来运作.
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2011年12月13日
瑞银首次予以浦发银行“买入”评级，并在报告中表示，运营管理及贷款定价效率是奠定浦发银行业绩增长的基础，但浦发银行运营稳健有余而创新不足，转型仍待空间。
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2011年12月13日
2011年8月，张刚在接受某财经媒体访谈时，曾明确表示大盘会在2300点附近形成年内底部。一直以来，他都认为，2300点会是今年大底，不过，残酷现实已推翻了他的说法。
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2011年12月13日
卫生部已派出专家组支持工作，具体疫情由当地卫生部门负责调查并公布，目前公布的信息均为初期调查结果。河南方面此前公布的初期调查结果推翻了“丙肝爆发系不安全注射所致”的推测
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2011年12月13日
目前光大银行现有优质客户21万，管理资产3000多亿元，其中，私人银行客户1万左右，明年的发展目标是客户数量至少递增30%。
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2011年12月13日
，利亚德光电等3公司首发将于16日在创业板上会，百隆东方和佳力科技2公司首发也将于16日被主板发审委审核。
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2011年12月13日
渣打银行预计中国将在2012年头几个月经历重大的经济降温，但受到大政方针的推动，会出现反弹，中国明年的增幅将从9.2% 降至8.1%。
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2011年12月13日
如果明年减税政策真的落实，将稳定国内有产阶层信心，刺激其企业家精神进一步释放，这才是中国经济平稳健康增长的基石
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2011年12月13日
原民勤县住房和城乡建设局局长甄世民因受贿罪、巨额财产来源不明罪日前被判处有期徒刑13年，其妻李文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑3年，宣告缓刑5年。
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2011年12月13日
2001年“9·11”恐怖袭击事件发生后，美国先后在阿富汗和伊拉克发动了两场旷日持久的战争，但现实与预想大相径庭，原定战略目标并未实现