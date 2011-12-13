美防长称确信美巴关系能得到修复 2011年12月13日 帕内塔当天对军方媒体说，美巴关系“艰难而复杂，但同时十分重要”。美国在阿富汗军事行动取得进展之际，继续主动与巴方接触“具有十分重要的意义”

欧债危机中德国的角色与非议 2011年12月13日 欧债危机触发了欧盟内部力量格局的重新洗牌。一方面，德国正在联合法国努力“化危为机”，推动欧洲向财政乃至政治一体化方向迈进；另一方面，英国作为欧元区的“局外人”，因日前在欧盟峰会上独唱反调，已在欧洲棋局中面临被边缘化的尴尬境地