- 2011年12月13日作为我国大陆建成的首条高速公路，沪嘉高速在通车23年后停止收费。随着全国多条高速公路将到收费的最后期限，沪嘉高速的作法为全国高速路打开了取消收费的“闸门”
- 2011年12月13日在欧债危机尚未有实质解决进展时，投资欧债并不是一个好的选择。
- 2011年12月13日据报道，不满议会选举结果的反对派10日在莫斯科博洛特纳亚广场举行了大规模集会。据莫斯科内务总局称，集会示威人数最多时不超过2.5万人，其中2万人聚集在广场上，5千人在临近街道上
- 2011年12月13日今年以来，工行适应境内外客户日益增长的全球化现金管理需求，持续提升和创新现金管理服务，客户数量较年初增长了75%
- 2011年12月13日增资计划将扩大嘉民集团在未来5年内对大中华地区的投资规模，由目前19亿元人民币增加至190亿元，并增加1亿美元的信贷额度
- 2011年12月13日同日，沪深300指数报于2421.93点；深证成指报9190.88点
- 2011年12月13日美国贸易代表办公室在报告中指出，中国在加入WTO後的前五年，对法律法规进行了许多调整。但从2006开始，中国开始退步，偏离了加入WTO时的市场改革承诺
- 2011年12月13日我国目前无偿献血基础薄弱，但并未开展任何“修改献血人群年龄”的工作；《献血法》只给出了推荐的献血年龄，并未禁止其他健康、适龄公民参与自愿无偿献血
- 2011年12月13日截止收盘，沪指报2248.59点，跌42.95点，跌幅1.87%，成交515亿元；深成指报9190.88点，跌185.40点，跌幅1.98%，成交457亿元
- 2011年12月13日帕内塔当天对军方媒体说，美巴关系“艰难而复杂，但同时十分重要”。美国在阿富汗军事行动取得进展之际，继续主动与巴方接触“具有十分重要的意义”
- 2011年12月13日随着国际和地区安全形势变化，成立60多年的北约早已把军事触角伸到传统的行动区域之外。利比亚之后，北约是否会将这一模式作为域外军事干涉行动的范本，用于其他国家和地区，值得深思
- 2011年12月13日美国电话电报公司和T-Mobile目前分别是美国第二和第四大无线运营商，今年3月20日美国电话电报公司宣布以390亿美元的现金与股票收购后者，如果收购成功，美国电话电报公司将成为全美最大无线运营商。
- 2011年12月13日针对此前“部分iPhone 4S不能使用中移动SIM卡”的网络传闻，经过核实确认：中国移动SIM卡在iPhone 4S中使用完全正常，传闻中公布的图片与中国移动无关，中国移动也从未发布过相关内容
- 2011年12月13日欧债危机触发了欧盟内部力量格局的重新洗牌。一方面，德国正在联合法国努力“化危为机”，推动欧洲向财政乃至政治一体化方向迈进；另一方面，英国作为欧元区的“局外人”，因日前在欧盟峰会上独唱反调，已在欧洲棋局中面临被边缘化的尴尬境地
- 2011年12月13日历年春节一般都可能出现流动性的波段抽紧，央行连续正回购有利于向春节平滑流动性。但由于2012年春节期间公开市场到期量很小，除非下调存准率，否则很难实质改变春节期间流动性紧张局面。
- 2011年12月13日中金预计，2012年M2增长目标可能在14%左右，在外汇占款下降的情况下，需要近10万亿元的新增贷款才能达到之一目标。
- 2011年12月13日有记者问：美国国务卿克林顿在“世界人权日”前夕发表关于人权、网络自由等问题的演讲，还提及刘晓波案。美驻华大使骆家辉也发表了类似讲话。中方对此有何评论？
- 2011年12月13日申银万国认为，中短期不应过分悲观，但也还有三点担忧
- 2011年12月13日浙商证券12月13日发布研报称，下行通道会在1到2个季度内逐渐失效，否则上证指数明年上半年存在着击穿2000点的可能性。
- 2011年12月13日据公安交警部门现场勘查，因该车侧翻于路边水深约60厘米的水沟内，车厢内进水，致使部分被挤压在下层的学生溺水、窒息，该车除进沟侧翻与路面刮擦的泥土外无其它任何碰撞痕迹。目前肇事驾驶人洪旭已被丰县公安局刑事拘留
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