- 2011年12月13日申银万国认为，中短期不应过分悲观，但也还有三点担忧
- 2011年12月13日浙商证券12月13日发布研报称，下行通道会在1到2个季度内逐渐失效，否则上证指数明年上半年存在着击穿2000点的可能性。
- 2011年12月13日据公安交警部门现场勘查，因该车侧翻于路边水深约60厘米的水沟内，车厢内进水，致使部分被挤压在下层的学生溺水、窒息，该车除进沟侧翻与路面刮擦的泥土外无其它任何碰撞痕迹。目前肇事驾驶人洪旭已被丰县公安局刑事拘留
- 2011年12月13日上周末结束的欧盟峰会虽然达成了新的债务危机应对方案，但却未能说服投资者，市场“用脚投票”导致美欧股市12日均大幅下跌。而两大国际评级机构12日也表示，欧盟决议无新意，欧盟国家主权信用评级仍有可能被下调
- 2011年12月13日京东商城目前亏损连5%都不到，而且主要亏损来自于在物流的建设和服务升级，而不是亏在市场营销
- 2011年12月13日OECD工业化国家经济放缓更为明显，而新兴市场经济体也在丧失动能
- 2011年12月13日对于伊家鲜的“高薪招服务员”行为，许多同行表示难以理解。有的认为伊家鲜是在为新店开张“作秀”，有的则指责伊家鲜扰乱餐饮业的招聘市场。毕竟，在杭州，一般餐饮企业服务员的薪水仅在1500~2000元左右
- 2011年12月13日截至中午收盘，沪指报2261.15点，跌30.39点，跌幅1.33%，成交264亿。沪指报9256.74，跌119.54点，跌幅1.27%，成交244亿。
- 2011年12月13日作为进入中国最早的外资创投之一，智基创投将依托创始出资人台湾宏基集团强大的产业优势，开设首个人民币基金
- 2011年12月13日前11个月，中国平安共实现保费收入1895.47亿元，同比增长31.12%
- 2011年12月13日一汽夏利11月产销量同比继续下滑，但环比来看，较10月份有较大幅度增长
- 2011年12月13日自从利比亚过渡政府宣布成立后，许多城市出现了抗议活动。日前，曾有约150人在班加西聚集在过渡委一个办事处门前抗议，抱怨新政权的重要职位中没有他们的代表
- 2011年12月13日塔哈说：“获得教科文组织成员国身份将使巴勒斯坦人民有能力保护他们的文化遗产，加入教科文组织的各附属机构，并签署各项保护世界遗产的条约。”
- 2011年12月13日评级机构批评欧盟峰会未能缓解欧元区主权债务风险
- 2011年12月13日奥巴马在与来访的伊拉克总理马利基会谈后举行的联合新闻发布会上表示，美方正在等待伊朗方面作出反应。此言系美国首次公开承认失踪的无人机掌握在伊朗手中
- 2011年12月13日何亚非表示，中国政府高度重视公共卫生事业和世卫组织作用，希望通过提名陈冯富珍竞选连任世卫组织总干事，为全球公共卫生发展作出新贡献
- 2011年12月13日克劳斯说，捷克自己存在无法消除的赤字，这是大家有目共睹的。在这种情况下，再因向欧盟欠债国提供新贷款而增加我们自身的债务负担是不负责任的做法
- 2011年12月13日卡梅伦表示，他“的确想与法德等国达成一致”，但是对方的修约提议不符合英国的国家利益。“他们的提议不能为伦敦金融城提供保护，因此我不得不行使否决权，”卡梅伦向议会解释说。他还强调，这是一个“艰难但正确的决定”
- 2011年12月13日普罗霍罗夫当天在新闻发布会上说，参加总统选举是他一生中作出的“最郑重的决定”，他将于近期向俄中央选举委员会提交参选所需的相关文件。他表示，在正式登记注册为总统候选人后，将公布自己的竞选纲领
- 2011年12月13日穆迪认为，欧盟这次峰会反映出欧元区国家之间的关系持续紧张，经济实力较强的国家继续反对支援财政困难的国家。欧元区国家承受的压力越来越大，必须尽快采取行动恢复市场信心
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富