欧盟峰会未能说服市场和评级机构 2011年12月13日 上周末结束的欧盟峰会虽然达成了新的债务危机应对方案，但却未能说服投资者，市场“用脚投票”导致美欧股市12日均大幅下跌。而两大国际评级机构12日也表示，欧盟决议无新意，欧盟国家主权信用评级仍有可能被下调

班加西爆发大规模抗议过渡委的游行示威 2011年12月13日 自从利比亚过渡政府宣布成立后，许多城市出现了抗议活动。日前，曾有约150人在班加西聚集在过渡委一个办事处门前抗议，抱怨新政权的重要职位中没有他们的代表

联合国教科文组织将升起巴勒斯坦国旗 2011年12月13日 塔哈说：“获得教科文组织成员国身份将使巴勒斯坦人民有能力保护他们的文化遗产，加入教科文组织的各附属机构，并签署各项保护世界遗产的条约。”

国际新闻早报 2011年12月13日 评级机构批评欧盟峰会未能缓解欧元区主权债务风险

美国向伊朗索要无人机残骸 2011年12月13日 奥巴马在与来访的伊拉克总理马利基会谈后举行的联合新闻发布会上表示，美方正在等待伊朗方面作出反应。此言系美国首次公开承认失踪的无人机掌握在伊朗手中

陈冯富珍竞选连任世卫组织总干事 2011年12月13日 何亚非表示，中国政府高度重视公共卫生事业和世卫组织作用，希望通过提名陈冯富珍竞选连任世卫组织总干事，为全球公共卫生发展作出新贡献

捷克总统称捷克不应为欧盟欠债国提供资金 2011年12月13日 克劳斯说，捷克自己存在无法消除的赤字，这是大家有目共睹的。在这种情况下，再因向欧盟欠债国提供新贷款而增加我们自身的债务负担是不负责任的做法

俄罗斯富商普罗霍罗夫宣布将参加总统选举 2011年12月13日 普罗霍罗夫当天在新闻发布会上说，参加总统选举是他一生中作出的“最郑重的决定”，他将于近期向俄中央选举委员会提交参选所需的相关文件。他表示，在正式登记注册为总统候选人后，将公布自己的竞选纲领