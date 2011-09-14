- 2011年09月15日统计数据显示，目前券商资产管理的总体规模为2600亿元左右，集合理财的规模为1400亿元左右。
- 2011年09月15日德国总理默克尔受访时说，决策者的首要之务是避免希腊“失控破产”，呼吁外界谨慎用字，以免再引起金融市场动荡。
- 2011年09月15日上半年平均每家上市公司投资产生现金流出同比减少超五成的现实表明，上市公司对外投资的热情整体降温。
- 2011年09月15日ST梅雁今日公告，因公司完善治理结构工作的需要，杨钦欢请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务
- 2011年09月15日国家发改委副主任张晓强9月14日表示，目前来看，要完成4%的全年通胀目标有一定困难。“从统计数据看，前8月的CPI平均值为5.4%，远高于4%的目标。”
- 2011年09月15日8月份，证监会批准了GMO有限责任公司的QFII资格。这也是今年以来获批的第十家QFII，至此，QFII总数达到116家
- 2011年09月15日公告显示，此次案件纠纷为原告湖北荆宜高速公路有限公司诉被告金浩集团、嘉利恒德损害公司利益责任纠纷一案。原告湖北荆宜高速公路有限公司向北京高院提出财产保全，申请查封或冻结被告金浩集团、嘉利恒德价值3.11亿元的财产。
- 2011年09月15日国家发改委下发《关于深化再制造试点工作的通知》，通知决定扩大再制造产品的种类和范围，继续组织开展再制造试点，业内人士认为，这将对已经涉足再制造领域的A股上市公司带来一定程度利好
- 2011年09月15日跨9月末的1个月和2个月品种，由于受到旺盛的需求支撑，回购利率出现一定程度攀升，涨幅在20-40BP左右。
- 2011年09月15日9月14日，北京至青岛的D337次动车行驶途中因故障多次停车，行至天津南站时乘客被要求下车，换至另一辆列车。
- 2011年09月15日中国人寿、中国平安、中国太保等共三大保险公司保费收入合计达到了4891.97亿元。
- 2011年09月15日监管机构将尽快整治融资性担保公司从事非法吸存、非法集资和高利贷等违法违规问题，积极做好打击和处置非法集资有关工作。
- 2011年09月15日9月14日晚21时左右，上海发生一起大巴侧翻事故，目前已经导致10人死亡。
- 2011年09月15日基金公司一方面叫苦不迭说基金难卖，另一方面又挤破头申报发行新基金。
- 2011年09月15日周三美国股市收高，盘面较为波动。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨140.88点，收于11，246.73点，涨幅1.27%；纳斯达克综合指数上涨40.40点，收于2，572.55点，涨幅1.60%；标准普尔500指数上涨15.81点，收于1，188.68点，涨幅1.35%。
- 2011年09月15日据估算，全国性中小银行和地区性金融机构及其他需要缴纳的总规模分别是4679亿元和900亿元，按此上缴15%计算，预计第一阶段中小银行将上缴约702亿元，其他金融机构需上缴135亿元。
- 2011年09月15日和田地区中级人民法院、喀什地区中级人民法院分别依法对“7·18”、“7·30”两起严重暴力恐怖犯罪案件一审公开宣判
- 2011年09月14日39.44%对未来六个月的前景表示乐观，低于上季调查时的48.05%。约45%的受访者对前景持中性看法，14%看法为负面
- 2011年09月14日全球经济不会进入二次探底，但我们现在确实是处于一个危机中非常关键的阶段，如果政府不能采取果断和有效措施的话，滑入衰退的可能性还是存在的，所以这是很重要的一点
- 2011年09月14日业内认为，下调手续费和保证金，保持市场的流动性
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