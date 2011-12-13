黄河内蒙古河段开始封河 2011年12月13日 据了解，目前封河上界位于包头市九原区河段，下界位于包头市土右旗河段，封河长度78公里。封河界面以上流凌密度10%—80%，封河界面以下流凌密度20%—70%

深圳警方查获网购机票诈骗团伙带破84宗机票诈骗案 2011年12月13日 警方介绍，今年6月市民曾女士报案称自己在特价机票网（http：//airchina.bylv.net）购买了四张总价5088元的机票，在转账付款后还被要求再到银行柜员机输验证码，事主意识到被骗并报警

四川制造灭门惨案后潜逃广东17年的嫌犯被抓获 2011年12月13日 1994年2月16日，宋强手持菜刀到本县龙凤乡宝珠村4组，将岳父罗某、妻嫂范某、妻侄儿罗某当场杀死。作案后，宋强立即外逃，渠县警方多次追逃未果

赴日证言的南京大屠杀幸存者已达43人 2011年12月13日 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长朱成山表示，为了让日本国内民众能对当年的历史有正确的认知，1994年8月，他带着南京大屠杀幸存者夏淑琴到日本与当地群众进行面对面交流，在当地产生了强烈的影响

阿根廷将强化贸易保护措施 2011年12月13日 阿根廷总统克里斯蒂娜在10日的宣誓就职仪式上宣布在经济部下设立对外贸易国务秘书处。帕格里埃里说，设立该处的主要目的是要确保实现外贸顺差，避免廉价进口产品对本国企业造成冲击

南京5000人悼念大屠杀同胞遇难74周年 2011年12月13日 12月13日是中国民众纪念南京大屠杀遇难同胞之日。每年的这一天，南京都会举办各种纪念活动

国际财经快报 2011年12月13日 市场对欧盟峰会决议感到不满，伦敦股市12日跌1.83%，巴黎股市跌2.61%，法兰克福股市跌3.36%，美股道琼斯指数跌1.29%

评级机构批评欧盟峰会未能缓解欧元区主权债务风险 2011年12月13日 惠誉评级公司说，欧盟峰会没有提出“全面性的危机解决方案”，而跟以往的各次会议一样，峰会达成的几项积极措施也面临着“执行风险”

波兰政府支持欧盟出台欧债危机解决方案 2011年12月13日 文森特-罗斯托夫斯基同时指出，2009年波兰得到了国际货币基金组织300亿美元的弹性信贷额度，为稳定波兰的金融市场发挥了很大作用，现在波兰为国际货币基金组织提供可能的财政帮助是应该的

美国11月份联邦政府财政赤字达1373亿美元 2011年12月13日 从今年10月开始的2012财年的前两个月，美国联邦政府的财政赤字共计约2358亿美元，低于上一财年同期的约2908亿美元