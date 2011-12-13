- 2011年12月13日据公安部有关负责人介绍，打击“地沟油”犯罪破案会战已基本摧毁主要犯罪网络，取得重大战果。公安机关对老百姓最憎恨的“地沟油”犯罪将继续保持严打高压态势，坚决铲除危害人民群众生命健康的这一毒瘤
- 2011年12月13日3个多月来，各地侦破利用“地沟油”制售食用油犯罪案件128起，抓获违法犯罪嫌疑人700余名，查实涉案油品6万余吨；打掉涉及全国28个省份，集掏捞、粗炼、倒卖、深加工、批发、销售等多环节于一体的制售“地沟油”犯罪网络60个
- 2011年12月13日据了解，目前封河上界位于包头市九原区河段，下界位于包头市土右旗河段，封河长度78公里。封河界面以上流凌密度10%—80%，封河界面以下流凌密度20%—70%
- 2011年12月13日警方介绍，今年6月市民曾女士报案称自己在特价机票网（http：//airchina.bylv.net）购买了四张总价5088元的机票，在转账付款后还被要求再到银行柜员机输验证码，事主意识到被骗并报警
- 2011年12月13日中国指数研究院12日发布的最新数据显示，上周监测的35个城市中，27个城市楼市成交量同比下降，13个城市成交量降幅在50%以上，其中贵阳同比降幅最大，达到74.09%
- 2011年12月13日1994年2月16日，宋强手持菜刀到本县龙凤乡宝珠村4组，将岳父罗某、妻嫂范某、妻侄儿罗某当场杀死。作案后，宋强立即外逃，渠县警方多次追逃未果
- 2011年12月13日重庆啤酒今日开盘报53.18元，仍以跌停开盘，逾50万手卖单封住跌停。
- 2011年12月13日侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长朱成山表示，为了让日本国内民众能对当年的历史有正确的认知，1994年8月，他带着南京大屠杀幸存者夏淑琴到日本与当地群众进行面对面交流，在当地产生了强烈的影响
- 2011年12月13日阿根廷总统克里斯蒂娜在10日的宣誓就职仪式上宣布在经济部下设立对外贸易国务秘书处。帕格里埃里说，设立该处的主要目的是要确保实现外贸顺差，避免廉价进口产品对本国企业造成冲击
- 2011年12月13日今年12月30日，昆明将以“限房价、竞地价”的方式拍卖6宗土地。
- 2011年12月13日12月13日是中国民众纪念南京大屠杀遇难同胞之日。每年的这一天，南京都会举办各种纪念活动
- 2011年12月13日研究反垄断的学者表示，推迟处理诉讼表明目前的交易已接近流产，美国电话电报公司正在考虑试图与司法部进行额外谈判，看是否有司法部会同意的替代收购方案
- 2011年12月13日市场对欧盟峰会决议感到不满，伦敦股市12日跌1.83%，巴黎股市跌2.61%，法兰克福股市跌3.36%，美股道琼斯指数跌1.29%
- 2011年12月13日惠誉评级公司说，欧盟峰会没有提出“全面性的危机解决方案”，而跟以往的各次会议一样，峰会达成的几项积极措施也面临着“执行风险”
- 2011年12月13日目前对在建和已建核电项目安全检查已经完成，核安全规划又获得环保部原则通过，这意味着中国重启核电项目审批的步伐有望加快，由国家能源局牵头调整的《核电中长期发展规划》近期可能出台。
- 2011年12月13日中国移动表示目前最好的做法是选择中国联通3G的SIM卡
- 2011年12月13日文森特-罗斯托夫斯基同时指出，2009年波兰得到了国际货币基金组织300亿美元的弹性信贷额度，为稳定波兰的金融市场发挥了很大作用，现在波兰为国际货币基金组织提供可能的财政帮助是应该的
- 2011年12月13日从今年10月开始的2012财年的前两个月，美国联邦政府的财政赤字共计约2358亿美元，低于上一财年同期的约2908亿美元
- 2011年12月13日嘉汉林业周一表示，独立委员会就某些中介机构和供应商卷入土地交易中的细节问题尚待澄清。所以董事会决定推迟公布三季度财报。
- 2011年12月13日国际财经简讯
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