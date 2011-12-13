- 2011年12月13日2005年，沙县新盘的价格是每平方米2000多元，现在有的都过万了，快赶上厦门的房价了。”
- 2011年12月13日经合组织12日公布的综合经济先行指数报告显示，今年10月全球主要经济体多项指标继续走低，预示这些经济体经济增长继续放缓，其中欧元区及区内成员放缓幅度继续扩大
- 2011年12月13日苏格兰皇家银行在金融危机中濒临破产而被迫向英国政府求助。英国政府向其注入455亿英镑（约合710亿美元）救助资金，从而持有后者83%的股份
- 2011年12月13日“一淘网”在三年内不考虑盈利，目标为3-5年後，15%-20%的中国互联网用户将一淘网作为购物的决策平台
- 2011年12月13日十余年来，家族企业涉足的行业发生了一些显著变化，1996年较多企业集中在餐饮业，到2009年，越来越多的家族企业已涉足批发零售业，这与我国经济领域开放的趋势相一致
- 2011年12月13日在近3个月的调查中，包头警方专案组共接待融资报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司员工3951人；共查询涉案银行账户近500个，查询涉案银行卡1300多张，调取银行证据30余万份
- 2011年12月13日在房地产调控成效初显的同时，我们也必须看到，目前调控正处在关键时期，成果仍不稳固，远没到可以放松的时候。
- 2011年12月13日俄罗斯国家统计局此前公布的数据显示，截至12月5日，今年俄罗斯消费物价指数累计增幅为5.7%。财政部此前曾表示，尽管12月份俄财政面临发放奖金和福利的巨额支出，但不会大幅推高物价水平
- 2011年12月13日12日，各大房地产中介公司根据已缴税的房源计算得出，二手房最低过户指导价上调了1到3倍
- 2011年12月13日种种迹象表明，钢铁行业已经进入非常严峻的时刻，不仅行业利润降至冰点，钢铁行业亏损面也在不断扩大
- 2011年12月13日北京市住建委的网签数据统计，上周北京全市一手住宅和二手住宅的网签总量为12985套，环比前一周大幅上涨了163.8%。其中，新建商品住宅网签总量一举突破4000套，达到了4483套，一周时间的交易量达到了11月全月的2/3
- 2011年12月13日汕尾市公安机关及时通知死者家属，死者家属对逸挥医院出具的死因诊断存有异议，要求进一步调查。当日，汕尾市检察机关即介入对薛锦波死亡事件的调查，并委托中山大学法医鉴定中心对薛锦波的死因进行第三方鉴定
- 2011年12月13日2011年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3359元，较前一交易日跌62基点，前一交易日报6.3297。
- 2011年12月13日薪酬待遇、团队合作与发展空间是国内PE行业出现人事变动的主要原因，而机构业绩的分化与投资策略的调整，也为人事变动起到助推作用
- 2011年12月13日中国税制实质性问题是税制结构中直接税比重太低，中低收入阶层实际上成了更多给公共税收做贡献的群体。
- 2011年12月13日2011年11月15日，邓普顿委托里昂证券买入公司B股59股，成交金额港币522.15元，同日，在通讯有误的情况下，里昂证券又替邓普顿卖出公司B股59股，成交金额港币528.64元。
- 2011年12月13日未来在小微企业贷款专营网点这方面，城商行很可能是中资行中表现的较为积极的群体
- 2011年12月13日这只是12月份两家拟上市公司的产能扩张计划，从德豪润达到雷曼光电，从拓邦股份到天通股份还有紫晶光电、璨扬光电等等，正在扩大产能的LED企业可以列出一个长长的名单。
- 2011年12月13日现在就说我们国家已经是中等收入，甚至沿海地区已经属于中高等收入，这样的话其实还为时过早了一点，会让我们对改革转型的艰难丧失警惕。
- 2011年12月13日停牌核查的华天酒店(000428.SZ)今日终于对一度炒得沸沸扬扬的股权涉嫌虚构股权投资收益问题做出了回应。
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