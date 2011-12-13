经合组织报告显示主要经济体增长继续放缓 2011年12月13日 经合组织12日公布的综合经济先行指数报告显示，今年10月全球主要经济体多项指标继续走低，预示这些经济体经济增长继续放缓，其中欧元区及区内成员放缓幅度继续扩大

英国监管机构分析RBS陷入危机原因 2011年12月13日 苏格兰皇家银行在金融危机中濒临破产而被迫向英国政府求助。英国政府向其注入455亿英镑（约合710亿美元）救助资金，从而持有后者83%的股份

包头自焚富豪金利斌非法吸储案公开审理 2011年12月13日 在近3个月的调查中，包头警方专案组共接待融资报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司员工3951人；共查询涉案银行账户近500个，查询涉案银行卡1300多张，调取银行证据30余万份