- 2011年12月13日土地收入下降的话对于地方的基建、政绩甚至对于地方的一些社会保障的资金来源都会有非常大的影响，所以很多地方政府是处于一个博弈的阶段，能拖则拖
- 2011年12月13日重庆啤酒今日公告称，根据RPS公司拟订的初步工作计划，预计“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究” 的统计分析结果终稿将于2012年1月6日出具
- 2011年12月13日黑龙江省统计局的相关人士说，黑龙江用全国十分之一的耕地生产出全国四分之一商品粮，养活全国六分之一人口。
- 2011年12月13日多位受访专家认为更重要的是让影子银行从阴影中走到阳光下，推动利率市场化是让影子银行规范有序运行的关键
- 2011年12月13日2012年将是近五年来经济形势最为严峻和复杂的一年，明年一季度经济下行的概率很大。甚至有学者认为，届时GDP增幅可能跌破8%。
- 2011年12月13日研究显示，社交网络发挥的正面作用高于负面作用
- 2011年12月13日肯特还批评自由党领导的加拿大政府当年批准加入《京都议定书》是“不负责的”，因为它并没有认真采取行动削减温室气体排放。他说，退出议定书后可以使加拿大免遭议定书规定的大约140亿加元(1美元约合1.026加元)的惩罚
- 2011年12月13日今年全年进口原油将超过2.7亿吨，去年全年石油消费量4.5亿吨左右，按照年均6%的增速，今年将达到4.77亿吨，相应的石油对外依存度将升至57%左右
- 2011年12月13日明年各基金公司应建立独立董事履职情况披露制度。同时，在内控治理过程中将建立对督察长的考核评价机制。
- 2011年12月13日多家保险机构对明年货币政策有所放松这一方向确信无疑，但他们更为关注的是放松的规模到底有多大
- 2011年12月13日根据中国指数据研究院的统计，上周被监测的35个城市中，27城市楼市成交量同比下降，13城市成交量降幅在50%以上，其中贵阳同比降幅最大，达到74.09%。其次是蚌埠，同比降幅达72.10%。
- 2011年12月13日12月12日，包头市惠龙商贸有限责任公司及被告人王秀华等12人涉嫌非法吸收公众存款罪一案在包头市九原区人民法院开庭审理。法院预计将审理两天，择日宣判。
- 2011年12月13日预亏的59家公司主要分布在制造业、信息技术及电力煤气等行业
- 2011年12月13日截至11月底，海南省新建各类城镇保障性住房9万套、691．7万平方米，占计划75630套的118．9％，超额完成年度建设任务。
- 2011年12月13日近日财政部部长助理刘红薇日前在全国财政法制宣传工作会议上表示，目前在财税立法上需要处理好立法的适度性，充分考虑现状。
- 2011年12月13日从具体渠道看，债券、股票、外资、租赁等多被运用，但是各省市偏重有所不同。重庆则以租赁和引进外资等为主
- 2011年12月13日货币政策要基本保持稳定，要有连续性，大起大落、大松大紧对经济都是有害的，宁肯多用微调，保持一个经常性的、惯用微调的方式
- 2011年12月13日12月12日晚，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内祭场上，“平安夜——为南京大屠杀遇难者守灵暨烛光祈祷和平晚会”举行，3000只红烛在寒风中摇曳
- 2011年12月13日事故详细原因仍在进一步调查中。死亡学生家长安抚等善后处理工作正有序进行
- 2011年12月13日《核安全规划》在核电、研究堆、燃料循环、核技术利用、核安全设备、铀矿冶、早期核设施退役治理，以及科技进步、应急、监管能力建设等方面，提出了具体任务和保障措施
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