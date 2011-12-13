重庆啤酒:乙肝疫苗项目明年4月出定论 2011年12月13日 《财经》综合报道 重庆啤酒今日公告称，根据RPS公司拟订的初步工作计划，预计“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床研究” 的统计分析结果终稿将于2012年1月6日出具

海南城镇保障性住房超额完成年度建设任务 2011年12月13日 截至11月底，海南省新建各类城镇保障性住房9万套、691．7万平方米，占计划75630套的118．9％，超额完成年度建设任务。