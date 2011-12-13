- 2011年12月13日韩海警当局认为，尽管该船长否认其罪行，但是在现场发现了带有血迹的衣物，从当时的情况上来判断，完全可以认定其具有杀人嫌疑
- 2011年12月13日12月12日中午，海通证券决定推迟H股IPO的消息已经传播开来。午后，海通证券(600837.SH)A股受此消息影响甚微，走势基本延续早盘下跌约1.6%的基调而水平滑动，临近收盘时股价有所拉高，全天跌0.6%，收于8.26元。
- 2011年12月13日若处理不当，离岸人民币市场的发展可能会让内地货币政策出现超调
- 2011年12月13日据该新闻发言人称，“3名违法者乘小轮摩托车穿过边境企图在兴凯湖非法捕鱼。12月10日在距离边境线4公里处被俄罗斯边防执勤人员抓获”。据他称，从3名违法者那里缴获2大袋鱼以及卫星导航定位系统设备
- 2011年12月13日发改委在进行了评估后认为，相关整改措施过于粗略，因此要求中国电信和中国联通提交更为具体的整改方案
- 2011年12月13日汪建中先后55次通过上述“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法，买卖了38只股票或权证，累计买入金额为52.60亿元，累计卖出金额为53.86亿元，累计获利超过1.25亿元。
- 2011年12月13日12月12日，中国指数研究院最新发布的《1-11月全国房地产开发经营数据解读》显示，全国住宅销售均价已经连续四个月下降，同时累计销售面积和销售额增速均出现放缓。
- 2011年12月13日根据深交所信息，启明星辰公司副总经理、财务负责人邱维于11月29日、11月30日高位减持，累计套现706万元。投资者提出，财务负责人在此时减持，是否预示公司年报业绩不理想，财务负责人提前获知信息而减持。
- 2011年12月13日从11月30日以来，人民币对美元汇率连续九个交易日在盘中触及跌停。有部分分析人士和交易员指出，中国人民银行或正为扩大人民币交易区间打下基础。
- 2011年12月13日12月上旬网上出现了一个名为“长沙5000警察打造最牛婚礼”的网络视频。拍摄者称，他们从长沙一处临街民宅拍到，当地有人举办“最牛婚礼”，竟有“5000警官护卫，100辆警车开道”。这一视频在网上被迅速、广泛传播
- 2011年12月13日明确大力发展商业养老和健康保险，继续推进税收递延型个人养老保险试点，积极开展企业年金业务
- 2011年12月13日12月12日，教育部官方网站就《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《中学教师专业标准(试行)》公开征求意见
- 2011年12月13日现行的全球货币和金融系统维持金融稳定的成效不及布雷顿森林体系(Bretton Woods system)，因此需要改革。
- 2011年12月13日红塔集团隶属云南中烟公司，属于央企。陈发树收购这部分股权需要通过国务院国资委批准后方可正式划拨。这应该是股权转让受阻的直接原因。
- 2011年12月13日当天，国内有媒体引用泰国媒体12月12日消息，称由缅甸和老挝士兵组成的联合巡逻队11日在湄公河遭到不明身份武装人员袭击，造成3名缅甸士兵丧生
- 2011年12月13日欧美债务危机、中东北非动乱、投资消费增长率适度回落将成为我国2012年经济增速回落的“三驾马车”。
- 2011年12月13日1996年台空军作战司令部发生女童命案，当年遭指控犯案的士兵江国庆遭判死刑，全案经监察院于2010年间纠正后，台湾法务部门指示检方重启调查后，转而起诉另1名涉案人许荣洲
- 2011年12月13日自12日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒继续进行估值调整，估值价格调整为47.86元
- 2011年12月13日12月13日凌晨，北京万科在官方微博上发表声明称，其销售资料中关于周边配套的介绍与实际情况完全符合，确认业主子女可永久享受北京四中房山校区一房一名额的政策，医院规划待定。
- 2011年12月13日河北省乐亭县养殖经营者李学志等107人向天津海事法院提起诉讼，以海上、通海水域养殖损害责任纠纷为由向康菲石油中国有限公司提出环境污染损害赔偿，要求康菲停止侵权、消除危险并赔偿经济损失4.9亿余元
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