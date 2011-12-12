- 2011年12月13日春运40天，全国铁路将发送旅客2.35亿人，同比增长6.1%，日均588万人。而目前铁路图定日均客座能力仅382.1万座，需求与能力之间有200多万的缺口
- 2011年12月13日由于债券兑付和季节性因素的影响，资金利率可能小幅上涨，但受预期压制，涨幅总体应较有限
- 2011年12月13日这次老桥采用机械、爆破相结合的方式拆除。上午11时左右，随着轰隆一声巨响，整座桥轰然倒塌，瞬间消失在一片黄色的浓尘当中
- 2011年12月13日江苏省血液中心主任孙俊透露，全国人大明年将对《献血法》实施13周年进行调研，并酝酿修改献血法。有望将献血年龄放宽至17-60周岁
- 2011年12月13日事故发生后，徐州市和丰县的有关部门接报后紧急组织救援力量进行现场抢救，分别将伤员送至丰县人民医院、丰县中医院和徐州市区医院
- 2011年12月13日“黑马集中营”、“天天涨停板”、“千金难买早知道”……面对这样有蛊惑力的宣传语，有几个股民能抗拒。然而，天下怎会有免费的午餐，糖衣下包藏的危机往往会让人血本无归。
- 2011年12月13日其中尤以华安和大成基金公司增仓幅度最大，仓位分别提升5.13%和5.11%，至80.49%和85.62%
- 2011年12月13日11月中旬以来，市场持续下跌，上周，上证指数跌1.92%，沪深300指数跌2.11%，中小板指数跌3.83%，创业板指数跌3.66%，但周成交严重萎缩。
- 2011年12月13日《报告》显示，有75.6%的受调查建筑工人没有签订劳动合同。在签订过劳动合同的受访者中，63.6%的工人自己手上没有劳动合同
- 2011年12月13日银行体系的流动性风险正在上升。巨额理财产品存量和法定存款准备金率的高企，正导致中资银行流动性承受越来越大的压力
- 2011年12月13日穆迪评级机构警告称将重新评估所有欧盟成员国的评级，惠誉批评欧洲峰会出台的措施奏效过缓。英特尔将第四财季营收预期下调了约10亿美元。
- 2011年12月13日校车上37名学生不同程度受伤被送往医院接受治疗，其中一人脑出血被送入ICU(重症监护室)，所幸没有生命危险
- 2011年12月13日有必要将短期的积极财政和稳健的货币政策与长期结构调整政策相衔接。短期宏观经济政策为长期结构调整创造契机，其中推进改革尤其是金融领域的改革十分重要
- 2011年12月13日报告显示，1-11月，中国商品房和住宅销售均价分别为5474元(人民币，下同)/平方米和5096元/平方米，较1-10月销售均价分别下降0.5%和0.7%，比去年同期分别上涨6.8%和5.8%，增速继续放缓
- 2011年12月13日目前排队上市的城商行有10家左右，包括盛京银行、重庆银行、上海银行、杭州银行等，这些银行都已经获得银监会放行，但尚未获得证监会批准
- 2011年12月12日据了解，该校车属于张后屯村中心小学，校车是为了避让行人发生侧翻。
- 2011年12月12日报道称，今年由“绊”字出线的理由是：自东日本大地震之后，日本人才知道身边的人，不管是家人或是亲友，对自己人生的意义有多么重大，每个人与其它人都是不可分离的，就像是有联系，有纽带一样，亲友会让我们一生都放在心上。
- 2011年12月12日首羡小学学生所坐的这辆车租用社会公交车辆，核坐52人，实坐48人。车辆因故翻入河中，事发时有29人落水，10余人重伤送医抢救，6人已安全回家。
- 2011年12月12日受伤人员目前被送到了首羡镇人民医院，由于镇医院救治能力有限，部分重伤人员被转移到丰县人民医院和丰县中医院进行救治
- 2011年12月12日首羡小学一辆载有71人的校车，为躲避电动车发生侧滑，翻入河内
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