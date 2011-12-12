中老缅泰湄公河联合执法巡逻船遭武装人员袭击 2011年12月12日

美国一名博主批评企业言论被法院判定诽谤罪 2011年12月12日 美国关于博主是否属于记者的争论已持续多年，有人认同博主属于媒体从业者。考克斯说，这一判决可能对各地博主都有影响，“可能关系到在互联网上发帖的每一个人”。