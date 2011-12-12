- 2011年12月12日12月12日晚间重庆啤酒发布股价异动公告称，不存在对公司股票交易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，大成基金称，旗下多只基金持有重庆啤酒，大成基金经审慎研究后认为重庆啤酒该次信息披露不够完整、充分
- 2011年12月12日
- 2011年12月12日此前，有媒体报道说，“吴少华卫生所”使用不洁针具，可能是传染源。永城市卫生局副局长汪世良说，目前当地还没有发现这一可疑的暴露因素。
- 2011年12月12日随着人民币升值预期的弱化，热钱加速撤出，将对中国的楼市和股市带来压力
- 2011年12月12日福建保监局对平安人寿泉州中心支公司业务违法行为处以13万元罚款，并对平安人寿福建分公司、泉州中心支公司相关负责人等20余人进行行政处罚。
- 2011年12月12日渣打银行发表报告表示，明年全球经济前景具有高度不确定性，香港作为小型的开放经济体难以独善其身，预计本地生产总值（GDP）增速将由今年的5%放缓至2.9%。
- 2011年12月12日城市公众对空气质量满意率为55．2％；对噪声环境质量满意率为62％；对水环境质量满意率为67．7％，对垃圾处理处置状况满意率为68％，对城市环境保护宣传教育满意率为70．3％，90％的受调查公众认为自身环境保护意识较强
- 2011年12月12日5月中旬以来，全国牛肉价格涨势明显，近期涨速有所加快。与5月12日相比，12月12日全国牛腱肉、牛腩肉价格分别涨13.5%、13.2%。分地区来看，全国31个省区市的牛肉价格均出现上涨，其中，重庆、湖南、安徽涨幅居前，在18.4%-37.6%。
- 2011年12月12日前11月全市销售商品房1107.8万平方米，同比下降19.5%；其中销售商品住宅772.1万平方米，下降22.7%。1-11月，居民消费价格比上年同期上涨5.7%，涨幅比1-10月回落0.2个百分点。
- 2011年12月12日
- 2011年12月12日
- 2011年12月12日美国国家公路交通安全管理局周五称，福特汽车在全美召回近12.9万辆Fusion和Mercury Milan轿车，原因是车轮存在脱落风险。
- 2011年12月12日美国关于博主是否属于记者的争论已持续多年，有人认同博主属于媒体从业者。考克斯说，这一判决可能对各地博主都有影响，“可能关系到在互联网上发帖的每一个人”。
- 2011年12月12日当前我国房地产市场调控成效开始显现，与此同时，出现了一些放松房地产调控政策的呼声与预期。国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群日前撰文认为，对投机、投资性买房需求必须继续坚定不移地控制。
- 2011年12月12日外商投资性公司可将其在中国境内获得的人民币利润、先行回收投资、清算、股权转让、减资的人民币合法所得，经所在地外汇局核准后，直接用于境内投资，
- 2011年12月12日中国国家发展和改革委员会下属的国家信息中心首席经济师范剑平表示，全球经济相关不确定性和热钱流出将有助于中国抗击通货膨胀，并为明年放松货币政策提供更大空间。
- 2011年12月12日中国国盛证券发布策略报告称，中国明年经济增速将持续下降，至三季度趋稳，进入8%左右的平缓期；通胀暂缓但将长期化；A股市场上半年受国内外因素影响呈整理态势，下半年有望走强，波动区间在2200-3200点。
- 2011年12月12日Birol并表示,中国对能源的渴求将继续令原油需求保持强劲.中国11月原油进口及表观石油需求创纪录第二高.
- 2011年12月12日刘为民表示，中国政府一贯反对和严禁任何网络“黑客”违法犯罪活动。
- 2011年12月12日案发系内部人举报，牵涉报社广告款
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