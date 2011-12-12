- 2011年12月12日日前召开的中央政治局会议在分析研究2012年经济工作时指出，将继续实施稳健的货币政策。要更加有预见性地加强和改善宏观调控，准确把握好调控的力度、节奏、重点，并根据形势的变化及时做出预调、微调。
- 2011年12月12日舰艇编队执行远航任务期间在沿岸国港口就近补给是世界各国海军的通行做法。自2008年底赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务以来，中国海军护航编队已在吉布提、阿曼、也门等国港口进行过补给
- 2011年12月12日交易员指出,年底市场交投冷清;尽管央行仍维持中间价在高位区间的稳定运行,但目前企业结汇意愿明显降低,日间交投多围绕交易区间下限展开.
- 2011年12月12日目前韩国海警正在研究，如果再次发生中国船员携带凶器负隅顽抗事件，海警将会从逼近阶段开始就使用枪支，“以瓦解对方的抵抗意志。”
- 2011年12月12日中韩两国已签署渔业协定，就渔业生产和管理作了相应安排。中方主管部门已多次采取措施，加强对渔民教育和对出海渔船的管理，制止越界捕鱼和违规操作现象发生。
- 2011年12月12日随着调控持续，楼市降温，房企之间除了“并购潮”涌现，一些房企开始选择逃离地产业务以降低楼市风险。
- 2011年12月12日胡锦涛强调，面对新形势新要求，中国将实行更加积极主动的开放战略，拓展新的开放领域和空间，完善更加适应发展开放型经济要求的体制机制，提高开放型经济水平和质量，形成开放型经济新格局，更好地以开放促发展、促改革、促创新。
- 2011年12月12日在限购背景下，商业项目成为房企转型和地方政府推地的一个重点，酒店式公寓“不限购不限贷”商业性质，从2010年10月开始再度成为投资新宠。但随着市场调控的深入以及酒店式公寓项目上市量的增加，此类项目销售也开始陷入低迷。
- 2011年12月12日今年以来，平均每天都有超过6.1亿美元的进口货物从世界各地涌入上海，这一规模约为2002年水平的5.6倍。相比上海每天出口的商品货值近5.7亿美元，进口大于出口。
- 2011年12月12日11月份，北京市居民消费价格同比上涨4.6%，较上月回落1.3个百分点，已连续三个月回落。
- 2011年12月12日北京市统计局和国家统计局北京调查总队12日联合发布的数据显示，1月至11月，北京销售商品房面积1107.8万平方米，同比下降19.5%，降幅继续扩大。
- 2011年12月12日目前我国政府提供的公共服务与老百姓的期望还有相当的距离。一方面税收收入逐年增长，另一方面政府提供的公共服务水平没有按照税收增长的水平而相应提高，这可能是百姓感觉税负重的直接原因。
- 2011年12月12日此次行动是银广夏小股东11月30日在深圳证券交易所门口聚集的延续。“银广夏重整存在明显问题，如果政府不管这个事情，我们就天天到这里来。”一位来自湖北的小股东任女士说
- 2011年12月12日中银国际预计，明年政府将采取相对宽松的贷款政策，并对中小企业和社会事业发展领域给予大力支持。鉴于美国和欧洲的大规模定量宽松政策，中期内中国仍需密切关注通胀压力。因此，未来货币政策进一步放松的空间仍有待观察。
- 2011年12月12日明年中国经济将回归常态化中的“软着陆”，，触底的时间可能在一二季度，三四季度将有温和的回升。
- 2011年12月12日欧洲整个银行体系已无力偿债，一旦银行倒闭，“卡族”将面临生存危机。
- 2011年12月12日11月份中国出口增速放缓幅度出人意料地温和，但预计随着欧元区陷入衰退，中国的出口将显著恶化，2012年一季度将同比下跌。
- 2011年12月12日每逢年关，都是基金公司为规模疲于应战的时候，而今年行情的低迷，让基金公司无心于此，欲卖出260亿的工银瑞信做法就显得比较另类。
- 2011年12月12日如何突破15%低ROE瓶颈？与其把冗余资本过多配置在已不能有效提升ROE的传统业务上，还不如加大力度投放在饱受资本掣肘的创新业务上。
- 2011年12月12日银保退出机制则进一步明确，银行和保险公司在银保合作当中若有违规则暂停银保代理合作，是对银保新政的进一步完善。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富