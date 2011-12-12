新华社解析货币政策微调信号 定向宽松或成着力点 2011年12月12日 日前召开的中央政治局会议在分析研究2012年经济工作时指出，将继续实施稳健的货币政策。要更加有预见性地加强和改善宏观调控，准确把握好调控的力度、节奏、重点，并根据形势的变化及时做出预调、微调。

上海入世十年有七年进口大于出口 2011年12月12日 今年以来，平均每天都有超过6.1亿美元的进口货物从世界各地涌入上海，这一规模约为2002年水平的5.6倍。相比上海每天出口的商品货值近5.7亿美元，进口大于出口。