澳大利亚总理吉拉德调整部分内阁成员 2011年12月12日 有分析人士认为，吉拉德再次调整内阁，旨在平衡各党派和独立议员的利益，加强政府内阁力量，提高工作效率，为保证政府坚持到2013年大选并最终赢得大选铺路

巴拿马引渡诺列加回国 2011年12月12日 诺列加1983年出任巴拿马国防军总司令，成为巴拿马实权人物。1988年美国指控他涉嫌贩毒。1989年12月美国入侵巴拿马并逮捕了诺列加，他因贩毒等多项罪名在美国服刑至2010年4月。随后美方遣送诺列加至巴黎，法国又以洗钱罪判处他7年监禁