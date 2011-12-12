- 2011年12月12日参与投标的交易员透露，中国央行在本周公开市场询量中增加了14天的正回购
- 2011年12月12日紫金信托与商茂投资集团日前签署公益信托推进合作协议，正式推出“紫金•厚德一号”公益信托项目，商茂集团出资100万元设立公益信托。
- 2011年12月12日截止收盘，沪指报2291.54点，跌23.73点，跌幅1.02%，成交365亿元；深成指报9376.28点，跌103.99点，跌幅1.10%，成交339亿元
- 2011年12月12日监管部门认为，联合置地在自身开立有资金及股票账户的前提下，为隐蔽操作，转而使用与其有关联关系的其他法人或个人的账户进行股票交易，并通过形式上的委托理财协议安排，企图掩盖其实际控制并使用相关账户的主观意图及事实。
- 2011年12月12日《欧洲经济与货币联盟条约》签署20年后，欧洲国家终于开始“治本”，触及欧债危机根源性问题。但迈向财政联盟的道路并不平坦，而“财政契约”也将在短期内面临时间和市场的严峻考验
- 2011年12月12日证监会日前对江苏三友及相关个人给予警告，并对公司罚款30万元，对张璞罚款20万元，对其他相关负责人处以5万至10万元不等罚款。此外，证监会认定张璞为市场禁入者
- 2011年12月12日重庆啤酒在12月8日复牌后，连续三日跌停。12月12日报59.09元跌停。重庆啤酒关于乙型肝炎疫苗项目的信息披露不够完整、充分，须进一步补充完善。敦请重庆啤酒应立即向上海证券交易所申请股票停牌，直至信息披露完整、充分。
- 2011年12月12日有分析人士认为，吉拉德再次调整内阁，旨在平衡各党派和独立议员的利益，加强政府内阁力量，提高工作效率，为保证政府坚持到2013年大选并最终赢得大选铺路
- 2011年12月12日诺列加1983年出任巴拿马国防军总司令，成为巴拿马实权人物。1988年美国指控他涉嫌贩毒。1989年12月美国入侵巴拿马并逮捕了诺列加，他因贩毒等多项罪名在美国服刑至2010年4月。随后美方遣送诺列加至巴黎，法国又以洗钱罪判处他7年监禁
- 2011年12月12日目前国内非专用校车将在未来三年内完成淘汰，这对客车企业来说，无疑是一个巨大的蓝海
- 2011年12月12日2011年，国际金融危机影响仍存，美国经济复苏缓慢且不稳定，欧洲陷入主权债务危机无法脱身，全球经济不确定因素依然存在。在此背景下，拉美地区经济在经过了2009年的复苏和2010年的扩张后，在2011年增速开始放缓并进入政策调整期
- 2011年12月12日东风在未来5年将投资300亿元以上发展自主事业，到2016年东风总体自主品牌销量达到300万辆
- 2011年12月12日10日下午莫斯科约有2.5万人在市中心集会，对本月4日举行的俄国家杜马选举结果表示抗议，质疑选举真实性，要求“重新选举”，据悉，这一大规模集会得到了莫斯科市政府的批准
- 2011年12月12日欧洲金融机构陷入了如不提高利率，就无人购买债券的窘境；同时，因投资者对高风险投资态度消极，新兴市场的发债融资也难免受困
- 2011年12月12日中国央行行长周小川表示，中国将酌情实施IMF提议的金融系统改革措施
- 2011年12月12日舰艇编队执行远航任务期间在沿岸国港口就近补给是世界各国海军的通行做法。自2008年底赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务以来，中国海军护航编队已在吉布提、阿曼、也门等国港口进行过补给
- 2011年12月12日此次申请的事项有二，一是撤销重庆市第一中级法院的“渝一中法刑终字（2010）第13号”刑事判决书；二是对该案立案再审，依法宣告申请人无罪
- 2011年12月12日而12年投资、900多职工累积分红了274万，也就是人均每年收益只有区区的2百元。
- 2011年12月12日据中广网消息，湖南郴州最大的经济适用房项目惠泽园小区频出工程质量问题。小区的业主表示，摇中的经济适用房楼板随时可能掉下来
- 2011年12月12日中科院生命科学和医学学部常委会副主任曾益新公开回应饶毅、施一公落选中科院院士事件
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