国际新闻早报 2011年12月12日 匈牙利总理欧尔班11日说，欧元区国家在建立共同货币后，应该建立共同的预算，制定共同的经济政策，也许还要建立共同的政治联盟，否则欧元区将面临灾难

法国前总理德维尔潘宣布参加2012年法国总统选举 2011年12月12日 德维尔潘在法国电视一台当晚8点新闻节目中接受采访时宣布，他正式决定参加2012年法国总统选举，将汇集左中右各方面力量，团结全体法国人民应对危机