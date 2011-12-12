- 2011年12月12日英国首相卡梅伦在最近一次的布鲁塞尔欧盟27国峰会上，拒绝了法国和德国提议的修改欧盟条约、各成员国需要向欧盟政府让出更多主权的要求。卡梅伦首相认为，新的出让主权要求不符合英国的国家利益
- 2011年12月12日征求意见稿中对校车赋予优先通行、在消除违法行为的前提下先放行后处罚等“特权”
- 2011年12月12日经济去库存方式存在剧烈与缓和两种方式，这取决于货币政策的紧缩程度，而这又需要一个季度时间方能确定，所以中国宏观经济走势，一季度后才能看出来
- 2011年12月12日海外市场筹集的资金回流的便利性，及低于最低监管利率的离岸人民币贷款，将对政府控制信贷以防范资产泡沫的努力形成阻碍
- 2011年12月12日罢工组织者在网络上公布的信息显示，大罢工从12日清晨5：30分开始，持续到晚上。这些港口中，洛杉矶是美国集装箱装运最繁忙的港口，其次是长滩，奥克兰列第五
- 2011年12月12日仁川海警警长李某等两名特攻队员当地时间12日早上7时在仁川市瓮津郡小青岛西南85公里海上扣押“非法捕捞”的中国渔船时，被中国船员挥舞的玻璃碎片刺伤。随后，李某被直升机紧急送往医院接受治疗，但因左肋被捅，内脏破裂，最终不治
- 2011年12月12日不能碰股权拆细交易、不能碰连续交易、不能碰面向公众投资人的交易、不能碰集中竞价与做市商等集中交易
- 2011年12月12日截至中午收盘，沪指报2304.8点，跌10.47点，跌0.45%，成交178亿元；深成指报9423点，跌0.59%，跌56.38点，成交198亿。
- 2011年12月12日近日，北京、深圳、上海等地部分中介只能不断关闭门店，缩减开支“过冬”。与此同时，行业内的整合也拉开了序幕。
- 2011年12月12日中国11月当月进出口都出现了继续减速的迹象，与此同时，贸易顺差不断下降，有分析认为，这也意味着人民币面临的升值压力正在减轻。
- 2011年12月12日国有企业大股东往往是当地政府，而土地的增值收益和搬迁补偿又恰是由当地政府与上市公司协商,所以当地政府既当裁判员又当运动员,最终增值收益和补偿的落实程度充满不确定性。”北京金诚同达律师事务所王春刚律师告诉记者。
- 2011年12月12日停牌13个月，首钢股份重组预案亮相。根据重组方案，小股东冀望通过搬迁实现上市公司华丽变身的梦想被击得粉碎。首钢股份重组预案只换来了中小股东的抗议以及二级市场的连续跌停。
- 2011年12月12日它不是茅台，提价照样人人追着喝。如果忽视市场份额的提高，品牌溢价过高，东阿阿胶行业优势地位或将动摇。
- 2011年12月12日大成基金于2009年一季度开始大举进驻该股，当时重庆啤酒股价基本在20元以下。
- 2011年12月12日重庆啤酒的疫苗“神话”从一诞生起就被描绘得太过美丽，但很多令投资者欢心鼓舞的券商研报却建立在不严谨的假设和逻辑上，风险的种子早已埋下。
- 2011年12月12日匈牙利总理欧尔班11日说，欧元区国家在建立共同货币后，应该建立共同的预算，制定共同的经济政策，也许还要建立共同的政治联盟，否则欧元区将面临灾难
- 2011年12月12日德维尔潘在法国电视一台当晚8点新闻节目中接受采访时宣布，他正式决定参加2012年法国总统选举，将汇集左中右各方面力量，团结全体法国人民应对危机
- 2011年12月12日交接仪式极其低调、简约。在面积仅200平方米的基地会议室中，伊拉克总理马利基的特派代表萨阿迪和美国陆军第一机械化师少校威廉·纳瓦罗签署并交换了基地移交文件。签署加交换，整个过程仅持续5分钟
- 2011年12月12日股票价格基本上取决于公司盈利和市场利率，这是决定股票价格的基本面。眼下，他们正朝比2010年更好的局面发展。这并不是意味着未来12个月内的回报一定就会好，但它意味着未来3至5年投资者获得丰厚回报的概率是非常高的。
- 2011年12月12日如果明显跌破2200/2300点，一定是市场上关于流动性改善的判断出错了；如果明显冲破2800/3000点，一定是面向2013年的经济展望显著超出了市场预期。
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