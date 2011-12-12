- 2011年12月12日气候变化是任何一国无法独力应对的全球挑战，诉诸国际合作乃是正道。然而，不容忽视的现实是：国际体系的无政府状态以及权力和资源的稀缺，客观上加大国家间竞争和冲突的可能性，而降低国家间信任与合作的可能性
- 2011年12月12日最高检今年6月下发了《关于人民检察院开展视频接待群众上访工作的实施意见》，要求各地要为此加大资金投入，强力推广视频接访，不断完善便民设施
- 2011年12月12日随着一元股重临，低价股也在不断扩军，但市场分析人士建议投资者勿“贪小便宜”，低价股背后往往埋藏着业绩“地雷”。
- 2011年12月12日国际评级机构标准普尔公司将包括德国和法国在内的15个欧元区国家列入信用评级观察名单，威胁如果欧元区各国无法就债务危机达成切实解决方案，或将在未来90天内大规模调降欧元区主权信用评级
- 2011年12月12日汤灿今年37岁，行内早有她与数名官员交往密切的传闻；湖南株洲人，国家一级演员，1996年考入中国东方歌舞团(国家歌舞团)担任独唱演员，全国青联委员
- 2011年12月12日6名逃犯中，已有3名逃犯前往白下警方投案自首。据办案民警介绍，这3名逃犯得知网上有通缉令之后，迫于压力自首
- 2011年12月12日涉讼国有资产进入产权交易所交易，一方面为法院处置诉讼资产提供了公开、公正的平台；另一方面，引入通过公平竞价的方式能充分挖掘标的物的价值，实现其保值增值
- 2011年12月12日针对“地王”项目遭遇销售难题，业内人士普遍认为，归根结底是一些开发商在土地市场上“太不理性”造成的。
- 2011年12月12日未来经济整体增速将取决于外需走弱和国内政策放松两个因素“拔河”的结果
- 2011年12月12日日前结束的欧盟峰会达成多项共识，德国和法国两国领导人以及欧洲中央银行行长等重要人物均对此表示满意。然而，市场仍然对峰会的成效持观望态度
- 2011年12月12日12月5日至9月9日，沪深两市共成交63笔大宗交易，累计成交1.22亿股，成交金额12.6亿元，环比降幅55.2%。
- 2011年12月12日欧尔班当天接受匈牙利国家电视一台采访时说，欧元区国家别无选择，它们尽管有共同的货币，但却没有共同的经济政策和共同的预算，如果这一现象继续下去的话，欧元将会崩溃，灾难将随之产生
- 2011年12月12日报道引用一位电力部门匿名官员的话说：“我们已经分别向财政部以及重工业和国营企业部告知这一草案，该草案提议向进口电力设备征收5%的关税、5%的特别额外关税和4%的反补贴税。”
- 2011年12月12日国际经济一周大事预报
- 2011年12月12日12月12日，人民币即期汇率在开盘后很快就跌至当天交易区间下限。按照今天的外汇牌价计算，跌停点为6.3613。北京时间10:04，即期汇价报为6.3589。 这是人民币对美元连续第9日跌停。
- 2011年12月12日在刚刚结束的欧盟峰会上，欧盟内除英国之外的26个成员国就加强财政纪律同意缔结政府间条约，或称“财政契约”，推动欧盟朝财政一体化方向迈出了不容忽视的一步
- 2011年12月12日2011年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3297元，较前一个交易日上升55个基点。
- 2011年12月12日上周（12月2日—8日），北京产权市场企业国有产权成交金额创近两个月新高，全周成交20．97亿元，其中房地产业成交和挂牌金额分别为18．97亿元和12．71亿元，高居首位，显示房地产业股权并购活跃。
- 2011年12月12日深圳市首批500套“双限房”销售均价或将近1万元／平方米。而项目所在片区的另一在售商品房小区，销售均价仅为1．3万元／平方米。
- 2011年12月12日由于今年吸存压力大于往年，预计今年12月银行对资金的争夺将比往年更加白热化
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