国际经济一周大事回顾 2011年12月12日 国际评级机构标准普尔公司将包括德国和法国在内的15个欧元区国家列入信用评级观察名单，威胁如果欧元区各国无法就债务危机达成切实解决方案，或将在未来90天内大规模调降欧元区主权信用评级

欧盟峰会成效有待检验 债务危机恐将持续 2011年12月12日 日前结束的欧盟峰会达成多项共识，德国和法国两国领导人以及欧洲中央银行行长等重要人物均对此表示满意。然而，市场仍然对峰会的成效持观望态度

匈总理认为欧元区国家应有共同预算和经济政策 2011年12月12日 欧尔班当天接受匈牙利国家电视一台采访时说，欧元区国家别无选择，它们尽管有共同的货币，但却没有共同的经济政策和共同的预算，如果这一现象继续下去的话，欧元将会崩溃，灾难将随之产生

国际经济一周大事预报 2011年12月12日 国际经济一周大事预报