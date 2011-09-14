迅销集团欲使优衣库成为全球知名零售服装品牌 2011年09月14日 今后每年，优衣库将在全球新开200到300家店铺，其中100家开在中国。集团计划最终将中国市场规模扩大到1万亿日元（约合96.2亿美元）

欧元区7月份工业生产止跌回升 2011年09月14日 今年7月份，欧元区耐用消费品生产环比增长2.9%，非耐用消费品生产环比下降0.6%，中间产品生产增长0.8%，能源生产则下降0.8%