- 2011年09月14日野田表示：“对殉国者表示感谢和敬意是理所应当的，但是基于综合考虑，首相和阁僚必须避免正式参拜”
- 2011年09月14日易卜拉欣通过信号时断时续的卫星电话告诉路透社：“这位领导人(卡扎菲)身体健康，情绪高涨……他当然在利比亚境内”
- 2011年09月14日中国对内型行业的效率远比不上出口行业，主要是由于经济活动受到一些政策的干扰，比如中央和地方政府对电费、水费和油价的管控
- 2011年09月14日林大辉表示，支持唐英年参选特首，是因为唐英年多年来弃商从政，为港人做了很多事
- 2011年09月14日日本黑社会组织山口组的成员小岛俊夫于2月上旬向东京都港区的俄罗斯大使馆寄送了一发子弹，并附信称“要夺回北方领土，(俄方)无视理义必遭天诛”，对大使馆人员实施了恐吓
- 2011年09月14日遭感染的患者会出现发烧、肌肉疼痛、呕吐、头痛、颈部僵硬及痉挛等症状，而且以老年人、孕妇、新生儿及免疫力差的人最容易遭感染
- 2011年09月14日报道称，过去7年，诺瓦伊斯一直以他委任的众议员秘书职位支付49岁女管家苏萨的薪水，并用国会经费支付苏萨陪伴其家属到外州旅游的费用
- 2011年09月14日目前衡量国际贸易通常采用贸易量这个指标，但这个指标并不能完全真实地反映出国与国之间的贸易状况
- 2011年09月14日美国总统奥巴马与两位前总统，以及数千名民众11日才为“911”罹难者举行庄严隆重的纪念仪式，而这项在“圣地”(Sacred Ground)举行的私人葬礼，则由犹太拉比、佛教高僧、天主教神父及基督教路德教派的牧师共同主持
- 2011年09月14日经过审理后法官认为，邓巴收费不合理，其收入是霍普斯“赠予”的，因此判令她归还多收的所有嫖资和一切非法所得的物品
- 2011年09月14日她表示，2003年，英国与卡扎菲重开对话接触，是“困难的，却是正确的决定”。她认为，对话的“成果是卡扎菲放弃了核武器计划”， “如果卡扎菲有了核武器，他今天仍然会掌权并威胁我们”
- 2011年09月14日研究小组通过海水中检测出来的浓度等数据计算了铯137流出量，结果是东电公布数据的3倍以上。这大约是过去的核试验残留在北太平洋的放射性物质的百分之十几
- 2011年09月14日菲律宾国家统计协调局在最新报告中说，2010年入狱服刑的政府官员或公务人员达到2053人，远高于2009年的仅仅38人，相当于激增了53倍之多
- 2011年09月14日革命从来不是解决问题的好办法，任何社会最好的政策都应该通过广泛的讨论形成的共识的基础上形成。
- 2011年09月14日应该把开征新税种的权力和任何对税的调整的权力，交由全国人大。
- 2011年09月14日今后每年，优衣库将在全球新开200到300家店铺，其中100家开在中国。集团计划最终将中国市场规模扩大到1万亿日元（约合96.2亿美元）
- 2011年09月14日中部和西部的发展还是要靠企业家精神和市场的力量；政府搞那么多经济开发区，本身就是就是一个笑话；最好的政策是全中国都是经济开发区
- 2011年09月14日今年7月份，欧元区耐用消费品生产环比增长2.9%，非耐用消费品生产环比下降0.6%，中间产品生产增长0.8%，能源生产则下降0.8%
- 2011年09月14日“现在的政府决策，与知识分子的意见，在两个不同的平面上运行。你说你的，我做我的，互不搭界。”
- 2011年09月14日法国中央银行行长克里斯蒂安·努瓦耶当天接受法国一家电台采访时说，穆迪的举动“相对来说是好消息”。他认为，穆迪只下调两家法国银行的评级，而且下调幅度有限
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