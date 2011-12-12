- 2011年12月12日百事公司(PepsiCo Inc.)明年将大幅提高饮料市场的营销预算，同时将裁员1000人以上。百事公司拒绝就上述消息置评。
- 2011年12月12日房地产调控政策是明年宏观调控的关键，微调不意味着放松对房地产的调控，不会出现“紧了就放、松了就收”的情况，他提醒市场不要用过去的数字、模型来分析，对有些“放松”的言论不要抱有幻想。
- 2011年12月12日对中资银行进行压力测试的过程中所使用的数据存在重大的制约和差距。他说，关键的制约在于缺乏有关信贷风险的连贯时间序列数据
- 2011年12月12日三季度末，贵州茅台（600519）的每股未分配利润已经达到17.51元，成为两市“家底”最厚实的上市公司。
- 2011年12月12日今年以来，宁夏商品房待售面积呈扩大趋势，但持续的滞销并未换来降价。在销售面积不断下滑的情况下，全区房屋销售额仍保持持续增长。
- 2011年12月12日2012年，中国经济增速将逐步回落，但增幅不会低于8．5％。未来几年，cpi升幅约为3％至5％，中国将迎来全面结构性调整的关键阶段，抗通胀仍然是主要课题，政府需要推进结构性改革。
- 2011年12月12日山西省按国家规定的最高上限确定了新的增值税起征点，有超过七成的个体工商户不再缴纳增值税。
- 2011年12月12日限购政策实施一周年，一些地方政府出现了外紧内松、明紧暗松、始紧后松等现象，频频向市场闪现出政策缝隙。
- 2011年12月12日刘光磊透露，重庆市社情民意调查中心最新出炉了2011年公众安全感指数，与去年的95 .89%相比，今年再创新高，达到96 .51%。“重庆已成为全国最安全、最稳定的地区之一。”
- 2011年12月12日北京市二手房交易12月上旬剧增，仅前9天二手住宅成交量就高达10063套，比11月全月成交总量超出三分之一。
- 2011年12月12日达能在上海的酸奶厂从投产到停产，仅仅坚持了数月。达能做中国市场时，根本不是本土企业的对手
- 2011年12月12日成本上升是目前出口企业面临的最主要挑战。调查结果显示，关于“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”，选择“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”的企业经营者分别占82．9％和62．9％。
- 2011年12月12日又是年终审计时，各个上市公司或为了摆脱“披星戴帽”的命运，或为了把报表打扮的“光鲜亮丽”，用尽种种手段“突击挣钱”
- 2011年12月12日【《财经》综合报道】 据新华社消息，日前，中国外交部副部长傅莹在第四届世界政策大会上表示，欧洲媒体不断炒作所谓“救助”这个词容易产生误导。欧盟是世界第一大经济体，生活水平远远高于发展中国家，欧洲需要的不是“拯救者”而
- 2011年12月12日打着所谓“民间股神”、“散户教头”等幌子进行非法证券投资咨询活动往往具有很强的煽动力和蛊惑性。
- 2011年12月12日当前经济增速柔性回落，所谓经济的“硬着陆”已可以避免，预计今年GDP增速将会高于9%。
- 2011年12月12日今年10月5日，两艘货船在湄公河水域遭武装人员袭击，13名中国船员遇害。为确保人员船只安全，湄公河水域中国船只航运一度被迫中断
- 2011年12月12日根据中老缅泰湄公河联合巡逻执法部长级会议联合声明，四国将共同组织实施联合行动，打击危害湄公河流域安全的严重治安问题。其中，打击金三角地区的毒品犯罪，是四国联合巡逻执法的一项重要内容
- 2011年12月12日日前，中共中央决定：王三运同志任甘肃省委委员、常委、书记；陆浩同志不再担任甘肃省委书记、常委、委员职务
- 2011年12月12日到目前为止，海口、福州、厦门、长春4个城市相关负责部门均表示将坚持房地产调控政策，楼市限购政策延续，而限购限价令即将到期的贵阳、石家庄、合肥、青岛和中山尚未明确表态。
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