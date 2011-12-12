12月上旬北京二手住宅成交量井喷 2011年12月12日 北京市二手房交易12月上旬剧增，仅前9天二手住宅成交量就高达10063套，比11月全月成交总量超出三分之一。

我国出口企业面临四大挑战 成本问题居第一位 2011年12月12日 成本上升是目前出口企业面临的最主要挑战。调查结果显示，关于“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”，选择“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”的企业经营者分别占82．9％和62．9％。