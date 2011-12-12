- 2011年12月12日为融资租赁业发展创造良好的政策环境，包括平等对待境内外资金设立融资租赁公司、通过立法统一规范金融类和非金融类融资租赁公司等
- 2011年12月12日“研究更高效杀人，却当选院士？”12月8日上午10点，网友刘志峰发微博，质疑工程院新晋院士谢剑平，“中国每年上百万人因吸烟死亡，而政府却沦为GPD的奴隶，资助这种坑人的研究”
- 2011年12月12日中国人民银行行长周小川日前表示，各国应加强宏观审慎管理，不断探索逆周期调控方式，强化系统性风险监测、预警和危机管理能力建设
- 2011年12月12日近年来，我国中小学生睡眠时间持续减少，其中近八成睡眠不足。报告显示，2010年，中小学生在学习日的平均睡眠为7小时37分，比2005年减少了1小时22分，在周末的平均睡眠为7小时49分，比2005年减少了1小时47分
- 2011年12月12日内外交困之际，国内经济的下滑是确定性的，货币政策的预调微调也正在进行中，市场底部区域的哪个点位最终成为"铁底"无人能准确猜出，对经济与估值的信心将成为决定市场走势的关键。
- 2011年12月12日《建议函》建议，在具体执行过程中，法院可就此类公益诉讼发出公告，说明案件情况和诉讼请求，通知不确定的消费者来到法院登记，参与共同诉讼
- 2011年12月12日数据显示，10月份以来下跌最为惨重的个股中，ＳＴ博元跌幅达45.72%排名第一；紫鑫药业以45.49%的跌幅排名第二位。而截至上周五，今年的跌幅冠军被东山精密摘得，跌幅达到64.34%。
- 2011年12月12日王永杰律师表示，鲁山公安局为了慎重起见，曾经重新委托审计机构，审计兄弟俩偷逃的过路费的总额，最后的数字是361.9万，与原审指控的数额相差近6万。但为何鲁山检察院指控的数额又变成49.23万？王永杰表示他也非常迷惑
- 2011年12月12日11月，我国出口1744.6亿美元，同比增长13.8%，增幅创9个月以来的低点
- 2011年12月12日尽管上市是沙县小吃的终极发展目标，但在现阶段，沙县小吃的上市仍旧停留在“看上去很美”的概念阶段。“理想很丰满，现实很骨感”
- 2011年12月12日“大洋一号”此次执行我国大洋第22航次环球科考任务，去年12月8日于广州起航，调查区域涉及印度洋、大西洋和太平洋三大洋，航程相当于3倍赤道长度
- 2011年12月12日在复牌之前，公司针对坊间对其重组方的经营问题进行说明，只是这份公告依然澄而不清，这也造成该股股价狂泻的导火线。而从席位上来看，引起高新发展市场大幅波动的资金均是著名的游资敢死队。
- 2011年12月12日镇雄县政府划拨的12万元救助金全部到位，其中5万元是死者安葬费，7万元用于死者何正奎夫妇与文泽祥夫妇留下的6名孤儿的善后事宜，伤者李声美病情稳定，其治疗费用由政府承担
- 2011年12月12日7只被纳入两融的ETF除中小板ETF申赎相抵外，其他6只ETF全部净申购，且占据ETF净申购排行榜的前5位
- 2011年12月12日截至12月9日，河南永城全市共检测发现103例丙肝核酸阳性患者。不过，官方称尚未发现事发卫生所有使用不洁针具等可疑的暴露因素。这份有关永城丙肝疫情的调查进展，并未指明感染源
- 2011年12月12日近10年中国累计对外提供各类援款1700多亿元人民币。
- 2011年12月12日2010年广东在重庆投资项目1002个，实际到位金额430.5亿元，目前广东在重庆的工商经营户超过5000家，呈现出宽领域、深层次、多形式的合作发展局面，“渝粤合作，十分愉悦”
- 2011年12月12日不过，目前已经参加股指期货的部分私募公司则表示，通过现行合伙制参与股指期货已经比较成熟，对借道信托平台持观望态度
- 2011年12月12日第一次试爆初步定在上午10时开始，由于要测试相关数据，当天试爆会重复进行几次。由于是内部墙体试爆，并不需要疏散居民和交通管制
- 2011年12月12日11月份，全国财政收入6457.32亿元，比去年同月增加616.63亿元，增长10.6%，比上月增幅降低6.3个百分点。
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