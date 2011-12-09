鲁政委预测：12月份CPI继续回落 明年初小幅反弹 2011年12月09日 《财经》综合报道 12 月CPI 可能略低于11 月，大幅回落或调头回升的可能性均不大；明年1月受春节影响可能小幅反弹至.4.4-5.0%

索罗斯基金购入原全球曼氏所持的约20亿美元欧债 2011年12月09日 《财经》综合报道 投资大鳄索罗斯的家族基金购买了约20亿美元原本由全球曼氏金融持有的欧洲主权债券