- 2011年12月12日张云东首次提出将证监局的年度评价结果作为基金公司对督察长考核的重要参考和建立独立董事履职情况披露制度
- 2011年12月12日业内人士的质疑、同行的“漠视”、公司对媒体的采访选择性沉默，似乎与华录百纳招股说明书所称“公司秉承‘近市场、大制作、出精品’的理念，投资制作的电视剧作品获得广泛好评，公司品牌也获得很高认可”有所出入
- 2011年12月12日据海通证券测算，11月25日至12月8日，主动管理股票型与混合型开放式基金的双周平均股票仓位为78.33%，比11月18日至12月1日的平均仓位增加3个百分点，为2006年以来的中高水平
- 2011年12月12日深圳市福田区人民法院认定判处韩刚有期徒刑一年，并处罚金310000元，非法所得303274.46元予以没收
- 2011年12月12日A股20余年跌宕起伏，一批又一批公司登陆资本市场。有的公司的市场表现不佳，经营者焦头烂额；有的公司业绩向好，创业者功成名就。
- 2011年12月12日国务院国有资产委员会副主任邵宁指出，由于公益国企在经营上普遍处于垄断地位，因此未来改革的重点在于提高透明度，建立包括价格、服务标准、成本控制、收入分配、资源配置等机制，以防止企业利用垄断地位损害公众的利益
- 2011年12月12日曾参与陆丰“9.21”案件的犯罪嫌疑人薛锦波，在羁押期间(第三天)，突感身体异常，被紧急送往汕尾市逸挥基金医院抢治。经持续抢救无效，宣告死亡。汕尾市逸挥基金医院介绍，死者死亡原因为心源性猝死，已初步排除其它死因
- 2011年12月10日2012年将是住房市场调控措施充分发挥效应的一年，也是各方都紧张而密切关注的一年。绿皮书预计，明年第一季度，中央对房地产领域严控立场不会松动，即使第一季度是信贷发放高峰期，但对房地产领域仍旧保持从紧。
- 2011年12月09日12 月CPI 可能略低于11 月，大幅回落或调头回升的可能性均不大；明年1月受春节影响可能小幅反弹至.4.4-5.0%
- 2011年12月09日一位消息人士周五表示，正在筹备设立的这家外汇投资机构初始资本规模预计为约3000亿美元
- 2011年12月09日中国央行行长周小川在2011年4月一次公开演讲时曾表示，中国或将设立新投资机构以管理外汇储备。
- 2011年12月09日针对部分食品和保健食品经营者声称壮阳、改善性功能等功效，欺骗和误导消费者的违法违规行为，国家食品药品监督管理局9日下发通知要求严厉打击。国家食药监局同时提醒消费者，国家从来未批准过壮阳药和壮阳类及改善性功能的保健食品
- 2011年12月09日投资大鳄索罗斯的家族基金购买了约20亿美元原本由全球曼氏金融持有的欧洲主权债券
- 2011年12月09日共有17家信托公司发行了28款集合信托产品，发行数量环比下降11款，降幅为28.21%
- 2011年12月09日公司上述资产截止2011年10月31日经审计的账面净值为3616.58万元。该资产经政府指定评估机构评估确定的市场价值总计为9852.05万元，评估基准日为2011年11月10日。
- 2011年12月09日北京实达科技发展有限公司主要从事实达集团的电子业务，转让完成后，实达集团将逐步推出电子业务市场。
- 2011年12月09日公司表示，本次收储土地使用权公司将获得现金补偿，有利于加快公司整体改造、优化升级项目工程建设进度。收储土地使用权将增加公司2011年度利润总额约6000万元。
- 2011年12月09日该行将在重庆推“先存后贷”业务模式，市民可以最低3.3%的固定贷款利率贷款购房
- 2011年12月09日吉林省有关部门证实，9日下午3时许，一个由30多人组成的香港旅游团乘坐哈尔滨市一辆旅游客车，在吉林省榆树市境内发生车祸，造成2名香港同胞死亡，多人受伤。
- 2011年12月09日2007年4月到2009年10月，薛书荣、郑宏中、杨晓鸿、黎睿咨等人以70个自然人名义，在44家证券营业部开立112个资金账户，使用148个证券账户，动用超过20亿资金预先买入选定的股票。
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