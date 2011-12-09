- 2011年12月09日中小商业银行加强在国内贸易融资业务合作的意义重大。有利于做大做强贸易融资这块蛋糕。在支持实体经济发展的同时，银行也找到了新的业务增长点
- 2011年12月09日根据重整计划，*ST广夏将通过公开拍卖等方式处置现有全部资产，在本重整计划依法执行完毕后，*ST广夏现有全部资产将被剥离。同时，引进新的重组方，注入新的优质资产。
- 2011年12月09日这次执行南极考察任务由中国太平洋保险股份有限公司承保8000万元意外损害保险
- 2011年12月09日法院据此以受贿罪一审判处吴正虎死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并对他已退出和被检察机关追缴的赃款以及用赃款购买的相关房产予以没收。
- 2011年12月09日国家统计局9日发布的报告显示，11月份，全国商品房销售面积同比下降1．7％，商品房销售额同比下降1．2％。
- 2011年12月09日要坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持房地产调控不动摇，促进房价合理回归，促进房地产行业健康发展。
- 2011年12月09日“对于价格形势的判断，关键在于老百姓的承受程度。”张茉楠认为，就绝对值而言，当前的物价总水平仍然偏高。
- 2011年12月09日【《财经》综合报道】 据新华网消息，中共中央12月5日在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士意见和建议。中共中央总书记胡锦涛指出，明年是实施“十二五”规划
- 2011年12月09日这是至今证监会查实涉及股票最大规模、涉案金额最大、涉案人员数量最多的案件
- 2011年12月09日基金公司对重庆啤酒的估值高低，影响到先行赎回和留守的投资者之间的利益分配，大成基金的估值，可能令先行赎回者获利、留守者利益受损的情况
- 2011年12月09日今年下半年，欧洲企业在香港发行的点心债券金额增长近两倍；相比下，欧元债券今年的发债额则创6年来最低
- 2011年12月09日东星集团起诉民航中南局一案在广州白云区法院宣判，东星集团一审败诉。
- 2011年12月09日人民币升值背后的涵义，是中国经济全要素生产率提升速度，快于欧美经济体，是中国近十年高速增长的核心和关键，一旦人民币升值趋势真的结束，那么将会引发市场到生活的巨大变化
- 2011年12月09日人民币即期汇率的贬值并不意味着人民币就此进入快速贬值通道，代表央行态度的中间价虽有升有跌，但整体仍是稳中有升
- 2011年12月09日王子酒已经推出10年左右，贵州茅台不惜再度重金打造茅台王子酒，目的直指茅台二线品牌的强化塑造，让产品线更加丰富
- 2011年12月09日
- 2011年12月09日李克强指出，民以食为天，食以安为先。食品安全问题事关人民群众切身利益、身体健康和生命安全，食品安全监管须臾不可放松，其工作责任重于泰山
- 2011年12月09日9日，大宗商品表现分化，工业品价格近全线收跌，部分合约价格跌幅较大；而农产品价格持稳，近全线收微涨
- 2011年12月09日平安证券认为，随着动车事故调查的结束，铁路安全生产检查工作基本告一段落，铁路工作的重点有望重新回归到铁路体制改革上来。
- 2011年12月09日国海认为，12月份CPI有跌破4%的可能，初步预计在3.9%附近
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富