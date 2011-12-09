全国食安办主任会议召开 李克强回良玉作重要批示 2011年12月09日 李克强指出，民以食为天，食以安为先。食品安全问题事关人民群众切身利益、身体健康和生命安全，食品安全监管须臾不可放松，其工作责任重于泰山

9日大宗商品表现分化 工业品大部分收跌 2011年12月09日 9日，大宗商品表现分化，工业品价格近全线收跌，部分合约价格跌幅较大；而农产品价格持稳，近全线收微涨