- 2011年12月09日中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究明年经济工作，中共中央总书记胡锦涛主持会议。
- 2011年12月09日数据统计显示，目前正在运行的券商非限定型集合理财产品共216只，设立以来录得正收益的仅有56只，占比25.9%
- 2011年12月09日陈志云早上接受访问时表示，已向无线电视(TVB)辞职，正式离职日期仍有待跟公司商讨，但必定可以顺利交接。
- 2011年12月09日公告称，2011年9月9日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于公司发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券的相关议案。
- 2011年12月09日美国食品和药物管理局(FDA)食品行业局前副局长大卫•艾奇逊12月8日在上海表示，中国的新国标是世界上最严格的标准之一，在美国，金葡菌并不是食品安全的重点关注对象，美国卫生部门设定的标准比中国新国标设定的要低很多。艾奇逊认为
- 2011年12月09日广州市白云区法院一审宣判，法院驳回原告东星集团、武汉东星国际旅行社有限公司的诉讼请求，认为被告民航中南局作出的停飞决定并无不当。内地民航史上首例“民告官”诉讼案一审以败诉告一段落
- 2011年12月09日从中国整个国家的对外资产负债表来看，人民币不存在长期趋势性贬值的基础
- 2011年12月09日没有任何一国的货币汇率可以一直单边升值，如果因为人民币升值或贬值而恐慌，是很不理性的行为
- 2011年12月09日12月8日，东莞市公安局副局长卢伟琪就有关暴力阻碍记者采访的问题称，通过暴力解决问题是最愚蠢的手段。“
- 2011年12月09日这已是自11月30日以来,人民币对美元汇率连续第八个交易日在盘中触及跌停｡
- 2011年12月09日沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，即IF1112合约的最后交易日为12月16日
- 2011年12月09日今年全球实际信贷增速为4%，而明年可能基本不会实现增长
- 2011年12月09日到今年10月份为止，我们查处的场所有283家，这是涉黄的数字。但和东莞所有旅业、酒店的数字相比，这是比较少的，大概只占5%左右，所以我不认为这里的黄色产业很发达。
- 2011年12月09日主要原因是这三大法国银行资金紧张，经济状况在欧债危机中不断恶化
- 2011年12月09日中德住房储蓄银行异地分行的开业意味着在天津起步的住房储蓄信贷业务试点实现跨区域发展
- 2011年12月09日从314名有效候选人中，经材料公示、通信评审、会议评审暨选举和后续的审查确认、审议批准等环节，最终产生51名新院士，新当选院士平均年龄52.6岁。经过此次增选，中科院现有院士总人数为727名
- 2011年12月09日投资大、融资渠道单一、运营效率低等原因或将令中国铁道部于年底面临高达65%的负债率
- 2011年12月09日我国城镇化发展过程中存在土地资源严重浪费现象，部分打工者进城遗留下来的乡村企业土地闲置率高达55%以上。
- 2011年12月09日经济环境已经改变，以往投资者能够配置安全资产，现在则应采取保守的多元化策略
- 2011年12月09日2011年，中国红十字会总会实现财务收入59091万元，其中接受国内外组织和个人的捐赠折合人民币55848万元。2011年财务支出167940万元
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