人民币对美元即期汇率连续八日触及跌停 2011年12月09日 这已是自11月30日以来,人民币对美元汇率连续第八个交易日在盘中触及跌停｡

中科院增选51院士和9外籍院士 其中诺奖得主3名 2011年12月09日 从314名有效候选人中，经材料公示、通信评审、会议评审暨选举和后续的审查确认、审议批准等环节，最终产生51名新院士，新当选院士平均年龄52.6岁。经过此次增选，中科院现有院士总人数为727名