原银河证券高管贪污1100万元公款终审被判死缓 2011年12月09日 2011年3月8日，北京市第一中级人民法院一审判决王长林犯贪污罪，判处其死刑缓期两年执行。2011年9月15日，北京市高院二审裁定维持原判

欧盟峰会决定另立条约强化财政纪律 2011年12月09日 欧盟领导人8日傍晚开始在布鲁塞尔召开为期两天的峰会，商讨应对不断升级的欧元区主权债务危机。范龙佩在第一天会后举行的新闻发布会上说，欧元区17国以及6个未加入欧元区的欧盟成员国将缔结政府间条约，强化财政纪律

社科院预测调控难根本性转向 明年经济增长难超今年 2011年12月09日 由于贸易顺差很难再迅速增长，投资增速也会放缓，加之通货膨胀引致的紧缩性宏观调控难以根本性转向，将导致2012年经济增长速度难以超过2011年的增速。但经济增长不会明显放慢。

伊朗致信联合国要求谴责美国无人机入侵其领空行为 2011年12月09日 卡扎伊在信中说，一架带有特别编号的美国ＲＱ-170无人间谍机近日入侵伊朗领空，进入伊境内250公里之深，在伊东北部城市塔巴斯附近被伊朗伊斯兰革命卫队击落

北约与俄罗斯反导僵局难破 2011年12月09日 北约-俄罗斯理事会外长会议8日在布鲁塞尔北约总部举行。双方依然未能打破在导弹防御系统上的僵持局面，会议俨然成了北约和俄罗斯表达各自立场和争锋相对的平台

修约之争再显欧洲一体化瓶颈 2011年12月09日 按照德国和法国的主张，8日傍晚开始的欧盟峰会应就修改欧盟《里斯本条约》以强化财政纪律达成一致。此举立足长远，旨在根治欧元的体制性“顽疾”，避免债务危机重演，有助于重塑欧元信心