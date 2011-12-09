- 2011年12月09日随着国内经济下滑，应该适度降息。由于价格下行以及世界经济增速下行，需要降低利率。他认为，春节前后存在降息的可能。
- 2011年12月09日2011年3月8日，北京市第一中级人民法院一审判决王长林犯贪污罪，判处其死刑缓期两年执行。2011年9月15日，北京市高院二审裁定维持原判
- 2011年12月09日本周沪指累计下跌45.39点，跌幅1.92%；深成指下跌327.96点，跌幅3.34%。
- 2011年12月09日目前房地产市场回落和下调，不是市场机制内生的，而是主要通过限贷、限购、限价等高压政策手段实现的，基础并不牢固，存在两个极端性的风险。
- 2011年12月09日2011年11月份，社会消费品零售总额16129亿元，同比名义增长17.3%。从环比看，11月份社会消费品零售总额增长1.27%。
- 2011年12月09日全国商品房销售面积89594万平方米，增长8.5%，其中11月当月下降1.7%
- 2011年12月09日12月9日，国家统计局网站消息显示，2011年1-11月份，固定资产投资（不含农户）269452亿元，同比增长24.5%，增速较1-10月回落0.4个百分点
- 2011年12月09日亚洲已成为全球最活跃的企业与投资银行(Corporate & Investment Banking)市场，其中，中国几乎贡献了亚洲市场60%的增长
- 2011年12月09日上海电气现金出资约5304万欧元（折合人民币4.72亿元），占51%股权；西门子中国现金出资5096万欧元，占49%股权。
- 2011年12月09日欧盟领导人8日傍晚开始在布鲁塞尔召开为期两天的峰会，商讨应对不断升级的欧元区主权债务危机。范龙佩在第一天会后举行的新闻发布会上说，欧元区17国以及6个未加入欧元区的欧盟成员国将缔结政府间条约，强化财政纪律
- 2011年12月09日由于贸易顺差很难再迅速增长，投资增速也会放缓，加之通货膨胀引致的紧缩性宏观调控难以根本性转向，将导致2012年经济增长速度难以超过2011年的增速。但经济增长不会明显放慢。
- 2011年12月09日近日，金地集团公告称，为了提高存量资金收益，拟投资61亿元购买部分短期低风险理财产品。
- 2011年12月09日由城市土地学会及普华永道近日联合发布的《2012亚太区房地产市场新兴趋势》报告显示，上海、重庆、北京和广州携手跻身亚太区房地产投资前景和发展潜力的十大城市排行榜。
- 2011年12月09日经济稳中有落，住宅投资对经济增长的拉动作用依然明显，目前房地产调控效果显著，房地产市场或会“软着陆”。
- 2011年12月09日中粮地产近日公告称，因经营发展需要，分别向中粮集团及中粮集团下属公司申请续借合计17.5亿元借款，期限一年。
- 2011年12月09日卡扎伊在信中说，一架带有特别编号的美国ＲＱ-170无人间谍机近日入侵伊朗领空，进入伊境内250公里之深，在伊东北部城市塔巴斯附近被伊朗伊斯兰革命卫队击落
- 2011年12月09日北约-俄罗斯理事会外长会议8日在布鲁塞尔北约总部举行。双方依然未能打破在导弹防御系统上的僵持局面，会议俨然成了北约和俄罗斯表达各自立场和争锋相对的平台
- 2011年12月09日按照德国和法国的主张，8日傍晚开始的欧盟峰会应就修改欧盟《里斯本条约》以强化财政纪律达成一致。此举立足长远，旨在根治欧元的体制性“顽疾”，避免债务危机重演，有助于重塑欧元信心
- 2011年12月09日严介和近日预言，2012年春天将是中国房地产业“无可奈何花落去”的“春落”时期。2013年春天将是房地产抄底的最佳时机即“春归”的到来。
- 2011年12月09日俄罗斯总理普京8日宣布，他将在全俄人民阵线而非执政党统一俄罗斯党（统俄党）基础上建立竞选总部，参加明年总统选举。此外，普京还邀请了电影导演戈沃鲁辛担任其竞选总部负责人。舆论认为，这是普京为竞选总统使出的两大奇招
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富