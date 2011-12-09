- 2011年12月09日索洛说：“除非美国国内对商品和服务的需求大幅提振，否则美国经济算不上迎来了强劲复苏，美国经济目前仍处在金融危机之后漫长的去杠杆化进程中”
- 2011年12月09日结果显示，德国银行业的资本金缺口为131亿欧元（约合174亿美元），意大利为154亿欧元（约合205亿美元），法国为73亿欧元（约合97亿美元），西班牙为262亿欧元（约合349.8亿美元），希腊为300亿欧元（约合401亿美元）
- 2011年12月09日欧洲央行的降息举动早在人们预料之中。德拉吉在新闻发布会上表示，预计未来数月欧元区通胀率将保持在2%的水平，而欧元区经济前景存在高度不确定性和下行风险，因此欧洲央行决定降息，希望推动欧元区经济增长，创造就业
- 2011年12月09日与会代表有关强化全球能源市场供应的表述，无疑会减轻人们对能源市场供应的担心，为世界经济注入了几许活力。但产油国并未因全球经济低迷而主动下调油价，又令人多了一些担忧
- 2011年12月09日高力国际预测，除了传统购物区一线地铺外，2012年各类型物业市场将会踏进下跌周期。
- 2011年12月09日截止午盘，沪指报2315.24点，跌4.58点，跌幅为0.63%，成交198.2亿元，深成指报9481.36点，跌99.16点，跌幅为1.04%，成交211.3亿元
- 2011年12月09日下周两市将有61.94亿股限售股解禁，环比有所下降，但解禁市值却高达616.87亿元，环比增长21.45%，为9月以来单周解禁市值新高。
- 2011年12月09日北京中原地产市场研究部统计数据显示，今年以来京沪津渝四大产权交易所已有100宗房地产类产权交易挂牌，达同时期最高值。部分开发商迫于资金压力在产权市场转让股权、债权，抛售房产、在建项目等实物资产，“断腕”求生
- 2011年12月09日无论是外汇占款规模变化，还是楼市车市销售形势，都提示我们，今年宏观调控见效的主要原因，还是在于外需自三季度至今的急剧萎缩。
- 2011年12月09日11月的外汇占款增速仍远低于正常水平，甚至不排除继续负增长的可能性。央行将进一步调低法定存款准备金率。
- 2011年12月09日食品与非食品价格均加速大幅回落，翘尾因素也大幅下降1.1个百分点，使得CPI同比涨幅回落较大。11月CPI回落至预期以下水平，四季度CPI同比呈现出加快回落态势，为宏观调控留出更大空间。
- 2011年12月09日根据国家统计局的数据，去年全国商品房销售面积首次冲破10亿平方米大关，达到10.43亿平方米，为历史最高。
- 2011年12月09日一周内合计回笼资金达到1360亿元，而本周由于公开市场到期资金量仅有350亿元，一周内央行在公开市场净回笼资金达到1010亿元。
- 2011年12月09日今日有媒体披露称中国电信悄然改动此前发布承诺整改的声明。记者随后去中国电信网站上查看，果然其官网上发布的《中国电信集团公司声明》依然注明是12月2日发布的，但其内容已与12月2日当日首次刊发的原文有所不同
- 2011年12月09日部分外资银行贷存比如期达标恐有难度，为此，外资银行早已铆足了劲通过高息吸收外币存款、发行高收益理财产品等方式揽储。监管部门人士透露，贷存比年底前不能达标的外资银行业务经营将受到限制。
- 2011年12月09日赵庆明预测，春节前后存在降息可能。赵庆明表示，国际上出现降息潮，以及我国经济增长下滑，中国央行应该适度降息。
- 2011年12月09日财政部财政科学研究所所长贾康日前透露，未来房产税进一步推进的大方向已经明确，今年年底将会对重庆、上海两地的房产税试点情况进行总结，届时会讨论和决定下一步扩大试点的方案
- 2011年12月09日这标志着国开行和国开金融有限责任公司（下称“国开金融”）的境外投资平台正式登陆全球资本市场。新开业的国开国际是国开金融的全资子公司，其董事长由国开金融总裁张旭光担任。
- 2011年12月09日针对热钱流出中国的说法，兴业银行首席经济学家鲁政委在微博上表示，此说法并不准确，热钱外流并非流出关境之外，而是流出官方外汇储备之外。
- 2011年12月09日经济学家韩志国表示，11月的CPI数据为4.2%，并不意味通胀拐点已经出现。由于这轮通胀属于成本推进型通胀，而成本推进的因素还远未消失，因此物价走势仍不容乐观
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富