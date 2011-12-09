欧洲银行业资金缺口达1530亿美元 2011年12月09日 结果显示，德国银行业的资本金缺口为131亿欧元（约合174亿美元），意大利为154亿欧元（约合205亿美元），法国为73亿欧元（约合97亿美元），西班牙为262亿欧元（约合349.8亿美元），希腊为300亿欧元（约合401亿美元）

欧洲央行降息市场不买账 2011年12月09日 欧洲央行的降息举动早在人们预料之中。德拉吉在新闻发布会上表示，预计未来数月欧元区通胀率将保持在2%的水平，而欧元区经济前景存在高度不确定性和下行风险，因此欧洲央行决定降息，希望推动欧元区经济增长，创造就业