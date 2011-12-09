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2011年12月09日
俄罗斯总统梅德韦杰夫2008年6月提出将莫斯科打造成国际金融中心、使卢布成为地区主要兑换货币的设想。为实现这一目标，俄罗斯两大证券交易所——莫斯科银行间外汇交易所和俄罗斯交易系统于2010年年底初步商定合并事宜
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2011年12月09日
美国众议院农业委员会当天针对曼氏公司破产举行听证会，科尔津说曼氏公司投资比利时、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙等欧洲国家主权债券的决定是“谨慎的”，而且这一决定是在广泛讨论基础上经董事会同意后作出的
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2011年12月09日
昨日，人民币即期市场价再度触及“跌停”，连续7个交易日盘中触及波动区间下限，这令“人民币扩大波幅论”呼声再起
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2011年12月09日
刚果（金）总统选举于11月28日举行。由于对公布的结果不满，主要反对党3日晚联合召开新闻发布会，指责选举不公正，计票结果有问题
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2011年12月09日
日本内阁府9日发布的最新数据下调了今年第三季度经济增长率，去除物价变动因素并经季节调整后，日本第三季度实际国内生产总值（ＧＤＰ）环比增长1.4%，按年率计算增长5.6%
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2011年12月09日
来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月9日人民币对美元汇率中间价报6.3352，较前一交易日下行33个基点。
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2011年12月09日
普里塞利说，阿根廷政府在国际多边论坛展开的外交行动已让英国政府感到不安，越来越多的国家认同英国强行占领马岛的不公正性
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2011年12月09日
“十万人留学中国计划”由美国总统奥巴马在2009年最早提出。根据这一计划，美国将在4年内派遣10万名美国学生到中国学习
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2011年12月09日
日本外务省政务次官加藤在日本东京举行的一个纪念仪式上代表日本政府发表了道歉声明。代表加拿大政府出席仪式的加拿大退伍军人事务部长史蒂文·布莱尼说，加拿大接受日本的道歉就是承认所有战俘当年受到的虐待，承认战俘做的牺牲和表现出的勇敢
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2011年12月09日
截至12月1日，全国至少有20个城市30余楼盘进行降价补偿。据了解，位于北京房山某项目也传出拟推出降价补偿计划，或将成为北京今年首个拟效仿房企
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2011年12月09日
阿姆鲁说，解决当前叙利亚危机取决于阿拉伯倡议的实施以及阿盟派遣观察团协议的签署，而叙利亚方面也与阿盟秘书长阿拉比就此协议的细节保持着沟通
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2011年12月09日
中国人民大学经济学院副院长刘元春表示，CPI的持续回落表明宏观政策已经发生了一系列变化，货币政策的结构性调整，由收紧转向定向宽松和收紧相结合的方式，并且存准率的下调也表现出货币政策总量微调的态势
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2011年12月09日
自1979年伊朗伊斯兰革命胜利以后，美伊关系便处于紧张状态。1980年，美国政府宣布同伊朗断交。奥巴马入主白宫后，曾试图通过接触政策说服伊朗放弃核计划并逐步实现美伊关系正常化。伊朗坚称其核计划用于发电和医疗目的
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2011年12月09日
普京当天在全俄罗斯人民阵线联邦协调委员会上发言时指出，希拉里对俄选举妄加评论，这向俄反对派释放了某种信号，正是在美国国务院支持下俄反对派最近举行了一系列抗议选举的活动
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2011年12月09日
克伦伯格尔在记者会上呼吁捐资者能继续向该组织出资，帮助红十字国际委员会开展工作，该组织明年所需经费为11.5亿瑞郎，其中9.7亿将用于全球范围的人道主义救援工作，1.8亿则用于行政运转
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2011年12月09日
梅赫曼帕拉斯特在接受伊朗媒体采访时表示，开设虚拟使馆无法弥补美国犯下的严重错误，因此也不可能向伊朗民众准确传递美国的信息
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2011年12月09日
伊朗伊斯兰革命卫队军官哈吉扎德当天说，伊朗方面通过获得的情报和精确的电子监视，在这架美国无人侦察机进入伊朗前就获知该无人机将进入伊朗领空搜集情报
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2011年12月09日
11月份CPI同比涨幅回落1.3个百分点主要是两方面原因，一是翘尾影响大幅减少，二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落。
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2011年12月09日
萨科齐说，欧洲从来没有像现在这样需要协议，欧洲从来没有像现在这样处于危险之中. 必须马上做出决定，拖的时间越长，将会付出更昂贵的代价，而且不会有效果
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2011年12月09日
正在俄罗斯访问的国际货币基金组织代表尤哈·凯赫宁当天在新闻发布会上说，由于欧债危机可能进一步恶化和国际油价出现下滑，俄罗斯经济增长速度将放缓