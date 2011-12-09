俄罗斯两大交易所加快合并进程 2011年12月09日 俄罗斯总统梅德韦杰夫2008年6月提出将莫斯科打造成国际金融中心、使卢布成为地区主要兑换货币的设想。为实现这一目标，俄罗斯两大证券交易所——莫斯科银行间外汇交易所和俄罗斯交易系统于2010年年底初步商定合并事宜

曼氏前CEO科尔津称不知失踪资金下落 2011年12月09日 美国众议院农业委员会当天针对曼氏公司破产举行听证会，科尔津说曼氏公司投资比利时、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙等欧洲国家主权债券的决定是“谨慎的”，而且这一决定是在广泛讨论基础上经董事会同意后作出的

日本下调第三季度经济增长率 2011年12月09日 日本内阁府9日发布的最新数据下调了今年第三季度经济增长率，去除物价变动因素并经季节调整后，日本第三季度实际国内生产总值（ＧＤＰ）环比增长1.4%，按年率计算增长5.6%

阿根廷称将在本世纪收回马岛 2011年12月09日 普里塞利说，阿根廷政府在国际多边论坛展开的外交行动已让英国政府感到不安，越来越多的国家认同英国强行占领马岛的不公正性

加拿大接受日本就加二战战俘受虐待道歉 2011年12月09日 日本外务省政务次官加藤在日本东京举行的一个纪念仪式上代表日本政府发表了道歉声明。代表加拿大政府出席仪式的加拿大退伍军人事务部长史蒂文·布莱尼说，加拿大接受日本的道歉就是承认所有战俘当年受到的虐待，承认战俘做的牺牲和表现出的勇敢

埃及希望叙利亚签署阿盟观察团协议 2011年12月09日 阿姆鲁说，解决当前叙利亚危机取决于阿拉伯倡议的实施以及阿盟派遣观察团协议的签署，而叙利亚方面也与阿盟秘书长阿拉比就此协议的细节保持着沟通

美国总统说美将极力阻止伊朗获取核武器 2011年12月09日 自1979年伊朗伊斯兰革命胜利以后，美伊关系便处于紧张状态。1980年，美国政府宣布同伊朗断交。奥巴马入主白宫后，曾试图通过接触政策说服伊朗放弃核计划并逐步实现美伊关系正常化。伊朗坚称其核计划用于发电和医疗目的

俄罗斯总理普京批评美国务卿对俄选举指责 2011年12月09日 普京当天在全俄罗斯人民阵线联邦协调委员会上发言时指出，希拉里对俄选举妄加评论，这向俄反对派释放了某种信号，正是在美国国务院支持下俄反对派最近举行了一系列抗议选举的活动

红十字国际委员会2012年应急救援需逾10亿美元 2011年12月09日 克伦伯格尔在记者会上呼吁捐资者能继续向该组织出资，帮助红十字国际委员会开展工作，该组织明年所需经费为11.5亿瑞郎，其中9.7亿将用于全球范围的人道主义救援工作，1.8亿则用于行政运转

伊朗抨击美国开设虚拟驻伊朗大使馆 2011年12月09日 梅赫曼帕拉斯特在接受伊朗媒体采访时表示，开设虚拟使馆无法弥补美国犯下的严重错误，因此也不可能向伊朗民众准确传递美国的信息

法国总统萨科齐呼吁欧盟尽快就经济治理签署协议 2011年12月09日 萨科齐说，欧洲从来没有像现在这样需要协议，欧洲从来没有像现在这样处于危险之中. 必须马上做出决定，拖的时间越长，将会付出更昂贵的代价，而且不会有效果