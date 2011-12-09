- 2011年12月09日根据北京市房地产交易管理网的统计数据，截至12月8日16时，北京商品房住宅市场库存达到了130049套，创造了30个月来的新高，距离上次突破12万套仅花费了一个月的时间，而从10万套突破到11万套也仅花费了103天。
- 2011年12月09日梅德韦杰夫是在布拉格举行记者招待会时讲这番话的。他说，俄罗斯愿意在对国际货币基金组织承担的义务范围内参与解决欧元区问题，但从根本上解决问题取决于欧元区国家
- 2011年12月09日2011年11月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.7%，环比下降0.7%。
- 2011年12月09日丹麦国家银行表示，贷款和存款利率下调幅度不同是为了拉近存贷款利率间的利差，以减少短期货币市场利率波动的可能性
- 2011年12月09日按照美方程序，正式征收反倾销税之前还需美国国际贸易委员会作出裁决。根据目前日程，美国商务部将于2012年2月作出终裁，国际贸易委员会将于2012年4月作出终裁
- 2011年12月09日国家统计局8日发布11月份经济数据显示，2011年11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨4.2%。食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨2.2%。
- 2011年12月09日今年10月底，欧盟峰会决定对欧洲银行业进行压力测试，希望以此恢复市场投资者对银行业稳定的信心。此次欧洲银行管理局对欧洲各国银行的测试以今年9月30日的银行自有资本配备为基础
- 2011年12月09日中国工程院2011年院士增选结果12月8日“出炉”，54名杰出工程科技工作者新当选为中国工程院院士。然而，在1个月前，已经有网友公布33位新院士的名单，其中32位“命中”，因此工程院新院士名单可能提前“泄密”
- 2011年12月09日美联储称，第三季度，美国家庭的金融资产比前一个季度下降5.2%。受欧洲债务危机影响，第三季度美国标准普尔500股票指数下跌14%，结束了此前连续四个季度的上涨。当季，美国住房价值降幅为0.6%，降至16.1万亿美元
- 2011年12月09日德法两国7日提出加强财政纪律的共同方案，提议修改欧盟条约，规定欧元区各成员国将实现公共预算平衡纳入各国法律，各国议会有义务根据欧盟建议审核各国的财政和预算政策
- 2011年12月09日来自荷兰经济部、荷兰外商投资局以及著名荷兰本土企业的代表向24名中国民营企业家组成的考察团介绍了在荷兰进行投资的优势以及优良的商务环境等，并带领考察团参观了位于阿姆斯特丹世界贸易中心的企业孵化器等机构
- 2011年12月09日财政部周二标售350亿美元四周国库券,投资者需求触及纪录高位.国库券在二级市场以负收益率交易.
- 2011年12月09日国务院参事陈全生透露，中国交通运输投资资金呈现巨额缺口。交通领域固定投资增速在今年初上升至30.7%之后，开始一路下跌，10月份跌到4.1%。主要是铁路投资下降所致。
- 2011年12月09日，海航集团的家底并不宽裕，据2011年12月1日渤海租赁收购海航香港的报告显示，海航集团截至2010年底净资产为99亿元，资产总额1111.18亿，但负债总额却高达868.6亿之巨，资产负债率高达78%
- 2011年12月09日浙江老板跑路潮仍在延续，为防范老板跑路、恶意欠薪引发群体性案件，浙江有关部门已加强对重点用工企业的监控，实时监控生产经营、用工、工资支付、劳动关系变动等状况的重点企业已从3600家扩大到5000家，数量猛增近40%
- 2011年12月09日浙江省出台《关于加强和改进民间融资管理的若干意见（试行）》，引导热衷“炒钱”的民资回归实体经济，进入正规金融体系，并明确将试点推行民间融资备案管理制度。这是国内首个针对民间融资的管理办法。
- 2011年12月09日中国红十字会会长华建敏表示，把红十字会办成道德的实践场地和道德大讲堂；同时赵白鸽提出将红会纳入国家发改委综合改革试点等多项措施
- 2011年12月09日到当天收盘时,纽约商品交易所1月交货的轻质原油期货价格下跌2.15美元,收于每桶98.34美元,跌幅为2.14%｡1月交货的伦敦北海布伦特原油期货价格下跌1.42美元,收于每桶108.11美元,跌幅为1.30%。
- 2011年12月09日由于欧洲央行行长否认将会扩大欧元债券购买规模的市场传闻,8日黄金期货价格大幅下跌,收盘价位于近一周以来的最低水平｡
- 2011年12月09日经过近一个月的网络票选，两岸总投票数超过437万。获得前10名的是：微、爱、信、变、升、通、真、快、跌、盼
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