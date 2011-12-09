俄总统梅德韦杰夫说欧洲必须自己解决债务危机 2011年12月09日 梅德韦杰夫是在布拉格举行记者招待会时讲这番话的。他说，俄罗斯愿意在对国际货币基金组织承担的义务范围内参与解决欧元区问题，但从根本上解决问题取决于欧元区国家

丹麦央行下调贷款利率至历史最低水平 2011年12月09日 丹麦国家银行表示，贷款和存款利率下调幅度不同是为了拉近存贷款利率间的利差，以减少短期货币市场利率波动的可能性

美国初步裁定对中国高压钢瓶征收反倾销税 2011年12月09日 按照美方程序，正式征收反倾销税之前还需美国国际贸易委员会作出裁决。根据目前日程，美国商务部将于2012年2月作出终裁，国际贸易委员会将于2012年4月作出终裁

德国六家银行需补充核心资本131亿欧元 2011年12月09日 今年10月底，欧盟峰会决定对欧洲银行业进行压力测试，希望以此恢复市场投资者对银行业稳定的信心。此次欧洲银行管理局对欧洲各国银行的测试以今年9月30日的银行自有资本配备为基础