- 2011年12月09日国家统计局原总经济师姚景源表示，今年以来物价快速上涨的势头已得到初步遏制。通胀被初步遏制对于明年经济运行意义重大，但是很多深层次的问题还没有解决，因此需要继续保持政策的稳定性和针对性。
- 2011年12月09日鄂尔多斯一家煤矿的矿长张某称，因需要扩大开采面积，他在2008年7月认识了国家发改委乡镇企业司退休“副司长”冯世田，冯自称认识国土部矿场管理司司长，可以帮忙扩大采矿面积
- 2011年12月09日新华人寿保险公司通过上海-香港双重上市筹资18.9亿美元。这是自中国水利水电建设股份有限公司今年9月份通过A股上市筹资21亿美元以来，全球最大的一笔IPO交易
- 2011年12月09日香港金管局周四称，今年前11个月离岸人民币计价债券的发行总额达到人民币991亿元，几乎是去年全年发行规模人民币358亿元的三倍。
- 2011年12月09日12月1日17时30分左右，武汉市雄楚大街关山中学旁的建设银行网点门前发生爆炸，爆炸造成过路群众2人死亡、15人受伤。爆炸案发生后，公安机关全力展开侦破工作
- 2011年12月09日12月8日，南京白下警方发明“三国杀”版通缉令：将命案逃犯姓名、头像、犯罪信息印在“三国杀”各类卡牌中，发动广大网友寻找通缉犯、向警方提供线索，并悬赏缉凶。据南京市公安局白下公安分局负责人介绍，这种“三国杀”版通缉令为国内首创
- 2011年12月09日此次公布的德国银行业资本缺口与此前预期差距最大，其目前资本缺口规模为131亿欧元，高于最初预计的52亿欧元。
- 2011年12月09日张建星，男，汉族，山西忻州人，1958年3月天津出生，1987年6月入党，1977年11月参加工作，天津师范大学中文系毕业，中央党校研究生，高级工商管理硕士。高级记者
- 2011年12月09日卫生局局长周一岳指出，汲取本次和去年火灾的教训，港府将引入新的措施，改善小贩区的环境，减低火警的风险；对于摊贩将加强执法，以防止类似事件重演
- 2011年12月09日据了解，违建楼房为“贵人鸟”集团在建办公楼或宿舍，7层高40米左右，楼房刚好位于机场跑道正对面，与机场相距甚近。目前，“贵人鸟”集团这座正在建设中的7层大楼顶层已被敲掉
- 2011年12月09日新华保险已是国内第三大寿险公司,仅次于中国人寿(601628.SH/02628.HK)和中国平安(601318.SH/02318.HK)之后,今年前十个月的市占率为10%.
- 2011年12月09日杨小梅诈骗到手的资金并未进行正常的生产经营活动，而是将其中的一部分用于支付借款人的高额利息，一部分用于购买房产、高档轿车及其他挥霍
- 2011年12月09日财政部近日发出通知，为加强和规范公务支出管理，进一步推进公务卡制度改革，扩大公务卡使用范围，切实减少公务支出中的现金提取和使用，决定自2012年1月1日起，在中央预算单位实施公务卡强制结算目录。
- 2011年12月09日云南昆明市国资委近日下发实施办法，要求市国资委监管企业领导人员每年就本人婚姻变化、收入、房产、投资等事项，向市国资委纪委进行集中报告
- 2011年12月09日铁道部提醒，铁路互联网售票只有中国铁路客户服务中心网站(www.12306.cn)这一个销售渠道，没有其他网址
- 2011年12月09日被告人富荣在替朋友到邮政银行七里墩支行办事时，因自己家庭经济拮据又有购出租车的还贷压力，遂产生抢劫之恶念
- 2011年12月09日高盛日前发布长期策略报告《2012年亚太区证券市场展望报告》称，考虑到政策前景和估值较低的因素，建议高配中国内地市场的股票。
- 2011年12月09日中国银联在互联网支付领域要应付支付宝，而在手机支付领域，要应付的则是更为强大的运营商及其主管部门。
- 2011年12月09日北京市地税局征收管理处处长陆坤证实，存在因为多发了几块钱，正好税率上了一个档次而多缴税的情况。这种情况可能是税率级差造成的
- 2011年12月09日8日参与培训的45名人员大多为15区县(西城已开通政务微博，此次不参加)以及8个政府部门的宣传人员，他们即将成为各单位政务微博的管理人员
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