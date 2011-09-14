- 2011年09月14日“对货币的垄断，是政府攫取财富最重要的手段。”
- 2011年09月14日报告说，下调预期主要是基于今年发达经济体增幅降低，世界贸易增长低于预期，较高的国际油价以及印度国内货币紧缩周期变长和更高的利率上调幅度
- 2011年09月14日1929年的大萧条导致了政府干预的增加，2009年的危机也是一样。但1997年的东南亚金融危机，就没有导致政府力量的加强，而是市场的力量加强，因为那时候大家正确的认识到，危机的发生是因为政府的干预太多。
- 2011年09月14日哪个民族善于捕捉机遇，哪个民族就能够走在前面，立于不败之地
- 2011年09月14日我的愿望不仅是“中国制造”，而是“中国创造”；不仅是中国产品，而是中国的自主知识产权，是中国的有质量、有效益、安全可靠的品牌。要实现上述目标，作为领导者有两个方面要紧紧抓住：第一就是科技；第二就是教育
- 2011年09月14日“土地应该私有化，土地的交易应该完全按照市场的逻辑去做。”
- 2011年09月14日“当年搞计划经济，就是无知的表现，当然，现在继续搞计划经济，很大程度上是无耻的表现。”
- 2011年09月14日对非洲援助的方针最重要的就是要把这种援助的基础建立在增强非洲人民自我发展的能力上，要把对非援助的重点放在改善民生上，使非洲人民能够从援助当中得到实实在在的利益
- 2011年09月14日俄罗斯现有人口1.429亿，民族180多个，其中俄罗斯族占79.8%。俄语是俄罗斯联邦全境内的官方语言，各共和国有权规定自己的国语，并在该共和国境内与俄语一起使用。俄主要宗教为东正教，首都为莫斯科
- 2011年09月14日温家宝还表示，我常讲，通货膨胀如果同贪污腐败结合在一起，足可以影响社会的稳定和人心的向背，我们要以这样的高度来对待增长与通胀之间的关系
- 2011年09月14日英特尔首席执行官欧德宁在正于旧金山举行的英特尔开发者论坛上介绍说，谷歌的安卓系统将支持英特尔代号为“Medfield”的智能手机芯片。全球多家生产商将在2012年上半年发售基于这款芯片的安卓系统手机
- 2011年09月14日今年10月30日和明年1月26日俄将发射两艘货运飞船，今年11月12日和12月20日两艘载人飞船也将飞向太空，为国际空间站送去“换岗”的宇航员
- 2011年09月14日从今年开始已经在98个部门实行了“三公”经费的公开，群众对此是欢迎的，但是感到还不够
- 2011年09月14日要切实保障宪法规定的公民的民主权利和民主权益，其中最主要的是选举权、知情权、监督权和参与权。我们要扩大民主形式，要巩固村民自治。
- 2011年09月14日这些年已经制定了一些制度，包括领导人财产和家属子女在国外定居和经商情况，还要进一步加以完善
- 2011年09月14日在一个拥有13亿人口的大国，我深知中低收入者甚至贫困人口还有相当多数。社会公平直接关系我们政权是否真正为人民服务，也关系到经济的可持续发展和社会的和谐稳定
- 2011年09月14日保证检察机关和司法机关应有的独立性，不受任何社会团体、社会组织和个人的干涉。司法公正体现社会的公平正义，我们必须始终坚持这个方向。
- 2011年09月14日当地时间13日中午，武装人员在美国驻阿富汗使馆和北约驻阿富汗国际安全援助部队总部附近先后引爆多枚炸弹，随后占领附近一栋未完工的楼房，与阿富汗国家安全部队和北约部队对峙
- 2011年09月14日温家宝说，一个执政党最重要的任务就是要依照宪法和法律办事，并且严格在宪法和法律范围内活动。
- 2011年09月14日巴黎大审法院当天说，有关包括希拉克在内的几名法国政治人物涉嫌收受来自非洲地区政治献金的案件已经交由下属分管经济事务的检察部门处理
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