英特尔芯片进入谷歌安卓系统手机 2011年09月14日 英特尔首席执行官欧德宁在正于旧金山举行的英特尔开发者论坛上介绍说，谷歌的安卓系统将支持英特尔代号为“Medfield”的智能手机芯片。全球多家生产商将在2012年上半年发售基于这款芯片的安卓系统手机

俄罗斯将恢复发射货运飞船 2011年09月14日 今年10月30日和明年1月26日俄将发射两艘货运飞船，今年11月12日和12月20日两艘载人飞船也将飞向太空，为国际空间站送去“换岗”的宇航员

美国防部说驻阿使馆遭袭不会影响安全职责交接 2011年09月14日 当地时间13日中午，武装人员在美国驻阿富汗使馆和北约驻阿富汗国际安全援助部队总部附近先后引爆多枚炸弹，随后占领附近一栋未完工的楼房，与阿富汗国家安全部队和北约部队对峙