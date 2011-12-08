- 2011年12月09日中国社会科学院当代城乡发展规划院8日发布的2011年《城乡一体化蓝皮书》称，我国实行的新型农村合作医疗效果喜忧参半，农民工群体满意度较低。
- 2011年12月09日某股份制银行计划财务部负责人透露“银监会对存款波动过大的银行要采取惩罚性措施。”
- 2011年12月09日在今年5月中国工程院公布的院士增选候选人名单中，中石化董事长傅成玉、上海市副市长沈晓明等央企高管和政府高官在列。工程管理学部44名候选人中，近一半来自央企和政府部门
- 2011年12月09日国家发改委副秘书长、资源节约和环境保护司司长赵家荣周四表示，如果当前形势得不到扭转，中国可能难以完成2011年的节能减排目标
- 2011年12月09日针对日前有西方媒体借南非官员之口，暗指中国在非洲搞“新殖民主义”，进行海外屯田，洪磊说，南非总统祖马曾表示，中非之间不存在任何殖民关系，那些关于中国在非洲搞“新殖民主义”的指责是不真实的
- 2011年12月09日在各机构预测中，食品成为11月份CPI回落的最大推手。国家统计局公布的50个城市食品价格数据显示，11月，除牛羊肉和部分蔬菜品种之外，食品价格总体继续回落
- 2011年12月08日只有当成交量和成交价都处于下行的空间而且下降的趋势比较明显时，即价格下调，成交量进入深度低迷状态时，才是房地产拐点已经形成
- 2011年12月08日美国前财政部长亨利·保尔森8日在此间接受新华社记者采访时谈到，欧美国家近年出现危机的一个重要原因是过度福利化和债务化，使经济和财政难以持续。这方面的经验教训值得中国借鉴。
- 2011年12月08日国家统计局原总经济师姚景源8日在深圳表示，在中央的坚决调控下，今年以来物价快速上涨的势头已经得到了初步遏制。
- 2011年12月08日猪后臀尖肉、猪五花肉价格均上涨0．1％，这是猪肉全国日均价自10月份以来首次出现上涨。
- 2011年12月08日受第四季度亚洲货币贬值拖累，预计公司今年全年收入增速将略低于10%，与上半年相比有所放缓，且难以达到全年目标
- 2011年12月08日当美国股市受假期零售额增加等短线因素推动出现上涨时，“铜博士”却反映出全球经济正在减速，而这一态势将在明年上半年变得更为明显
- 2011年12月08日今年前3个季度，银行理财产品总规模已经达到13.35万亿元，尽管其中有投资者一年内重复购买的因素，但总量已明显超过了基金和其他理财产品
- 2011年12月08日习近平在致辞中表示，“乒乓外交”不仅拉近了中美两国人民间的距离，而且拉开了中美关系改善和发展的历史序幕。40年来，在两国几代领导人和各界有识之士共同努力下，中美关系历经风雨取得历史性发展
- 2011年12月08日汇率有升有跌属于正常，特别在欧美债务危机下，有人对人民币汇率看跌，但相信短期汇率波动不会影响人民币国际化进程，未来应会在正常水平波动
- 2011年12月08日汇丰银行计划出售其一般保险业务，而意大利忠利保险(Assicurazioni Generali SpA)和安盛保险(Axa SA)已名列竞购方名单中
- 2011年12月08日本次降息是欧央行行长德拉吉11月1日接替特里谢以来的第二次降息，第一次是在11月3日，降息25个基点至1.25%
- 2011年12月08日未来五年，双方在各类金融产品上的合作融资总量为500亿元人民币
- 2011年12月08日国际评级公司标普近日宣布将交行长期信用评级由BBB+提升至A-，评级展望保持稳定
- 2011年12月08日今年前九个月不完全统计显示，通过上海市银行业机构网点、柜面成功拦截的各类电讯诈骗约780起，避免客户资金损失约4000万元
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