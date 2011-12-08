中国银行在加拿大开设第八家分支机构 7日开业 2011年12月08日 新开业的中国银行（加拿大）密西沙加分行位于加拿大安大略省密西沙加市华人密集的商业区。密西沙加市是加拿大第六大城市，大约７％的人口为华人。