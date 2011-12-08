- 2011年12月08日确定本次发行价格为23.25元/股。网下配售比例为1.7488%，网上发行中签率为2.2244%
- 2011年12月08日近日，总额为2.24亿元的哈尔滨市中小企业2011年度第一期集合票据成功发行
- 2011年12月08日一是坚持债券中央托管结算，不断促进债券市场的健康发展；二是坚持服务机制创新，构建债券发行、登记、托管、结算、兑付、信息的整体服务体系；三是坚持采纳具有普适性的国际结算标准
- 2011年12月08日公司信用债券占GDP比重，已由2004年的1%上升至2010年的10%左右
- 2011年12月08日韩国中央银行8日宣布，继续将基准利率维持在3.25%不变。在国内物价不断攀升的情况下，韩国央行连续半年维持基准利率不变，被多数专家认为是在全球经济不景气的背景下，为保经济增长而容忍通胀之举
- 2011年12月08日上海市工商局已向全市连锁超市、大卖场总部发出通知，要求对其经销的产地为高淳的新东阳八宝粥、肉松等产品开展自查。一旦发现虚标生产日期、霉变等问题食品，立即下架封存，并向当地工商部门报告
- 2011年12月08日近日，苏格兰首席大臣亚历克斯•萨尔蒙德（Alex Salmond）在北京宣布了一项新战略，将中国大陆和香港定为苏格兰食品和饮料出口的首要市场。
- 2011年12月08日未获证实的爆料内容称，白继忠家庭拥有超过400万元存款、至少3处房产；而且17个月时间内，白继忠妻子的两个户头就存入超过83万元
- 2011年12月08日不过，他谈到，美国依然是全球最富裕强大的经济体，在教育、司法、市场建设等方面的优势依然存在，因此能够跨越难关。近期的经济增速也有回暖迹象。他认为，对于美国而言，越早采取措施，越有利于推动改革，分摊成本
- 2011年12月08日新开业的中国银行（加拿大）密西沙加分行位于加拿大安大略省密西沙加市华人密集的商业区。密西沙加市是加拿大第六大城市，大约７％的人口为华人。
- 2011年12月08日法院一审判决，被告人邓先碧犯受贿罪，判处有期徒刑5年，并处没收财产1万元；对被告人邓先碧受贿所得赃款9.5万元予以追缴，上缴国库（已追缴）
- 2011年12月08日作为全国首个试点小额贷款公司的省份,3年来全省小贷公司累计发放贷款近1500亿元
- 2011年12月08日2011年12月2日，贵州省纪委决定将周金毅、王太普涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。目前，此案已进入司法程序的人员共10人
- 2011年12月08日目前我国城镇化进程处于快速发展时期，并且这种态势还将会保持一段较长时间，因此，应针对我国城镇化发展的现状及特点，健全并完善经济发展的各项体制机制，科学理顺城乡关系，保障城镇化的可持续发展
- 2011年12月08日人民币对美元连续触及跌停反应了市场对全球和中国经济的不乐观，对人民币的升值预期有所减弱，有利于“藏汇于民”。但这并不是热钱大规模流出的结果，人民币对美元连续跌停将不可持续。
- 2011年12月08日当天，一位不愿公开姓名的德国政府高级官员在柏林对记者吹风时承认，目前各方立场还很难弥合，“某些参与方似乎没有认识到局势的严重性”。他强调，民众和市场期待的不是美容般的修约，而是彻底建立货币联盟新秩序
- 2011年12月08日在欧盟峰会召开前夕，法国总统萨科齐和德国总理默克尔7日正式致函欧洲理事会主席范龙佩，提出修改现有欧盟条约，强化财经纪律的建议。这也将成为8日召开的欧盟峰会的中心议题
- 2011年12月08日2010年1月10日，海关总署宣布，在国际金融危机背景下，2009年中国进出口额仍比肩增长，成为全球第一大出口国、第二大进口国。入世以来，我国货物贸易进出口规模从2001年的5098亿美元增长到2010年的近3万亿美元，其中出口增长近5倍、进口增长4.7倍
- 2011年12月08日应当研究合理的债券市场参与者构成，并积极促进银行以外的法人机构和非法人机构投资者进入债券市场
- 2011年12月08日外汇占款减少有利于减轻通货膨胀压力，有利于减轻出口企业压力，有利于房地产市场价格回落，使央行货币政策获得更大调整空间
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富