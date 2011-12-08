- 2011年12月08日大公认为，法国经济减速超过预期且在中期内都将复苏乏力，财政巩固目标较难实现，欧债危机继续深化和扩散导致法国国内金融体系面临的外部风险持续增大，政府和金融机构的融资成本上升，这些因素削弱了法国政府的偿债能力
- 2011年12月08日上述外援经费主要用于9个方面，主要包括343亿欧元（约合459.4亿美元）的欧洲发展基金、233亿欧元（约合312.1亿美元）的发展援助以及欧盟周边国家政策援助、伙伴援助等
- 2011年12月08日据五大行已公布的数据，加拿大皇家银行，道明银行，加拿大丰业银行、加拿大帝国商业银行及加拿大蒙特利尔银行2011年整体利润预计将达224亿美元，比上年增长15%
- 2011年12月08日其中，受地区经济疲弱和一些国家提高旅客税影响，欧洲航空业盈利预期由14亿美元下调至10亿美元。北美地区航空业盈利预期则由此前公布的15亿美元上调至20亿美元
- 2011年12月08日戈尔航空公司成立于2000年，是一家面向大众的廉价航空公司。2007年，戈尔并购了曾经辉煌一时但其后因经营不善面临倒闭的巴西航空公司。今年10月份的最新统计显示，戈尔航空以37.1%的市场占有率在巴西国内排名第二，仅次于天马航空公司
- 2011年12月08日该公司代理董事长马丁·格鲁伯格当天表示，由于银行倒闭的高峰期已过，该公司将削减预算和裁员。据统计，2010年联邦储蓄保险公司承保的银行中有157家倒闭，是1992年以来破产数量最多的一年，而今年截至目前仅有90家
- 2011年12月08日据证券时报消息，国内很多城市都连日大雾，日前，世界卫生组织公布了一份一共全球1100个主要城市的空气质量排名，排名的依据是空气中PM10的浓度，以此标准，北京位列1035位，上海位列978位，杭州位列第1002名
- 2011年12月08日《通知》要求股权投资企业除需向投资者披露投资运作信息外，应于每个会计年度结束后4个月内，向备案管理部门提交年度业务报告和财务报告。在投资运作过程中发生重大事件的，应及时向备案管理部门报告。
- 2011年12月08日前中国央行顾问、现任中国社会科学院副院长李杨12月8日表示，人民币短期内不可能取代美元成为全球性储备货币。
- 2011年12月08日北京中原地产市场研究部发布，今年（2011年）前11个月，全国130个主要热点城市土地出让金收入为1.18万亿元，同比去年（2010年）的1.7万亿元减少5200亿元。
- 2011年12月08日据新华网报导,至少80家温州企业主因无力偿还高利贷而跑路,导致工人拿不到工资,数以千计的人失业.
- 2011年12月08日中国富裕人士人均拥有房产3.3套，价值568万元。有分析称，从此来看，在中国实行房产税的税基十分雄厚。但是有专家对此表示，地方政府对房产税并不欢迎，且扩大试点不合时宜。
- 2011年12月08日评级机构惠誉最新发布的报告称,由于可能在经济前景黯淡的背景下投资业绩不佳,中国的寿险公司盈利能力和资本金水平继续受到压力
- 2011年12月08日倘若房价出现如此暴跌，那么几乎可以肯定的是，中国政府将会通过采取积极的货币宽松政策让信贷资金流入房地产行业来加以应对
- 2011年12月08日统计显示，这是公开市场自今年4月份以来单周净回笼量的新高
- 2011年12月08日项俊波表示，当前，要抓紧拓宽消费者诉求表达渠道，建立保监局局长接待日制度，尽快推出全国统一的投诉维权电话专线，强化保监会官方网站的投诉功能，畅通消费者维权途径。
- 2011年12月08日目前这四家公司人员上的整合尚未正式启动，要彻底实现“无缝对接”尚需时日
- 2011年12月08日今后农村集体聚餐50人以上的，由办理者或承办者将菜单、举办场地、参加人数等内容提前向本村餐饮消费食品安全信息员报告，信息员做好登记，要求办理者或承办者签订食品安全承诺书，并报告乡镇餐饮消费食品安全工作站。
- 2011年12月08日美元中短期内仍将有望表现出显著的避险特征。在此背景下，如果美元不出现单边强势或单边弱势，人民币汇率或将呈现出更多自主性特征。
- 2011年12月08日12月8日，中国工程院网站公布了2011年工程院当选院士54人名单如下
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