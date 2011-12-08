欧盟委员会通过962亿欧元外援经费议案 2011年12月08日 上述外援经费主要用于9个方面，主要包括343亿欧元（约合459.4亿美元）的欧洲发展基金、233亿欧元（约合312.1亿美元）的发展援助以及欧盟周边国家政策援助、伙伴援助等

国际航协预测2011年全球航空运输业盈利69亿美元 2011年12月08日 其中，受地区经济疲弱和一些国家提高旅客税影响，欧洲航空业盈利预期由14亿美元下调至10亿美元。北美地区航空业盈利预期则由此前公布的15亿美元上调至20亿美元

美国达美航空购入巴西第二大航空公司股份 2011年12月08日 戈尔航空公司成立于2000年，是一家面向大众的廉价航空公司。2007年，戈尔并购了曾经辉煌一时但其后因经营不善面临倒闭的巴西航空公司。今年10月份的最新统计显示，戈尔航空以37.1%的市场占有率在巴西国内排名第二，仅次于天马航空公司