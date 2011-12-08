- 2011年12月08日今年前11个月，北京二手房总成交量创下3年新低。
- 2011年12月08日从多家中小银行了解到，考虑到75%的贷存比红线，部分中小银行资金面仍然很“吃紧”，在信贷投放趋于谨慎
- 2011年12月08日东亚中国执行董事兼行长关达昌表示，东亚专营支行会参考同业基准利率上浮20~30%的定价，利率稍有上浮恐难免
- 2011年12月08日在房地产调控影响下，今年北京商品房销售面积也将创出自2003年以来9年新低。
- 2011年12月08日但在诸多海外新兴市场央行降息的大背景下，新兴市场国家银根或集体宽松，热钱持续流出，进而导致货币汇率贬值。
- 2011年12月08日以CBCFI指数为基础开发的中国沿海煤炭运价衍生品交易合同成功上市，这是国内首个干散货运价金融衍生品
- 2011年12月08日上汽通用五菱的微车11月销量逆市猛增逾4成，由此带动上海汽车11月销量增速继续上行。而上汽通用五菱2010年末销量曾出现“非正常下滑”，很可能是公司大量雪藏销量，待到今年释放
- 2011年12月08日截至2010年，中国加入世界贸易组织的所有承诺全部履行完毕。
- 2011年12月08日超过一半的农民希望国家征用土地，唯一的要求是得到合理的补偿
- 2011年12月08日由于中国物价已经出现拐点，目前不是提高利率的最佳时期。
- 2011年12月08日近两日债券二级市场急涨之后陷入短期修正。不过，债券走牛的基础未受动摇，看多后势依然是市场共识
- 2011年12月08日上周(11月28日-12月2日)，新增基金开户数为6.85万户，较之前一周减少了8864户，降幅为11.45%
- 2011年12月08日本周净回笼创下2011年4月4日以来单周最大净回笼量，凸显央行对冲存准率下调所释放的流动性的意图
- 2011年12月08日消息人士周四称，新华人寿保险股份有限公司在沪港两地上市交易的香港首次公开募股(IPO)部分筹资13亿美元。上述人士称，新华人寿以每股28.5港元的价格发行了3.5842亿股H股，发行价接近每股28.20至34.33港元指导价区间的低端
- 2011年12月08日江西省地税局日前将营业税起征点从此前的月营业额5000元调整为月营业额20000元，其中房屋出租为月租金收入从1000元调整为5000元；按次（日）纳税的起征点为每次（日）营业额从100元调至500元。
- 2011年12月08日香港财政司长曾俊华日前表示，在欧债危机恶化及全球经济放缓之际，如果香港房价持续下跌，香港政府或将放松对房地产市场的调控政策。
- 2011年12月08日中国10月减持了8,530亿日元，为2010年8月以来最大数额，仅次于2005年1月创下的历史最高纪录2.02万亿日元。
- 2011年12月08日中国外交部部长杨洁篪表示，中方对欧洲和欧元有信心，将与国际社会一道，继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力
- 2011年12月08日知情人士透露，欧洲部分央行已经开始考虑应急方案，为成员国推出欧元区甚至欧元区完全解体做准备
- 2011年12月08日国内银行间外汇市场上，人民币兑美元即期汇价已连续7个交易日触及跌停。在中央经济工作会议召开前夕，外资集体做空中国的攻势突如其来，一场“货币战争”似乎已悄然打响
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