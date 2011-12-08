- 2011年12月08日人民币对美元周四早盘下跌0.5%，连续七日触日交易区间下限。人民币汇价连续7日跌停板，为3年首见，此番景象上次出现还是在2008年末，当时金融危机导致资本回流欧美市场，人民币对美元汇率一度连续4天触及跌停位置
- 2011年12月08日中央经济工作会议将于12月12日（下周一）到14日召开。此次中央经济工作会议基调将会以“稳”为主。
- 2011年12月08日沪深股市早盘呈现触底反弹走势。两市早盘低开，随后震荡下挫，在造船和券商板块弱势调整的拖累下，深成指盘中再创新低，沪指跌破2307前期低点，直逼2300点整数关口。大盘破位后，抄底资金入场，股指双双出现反弹翻红
- 2011年12月08日号称中国目前规模最大的第四代主题公园——方特乐园，第三期项目即将在2012年开工，投资方华强集团甚至计划建设第四期。一期2200亩乐园用地配套2300亩地产开发用地，二期当地政府直接补贴7亿元。
- 2011年12月08日王毅在一篇由中国社会科学院发表的中国经济相关报告中表示，2012年中国应当增加价格型工具的运用，着力用好用活信贷，同时继续实施稳健的货币政策。
- 2011年12月08日近两年来，包括华夏、南方、鹏华、富国等在内的多家基金公司，均在自家旗下发行指数基金的时候动用了固有资金进行自购，但行情不佳令这些投资均告亏。
- 2011年12月08日郎咸平表示，中国制造业目前面临着投资经营环境全线恶化和产能严重过剩两重困境，当下楼价高企、经济发烧的现状是中国制造业危机所造成的。
- 2011年12月08日中国哈尔滨银行申请发行人民币25亿元小微企业贷款专项金融债，正在等待相关部门批准。
- 2011年12月08日目前，在日本国内，明治公司已经表示计划对约40万罐奶粉实施免费召回更换。而在中国，日本明治乳业中国公司表示不会对消费者手中的全日文奶粉进行召回。
- 2011年12月08日杭州市年底新近出让8宗宅地，均不再要求配建10%保障房用地。部分区域最终成交价格出现较大幅度的下滑，之江最近成交的一块宅地，楼面地价相较该区域地王降了一半。
- 2011年12月08日据中新网消息，南昌警方与新疆警方密切合作，12月5日至6日，成功解救21名被拐骗未成年人员。据警方介绍，犯罪集团所控制的未成年人每天需完成3000至5000元不等的“任务”，动辄放狗撕咬或殴打未完成盗窃任务的儿童
- 2011年12月08日ST指数16天下跌14%业内普遍认为，这可能与创业板退市制度提上议事日程之后，又传出主板退市制度改革的风声有关
- 2011年12月08日在江西德兴市，江西铜业集团下属的多家矿山企业，多年将工业废水排入乐安河，祸及下游数十万群众。但矿山企业和环保部门却称：德兴早在唐宋年间就有采铜历史，污染主要是由于历代废弃采矿区产生，现代企业不应代历史受过
- 2011年12月08日针对近年来部分鲜活农产品市场的剧烈波动，农业部将采取十项措施促进农产品价格稳定。有专家表示，从目前价格情况看，未来价格上涨压力明显减轻。
- 2011年12月08日中国社会科学院7日在京发布《经济蓝皮书：2012年中国经济形势分析与预测》。蓝皮书称，预计明年物价呈回落态势，CPI上涨4.6%。
- 2011年12月08日中国社会科学院7日在京发布《经济蓝皮书：2012年中国经济形势分析与预测》，蓝皮书预计，全球金融危机影响仍将长期持续，中国经济依赖出口局面或现根本扭转。
- 2011年12月08日由中国银行和莫斯科银行间外汇交易所联合举办的跨境人民币结算产品推介会举行，近200名中俄银行和企业界人士就如何扩大跨境人民币结算业务进行了交流和探讨。
- 2011年12月08日2011年,全国各级红十字会共募集款物41.98亿元,投入备灾救灾和灾后重建款物以及人道主义救助款物,占90%以上
- 2011年12月08日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月8日人民币对美元汇率中间价报6.3319，较前一交易日小幅回升。
- 2011年12月08日在江西德兴市，江西铜业集团下属的多家矿山企业，多年将工业废水排入乐安河，祸及下游数十万群众。但矿山企业和环保部门却称：德兴早在唐宋年间就有采铜历史，污染主要是由于历代废弃采矿区产生，现代企业不应代历史受过
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