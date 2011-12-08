中俄银行探讨扩大跨境人民币结算 2011年12月08日 由中国银行和莫斯科银行间外汇交易所联合举办的跨境人民币结算产品推介会举行，近200名中俄银行和企业界人士就如何扩大跨境人民币结算业务进行了交流和探讨。