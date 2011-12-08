私募基金KKR增持东宏信股权逾3亿港元 2011年12月08日 《财经》综合报道 在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(03360.HK)获私募基金KKR & Co LP (KKR.N)增持股权至17.64%,涉资3.17-3.23亿港元.

IMF否认曾讨论建立6000亿美元救助基金 2011年12月08日 《财经》综合报道 国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)和二十国集团(G-20)官员周三否认了日本经济新闻社(Nikkei News)今日早些时候的一篇报道。报道称，全球领导人计划在IMF设立规模6,000亿美元的贷款工具，以帮助解决欧洲债务危