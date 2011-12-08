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2011年12月08日
据人民日报消息，近日，网上一则题为《事业单位公招惊现2.2分进资格复审》的帖子使四川省资阳市安岳县2011年事业单位招考中，一名考生以2.2分的笔试成绩进入资格复审(笔试满分为100分)，引众多非议，甚有网友怀疑这属于“萝卜招聘”
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2011年12月08日
保荐制度弊端已显露。权力集中进行寻租，执法力度过弱，制度形同虚设等。首当其冲备受诟病的是现行的保荐人考试制度。
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2011年12月08日
报道称,王紫绮和王婉宁姐妹俩手段残忍,以威逼利诱、强迫控制管理卖淫妇女,用15年时间建立起了在重庆大地某个阴暗角落滋生的“小姐集中营”。经查,姐妹俩经营的亮点茶楼15年来容留2000多名妇女卖淫,强迫300多名妇女卖淫
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2011年12月08日
人民币兑美元汇率的连续下跌，应该只是短期内多方因素影响综合影响的结果，从长期来看，人民币兑美元应该处于升值趋势，拐点论为时尚早。人民币汇率下跌对我国经济并不见得是坏事。
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2011年12月08日
有关知情人士透露，新华都掌门陈发树卷入纠纷的标的资产性质为股权，价值约为50亿元，虽然整体事件尚未正式进入司法程序，但陈发树相继接触了多家北京知名律所后，已正式确定诉讼代理律师
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2011年12月08日
据京华时报消息，公安部交通管理局获悉，《刑法修正案(八)》和修改后的《道路交通安全法》实施7个月来，全国共查处酒后驾驶机动车201153起，较去年同期下降44.5%。其中，醉酒驾驶机动车33183起，较去年同期下降43.7%
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2011年12月08日
国际货币基金组织(简称IMF)执行董事会周三表示，IMF或许需要更多现金资源，为上周创设的一个新贷款工具提供资金
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2011年12月08日
据新华网消息，武汉市警方7日发布消息称，武汉“12·1”建行网点爆炸案的嫌疑人身份已经确定。嫌疑人名叫王海剑，曾用名杨方，1987年2月27日出生，湖北枣阳市人
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2011年12月08日
海口市住建局市场处处长戴开权7日表示，近期，住建部明确要继续执行“限购令”政策，海口市住建部门将严格执行，不会“松绑”该项政策，将依据国务院有关要求继续严格调控房地产市场。
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2011年12月08日
截止到2011年6月30日，太保寿险偿付能力充足率为192%
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2011年12月08日
国际评级机构标准普尔公司7日将欧盟长期信用评级列入负面观察名单。目前，标普对欧盟的长期信用评级为“AAA”，列入负面观察名单意味着在未来90天内将有50%的可能性调降评级
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2011年12月08日
商务部国际贸易谈判副代表崇泉表示，2000年到2009年，中国对世界经济的累计贡献率已经超过20%，高于美国。
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2011年12月08日
北京中原市场研究部12月6日发布数据显示，11月北京新建商品住宅成交均价19615元/平米，环比下降3.85%，同比降10.1%，全市均价继2010年7月后再次跌破2万元/平米关口。二手房成交均价为23167元/平方米，环比10月下降1.16%
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2011年12月08日
中国入世10年以来，对外贸易持续快速增长。但同时也频频遭遇各国设置的“路障”。据商务部统计，自入世至2010年底，中国受到贸易救济调查共692起，涉及总额约400亿美元。
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2011年12月08日
在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(03360.HK)获私募基金KKR & Co LP (KKR.N)增持股权至17.64%,涉资3.17-3.23亿港元.
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2011年12月08日
国际货币基金组织(简称IMF)和二十国集团(G-20)官员周三否认了全球领导人计划在IMF设立规模6,000亿美元的贷款工具，以帮助解决欧洲债务危机这一报道
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2011年12月08日
相关人士表示，省部级高官腐败案跨省异地审理，已是相对固定的司法惯例。
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2011年12月08日
对此中国人民银行货币政策委员会委员李稻葵认为,当前人民币汇率已接近均衡点,此轮升值呼声带有更加明显的政治意图.
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2011年12月08日
红会常务副会长赵白鸽介绍，虽然受郭美美事件影响，个人捐赠额非常少，但捐赠总量同比仍略有增长。目前针对商红会的审计报告已经出来，但报告怎么公布、什么时候公布内部还存在争议。
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2011年12月08日
国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)和二十国集团(G-20)官员周三否认了日本经济新闻社(Nikkei News)今日早些时候的一篇报道。报道称，全球领导人计划在IMF设立规模6,000亿美元的贷款工具，以帮助解决欧洲债务危