- 2011年12月08日中国社科院7日发布的2012年《经济蓝皮书》预计，明年CPI涨幅为4.6%，GDP增速回落至8.9%。当前宏观调控应在以稳为主的基础上保持政策搭配的审慎灵活，货币政策应向中性靠拢，财政政策侧重于结构优化。
- 2011年12月08日根据银监会的规定，新增单一自然人股东持股比例不得低于增资扩股后股本总额的5‰。而且如果门槛降低，股权过于分散，新入股的自然人小股东往往处于不利位置。
- 2011年12月08日国内大型券商中信证券（600030.SH）将自本月起对部分员工实施减薪计划，以节约成本，下降幅度为20%左右。
- 2011年12月08日北上广深等一线城市房产中介正在遭遇“生死劫”，正在经历2008年以来最严酷的寒冬，不少中介门店近几个月在二手房中介业务方面几乎没有成交业绩。
- 2011年12月08日12月7日，即期市场人民币兑美元汇率开盘后触及跌停。按与中间价上下千分之五的波动幅度计算，连续第六个交易日触及交易区间下限。此番景象上次出现还是在2008年末，人民币对美元汇率一度连续4天触及跌停位置
- 2011年12月08日商务部外贸司司长王受文表示，明年欧美市场情况不会有根本好转，外贸形势比较严峻。商务部明年将重点开拓对发展中经济体的出口，同时加快提高外贸结构调整步伐。
- 2011年12月08日知情人士周三透露，投资大亨乔治•索罗斯已撤销了对周大福珠宝集团有限公司(简称：周大福)香港首次公开募股(IPO)总计4,000万美元的新股认购。周大福此次香港IPO的融资规模不超过28亿美元
- 2011年12月08日针对近期人民币连续出现贬值现象，崇泉表示，这是一个非常好的现象，正好说明人民币汇率不是受政府控制的，不是像有些人说的中国在操纵汇率，中国政府从来没有操纵汇率，人民币汇率是按照市场的变化和市场需求浮动的
- 2011年12月07日她并预测，短期内即期汇价可能调整至6.38附近震荡
- 2011年12月07日此次裁员将在未来几个季度中完成，而第四季度与此次裁员相关的开支将达到4亿美元
- 2011年12月07日中国杭州银行(Bank Of Hangzhou)申请发行人民币80亿元小微企业贷款专项金融债
- 2011年12月07日人民币短期持续贬值的现状可能会倒逼准备金率继续下调，这或是政府信贷结构进一步放松的影响因素
- 2011年12月07日一是加强产品监管，确保保险条款内容的公平性和合法性。二是加强透明度监管，解决消费者信息不对称的问题。三是严厉查处和打击损害保险消费者利益的违法违规行为
- 2011年12月07日由于受到严格的监管、改善的运营效率和稳健的承保利润率的支持，中国的非寿险行业的评级展望为稳定
- 2011年12月07日QFLP(合格境外有限合伙人)自今年初推出以来，已批出15亿美元的额度
- 2011年12月07日2011年上海金饰业销售黄金有望突破110吨，为中国2010年产金量330吨的三分之一
- 2011年12月07日最近，上饶市纪委、市委组织部查处了市城市管理局原党委副书记、副局长、城管监察支队支队长洪慧敏诬告陷害、贪污受贿严重违纪违法案件，新余市纪委、市委组织部查处了市林业局原党组书记、局长何筱勇诬告陷害、贪污公款严重违纪案件
- 2011年12月07日香港于11月底的官方外汇储备资产为2825亿美元，较10月底的数字增加8亿美元。
- 2011年12月07日数千人的示威游行冒雨前行，而圣彼得堡的反对集会与莫斯科遥相呼应，抗议规模之大堪称几年来少见。人群中爆发出“俄罗斯不需要普京”的口号。
- 2011年12月07日12月7日，以色列前总统摩西卡察夫（中）离开位于以色列南部的家中，前往监狱服刑。特拉维夫地方法院去年12月裁定，卡察夫1998年任旅游部长时对一名女性下属犯有强奸罪，任总统期间对总统办公室两名女职员有性骚扰行为。
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