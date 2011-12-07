- 2011年12月07日由于欧债危机持续恶化，资金流入内地有所放缓，但相信人民币下跌只是短期现象，长远仍将保持稳定上升
- 2011年12月07日当市场出现价格同方向单边市时，第二个涨跌停板比例在第一个涨跌停板(日常涨跌停板)基础上增加3个百分点，第三个涨跌停板比例在第一个涨跌停板基础上增加5个百分点
- 2011年12月07日建立完善的信息系统开发运行维护管理组织体系，制订完备管理制度与操作规范，确保信息系统开发与运行维护过程独立、人员分离
- 2011年12月07日伊朗国家广播台7日报道称，美军RQ-170隐形无人机是在飞入伊朗东部城镇卡什马尔时被监测到并被击落的，该地距伊朗与阿富汗交界处约225公里。
- 2011年12月07日至今年9月末，外资法人银行平均存贷比为69%，较年初下降了6个百分点。该监管部门有关人士表示，至今年11月末，有个别银行尚未达标
- 2011年12月07日据通知，山西将暂停小额贷款公司的设立审批工作，同时对已成立的小额贷款公司进行合规性检查
- 2011年12月07日内资乘用车主营业务总体处于亏损状态，市场占有率持续下降，前景不容乐观，汽车合资项目应该暂停，否则将加剧内资企业困境
- 2011年12月07日与陶氏化学的需求相呼应，康乃尔是中国最大的苯胺生产商，且有望成为全球最大的苯胺生产商
- 2011年12月07日标普对于招行的经风险调整后的盈利能力给予了良好健康的评价
- 2011年12月07日券商认为，2012年交运板块可关注受政策扶持、业绩稳定、股息较高的个股
- 2011年12月07日截至到12月7日，A股和港股有5家上市地产公司公布了11月销售情况，整体而言，销售下滑的趋势继续在蔓延
- 2011年12月07日对于两度宣布延迟投产的碳纤维项目，中钢吉炭表示，当初写的投产时间只是“一个大范围”
- 2011年12月07日个人捐款减少主要原因是，今年自然灾害“局部性”和6月20日后出现的网络事件
- 2011年12月07日建立药品安全监管长效机制。完善药品价格形成机制、集中采购政策和药品抽验工作机制，健全问题药品与退市药品召回处置制度。开展医药企业信用等级评价，建立企业诚信档案，对严重违规、失信者实行行业禁入。
- 2011年12月07日中国的科技型中小企业融资环境仍存在诸多困难。首先是，占据金融体系80%的银行业，其人员配备和风险控制主要为大中型企业而配置，因此缺乏针对轻资产、少现金流、高风险特征的科技创业型企业的服务机制
- 2011年12月07日现在的一部分保障房，是享受政策补贴的商品房，它的存在实际上是对商品房概念的一个模糊化，也是对保障房概念的模糊化。这种商品和保障区域的交叉重叠，最终导致会永远分配不公。
- 2011年12月07日根据新内阁名单，现任总统府国务秘书阿瓦尔·梅迪纳将出任内阁首席部长，现任内阁首席部长阿尼瓦尔·费尔南德斯将在新一届国会中担任参议员
- 2011年12月07日在土地供给总量不足或者有限的情况下，地方政府对土地财政的依赖始终倾向于优先供给给商业住宅，尽可能压缩保障房的住房用地，在地价和房价比较高的情况下
- 2011年12月07日2010年7月，迪吕波被比利时国王任命为联邦政府组阁协调人。经过长达近1年半的协调，迪吕波终于在今年12月5日完成组阁，领导一个由三大政党组成的联合政府
- 2011年12月07日当天下午，迪吕波率内阁其他12位大臣和6位国务秘书前往拉肯王宫，分别用比利时的3种官方语言——法语、弗拉芒语和德语向国王阿尔贝二世宣誓
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