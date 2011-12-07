山西暂停小额贷款公司设立审批 2011年12月07日 据通知，山西将暂停小额贷款公司的设立审批工作，同时对已成立的小额贷款公司进行合规性检查

阿根廷总统府公布新内阁名单 2011年12月07日 根据新内阁名单，现任总统府国务秘书阿瓦尔·梅迪纳将出任内阁首席部长，现任内阁首席部长阿尼瓦尔·费尔南德斯将在新一届国会中担任参议员