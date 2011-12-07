标普连续发警告 全球聚焦欧元区 2011年12月07日 两天来，国际三大评级机构之一的标准普尔公司连续发出警告，表示有可能下调德国和法国等欧元区15国以及欧元区临时性救助机制的信用评级。标普在欧盟峰会召开前夕采取的一系列举动引起广泛关注，令全球市场再度因欧债危机绷紧了神经

希腊议会通过2012年预算案 2011年12月07日 议会300名议员中，299人参加了投票，其中258票赞成，41票反对。由于总理帕帕季莫斯领导的三党联合政府在议会拥有绝对多数，预算案高票通过并不意外

美证交会起诉涉嫌环球雅思内幕交易公司和个人 2011年12月07日 环球雅思和英国培生集团于2011年4月开始探讨收购议题，双方于11月最终达成协议。培生以2.94亿美元收购环球雅思，收购价为每股11美元