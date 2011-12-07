- 2011年12月07日2012年北京土地供应计划中政策性住房计划供地量占住宅用地供应量的50％以上
- 2011年12月07日电价/收入比才是正确的指标，发改委比较电力的绝对价格，玩儿了一个障眼法。用购买力平价计算，差距缩小，但仍为德国的2倍，美国的4、5倍
- 2011年12月07日我国东南沿海确实存在外商投资撤离的现象，主要集中在中小型企业，以及出口依赖度较高的外向型企业。
- 2011年12月07日典型城市新建商品住宅存量大涨近四成，新建商品住宅存销比再创新高，首次进入“过大”（超过12）区间。
- 2011年12月07日征求意见稿规定，职工或者其亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由该用人单位承担举证责任
- 2011年12月07日今年发行的新基金将超过210只，远超去年成立154只新基金的纪录
- 2011年12月07日美国总统奥巴马6日在堪萨斯州奥萨沃托米市发表了一篇引人关注的演讲，被视为是其拉开竞选连任序幕的经济纲领。在这次演讲中，奥巴马严厉抨击共和党的自由市场理念，重提老罗斯福的“新国家主义”，强调国家干预的重要性
- 2011年12月07日两天来，国际三大评级机构之一的标准普尔公司连续发出警告，表示有可能下调德国和法国等欧元区15国以及欧元区临时性救助机制的信用评级。标普在欧盟峰会召开前夕采取的一系列举动引起广泛关注，令全球市场再度因欧债危机绷紧了神经
- 2011年12月07日据华泰证券研报测算，综合水价上涨20%时，上市公司的EPS将增厚13%
- 2011年12月07日议会300名议员中，299人参加了投票，其中258票赞成，41票反对。由于总理帕帕季莫斯领导的三党联合政府在议会拥有绝对多数，预算案高票通过并不意外
- 2011年12月07日雀巢计划将徐福记从新加坡交易所摘牌，徐福记表示，将另外公布摘牌时间
- 2011年12月07日环球雅思和英国培生集团于2011年4月开始探讨收购议题，双方于11月最终达成协议。培生以2.94亿美元收购环球雅思，收购价为每股11美元
- 2011年12月07日从发展角度看，地方政府承担的债务还将继续增加
- 2011年12月07日在全球范围内，日本东京仍是生活成本最高的城市，而北京和上海在全球的排名分别为第35位和第41位。香港则从第26位大幅度滑落至第58位
- 2011年12月07日中国出口商品质量总体上不断提高，去年中国出口美国、欧盟食品合格率均达99%以上。
- 2011年12月07日香港第五大银行--东亚银行(00023.HK)称,随着中国银根放松以及经济软着陆,宏观环境令人乐观,预料明年其中国分支的贷款增长较今年有所改善,并达到"低双位数"增长.
- 2011年12月07日通胀下行阶段，社会消费品零售额实际增速往往有所企稳甚至反弹，但社会消费品零售额名义增速随着通胀下滑。
- 2011年12月07日机构预计12月CPI、PPI同比增速仍将继续回落；瑞银预计12月CPI将进一步降至4%
- 2011年12月07日11月份规模以上工业增加值10月工业增加值延续了此前小幅下降的趋势，同比增长12.7%，较10月份13.2%的真实值下降0.5个百分点，预示经济下行幅度加大。
- 2011年12月07日鉴于最近政策放松立场已经很明确，今年的会议在判定政策整体方向上作用十分有限
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