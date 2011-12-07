美国公司将在武当山打造武术主题公园 耗资31亿美元 2011年12月07日 《财经》综合报道 洛杉矶娱乐集团Ikonic Entertainment Group计划与湖北武当太极湖投资集团有限公司合作开发一个位于湖北省武当山的武术主题公园和度假村，该项目将耗资31亿美元。

发达国家对部分高新技术贸易设限影响中国贸易平衡 2011年12月07日 根据国务院新闻办公室7日发表的《中国的对外贸易》白皮书，发达国家对部分高新技术贸易设限影响了中国与一些贸易伙伴的贸易平衡。