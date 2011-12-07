- 2011年12月07日真实可信，要在尊重历史基本史实的基础上进行艺术创作，这是历史题材电视剧的生命所在
- 2011年12月07日中金公司认为，在税收等长效性机制发挥作用前，放松控制投资需求的行政性措施的可能性小。
- 2011年12月07日若出口同比增速真实值符合预期，排除今年2月份的2.1%的异常数据，这将是自2009年12月以来最低水平。
- 2011年12月07日业内预计,未来几年中国保险市场仍有望以30%的增速继续成长.
- 2011年12月07日2012年我国GDP同比增速为8.7%，物价水平将平稳回落，但在今后一段时期适度通货彭膨胀将成常态。
- 2011年12月07日江苏常州一房地产项目因资金链断裂突然停工，引发520户购房业主集体维权，目前，当地政府对外承诺，该楼盘将于12日重新复工。
- 2011年12月07日洛杉矶娱乐集团Ikonic Entertainment Group计划与湖北武当太极湖投资集团有限公司合作开发一个位于湖北省武当山的武术主题公园和度假村，该项目将耗资31亿美元。
- 2011年12月07日11月房地产信托平均募集规模达2.26亿元，超过平均水平八成。房地产信托的收益率仍然高企。
- 2011年12月07日这是一个非常好的现象。正好说明人民币汇率不是受政府控制的，不是像有些人说的中国在操纵汇率，中国政府从来没有操纵汇率，人民币汇率是按照市场的变化和市场需求浮动的
- 2011年12月07日国家质检总局进出口食品安全局相关负责人7日表示，受2010年4月日本发生的口蹄疫和今年发生的核泄漏事故影响，到目前我国仍禁止日本产奶粉进口。
- 2011年12月07日国务院新闻办公室7日发布的《中国的对外贸易》白皮书指出，截至2010年，中国加入世界贸易组织的所有承诺全部履行完毕。
- 2011年12月07日美国希望中国能开放市场，让企业和专业人士能和中国同行一样争取消费者
- 2011年12月07日依托地方资源，中石化携技术和资金与地方政府及企业合作，尝试推动煤化工业务大发展
- 2011年12月07日渣打预计，至2012年二季度，在住宅价格经历了一波下调之后，回暖的幅度可能达到20%左右
- 2011年12月07日截至目前,联想投资已投资了约30家服务业企业,其中约三分之一已通过IPO(首次公开发行)或并购的方式完成了退出.
- 2011年12月07日该报道称，渣打将收购巴克莱在印度的大约30万信用卡账户中的个17万个，收购价格将是这些资产账面价值的不到一半。据估计，巴克莱的这些信用卡资产价值大约18亿卢比(约合3500万美元)。
- 2011年12月07日据京华时报消息，5日下午,北京电影学院一名学生与校园清洁工发生冲突,导致该清洁工死亡。6日下午,海淀警方称,嫌疑人因涉嫌故意伤害罪已被刑事拘留,警方仍在对此事进行调查
- 2011年12月07日习近平表示，希望美国尽早放宽对中国高科技产品出口限制，为中国企业赴美投资提供便利和支持，抵制保护主义和把经贸问题政治化倾向，为中美经贸合作创造有利环境
- 2011年12月07日连日来，一条“拉票短信”在温州市各大论坛、微博上疯传。该条短信的大致内容是：乐清市四中的校长参选人大代表，该校办公室给全校学生家长群发了一条短信息，请家长们大力支持校长，为其广为拉票
- 2011年12月07日根据国务院新闻办公室7日发表的《中国的对外贸易》白皮书，发达国家对部分高新技术贸易设限影响了中国与一些贸易伙伴的贸易平衡。
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