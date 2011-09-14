IMF报告称全球投资者风险意识增强 2011年09月14日 根据国际货币基金组织当天发布的《全球金融稳定报告》第二章，近年来全球机构投资者的资产配置战略发生了变化，最为重要的变化是这些投资者更加关注风险，包括流动性风险和主权信用风险

利比亚战乱对世界石油市场影响有限 2011年09月14日 除了利比亚石油产量占全球产量比例较小这一原因外，西方为了自身利益急于帮助利比亚恢复原油生产和出口也是一个重要因素

通用和克莱斯勒与工会的谈判或进入尾声 2011年09月14日 但工会与福特的谈判仍处在附属委员会的讨论阶段，尚未涉及利润分摊等问题。福特美洲区总裁马克·菲尔茨近日表示，公司很有可能在当前协议基础上续约。而一旦谈判陷入僵局，工人可能采取罢工等抗议行动

美国证交会成立小企业和新兴企业咨询委员会 2011年09月14日 小企业和新兴企业咨询委员会将提供一个正式的机制，通过这一机制，证交会可以接收具体与小型私有企业和上市资本少于2.5亿美元的小型上市企业的咨询和建议