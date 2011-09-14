- 2011年09月14日王建宙表示，很关键的原因在于，中国移动加大了wifi的建设投资
- 2011年09月14日希拉里坚持认为巴勒斯坦寻求会员国身份的做法是错误的。她说：“唯一取得持久解决方案的途径是通过各方直接谈判，这条路在耶路撒冷和拉姆安拉，而不是在纽约”
- 2011年09月14日“债权人收获的是利息，债务人获得的是资金使用权。双方是一种合作关系。这和一般的亲朋好友之间的借钱完全不是一回事。债务人不需要对债权人抱有愧疚。”
- 2011年09月14日一个执政党最重要的任务就是要依照宪法和法律办事，并且严格在宪法和法律范围内活动，这就需要改变以党代政，把权力绝对化和权力过分集中的现象。为此，必须改革党和国家的领导制度
- 2011年09月14日随着对欧美经济前景的悲观预期，我国工业增长结构有所调整。同时，欧债危机传导效应推深市场恐慌，默克尔表示尽一切办法来阻止希腊债务违约，以稳定市场情绪，但市场并不买单。
- 2011年09月14日根据国际货币基金组织当天发布的《全球金融稳定报告》第二章，近年来全球机构投资者的资产配置战略发生了变化，最为重要的变化是这些投资者更加关注风险，包括流动性风险和主权信用风险
- 2011年09月14日除了利比亚石油产量占全球产量比例较小这一原因外，西方为了自身利益急于帮助利比亚恢复原油生产和出口也是一个重要因素
- 2011年09月14日但工会与福特的谈判仍处在附属委员会的讨论阶段，尚未涉及利润分摊等问题。福特美洲区总裁马克·菲尔茨近日表示，公司很有可能在当前协议基础上续约。而一旦谈判陷入僵局，工人可能采取罢工等抗议行动
- 2011年09月14日投资者担心新一轮全球金融危机将席卷而来，商品市场遭遇全线抛压
- 2011年09月14日小企业和新兴企业咨询委员会将提供一个正式的机制，通过这一机制，证交会可以接收具体与小型私有企业和上市资本少于2.5亿美元的小型上市企业的咨询和建议
- 2011年09月14日美国财政部13日公布的数据显示，截至8月份的本财政年度前11个月，美国财政赤字已达1.23万亿美元，为连续第三个财年赤字超过万亿美元
- 2011年09月14日前阿根廷央行行长马里奥·布莱赫尔（Mario Blejer）表示，为阻止经济恶化，希腊应该违约。而给予希腊援助是没有意义的。
- 2011年09月14日余永定认为，在看到欧元区国家解决主权债务问题的清晰路线图之前，中国必须等待，中国不是陷入困境国家的最终贷款人
- 2011年09月14日——国家发展改革委有关负责人就“十二五”节能减排综合性工作方案答记者问
- 2011年09月14日国家食品药品监管局12日表示，已紧急协调拥有批文的3家企业进行生产
- 2011年09月14日当全球货币政策比较宽松的时候，中国一定要保持非常清醒的认识，如果中国也实行宽松的货币政策，导致热钱大量涌入，那么宽松的货币政策并没有在中国发力，并没有起到应有的作用。
- 2011年09月14日当日，尽管外围股市反弹带动股指高开，但市场人气涣散，早盘表现疲弱。午后沪指一度最低至2439点，危机之际抄底资金纷纷入场，煤炭石油、券商银行等权重股放量拉升，大盘绝地反击，两市双双翻红
- 2011年09月14日【《财经》综合报道】 据京华时报消息，最近，北京大学的图书馆内有一家苹果体验店正在装修。面对学生的质疑，北大图书馆多媒体中心工作人员表示，开苹果体验店的初衷在于让学生体验将数字化新技术用于学习的便利，该店与图书馆没
- 2011年09月14日汇控日前表示，因香港的人民币存款总额大幅攀升，该行计划申请增加人民币债券的投资额度
- 2011年09月14日财政部和国税总局发布通知，继续对邮政企业代办金融业务免征营业税至2012年12月31日。
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