- 2011年12月07日根据国务院新闻办公室7日发表的《中国的对外贸易》白皮书，自2008年以来，中国一直是最不发达国家第一大出口市场，也是对最不发达国家开放市场程度最大的发展中国家之一。
- 2011年12月07日海外订单萎缩，意味着之前因为汇率低估导致的出口亏本生意无法持续，国民强制被储蓄也因此消失，中国社会总福利水平可能反而上升。
- 2011年12月07日11月新增人民币贷款额均值为5579.5亿元，但仍较2010年同期有所增加。11月末M2同比增速平均值为12.8%，M1同比增速均值为8.4%，货币供应量仍处于历史低位。
- 2011年12月07日12月5日上午，(安徽)凤阳县文昌街发生一起命案。火速赶到现场的警方发现，一名中年女子倒在血泊之中。初步调查，疑凶竟是这名女子的亲生儿子
- 2011年12月07日国务院新闻办公室7日发布的《中国的对外贸易》白皮书指出，中国连续两年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。
- 2011年12月07日上期所本年度已处理的24起违规案件均系客户之间的对敲交易
- 2011年12月07日今日，沪深股市早盘低开高走，快速上攻。多方发起反击，市场做多气氛暂时有所恢复。随后冲高受阻，快速回落。大盘下滑翻绿，钢铁、石油、地产、有色板块走势疲弱，是大盘回落的主要原因。而造船、传媒娱乐板块表现依然抢眼
- 2011年12月07日中国人民银行“货币当局资产负债表”最新数据显示，央行10月累计外汇占款余额为23.296万亿元，比9月余额减少了893.4亿元。这是央行外汇占款月度余额近8年来首次出现下降。
- 2011年12月07日武汉市教育局表示，这些地区公立幼儿园暂时无法扩容，若采取“一刀切”的方式取缔简易幼儿园，部分幼儿将无园可上
- 2011年12月07日12月6日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场（河北、山东）举行的国家临储大豆竞价销售交易会上，30.97万吨大豆全部流拍。
- 2011年12月07日国务院新闻办公室7日举行新闻发布会，发布《中国的对外贸易》白皮书。会议期间，商务部国际贸易谈判副代表崇泉表示，据商务部初步预计，未来五年中国进口总规模要达到8万亿美元
- 2011年12月07日从上周三起，人民币对美元汇率已连续五个交易日触及跌停，这与之前几年人民币汇率连续升值形成迥然不同的走势。专家指出，从长远来看，中国经济还将保持高速增长态势，这决定了本轮人民币连续跌停只是短期市场行情。
- 2011年12月07日民间借贷的利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。
- 2011年12月07日“我是警察，你报警也没有用！”5日晚10时30分左右，一名醉酒男子在两位朋友的搀扶下回家，经过桃源村北门岗亭时，与岗亭内一名女保安员发生争执，男子竟冲进岗亭殴打女保安员，致其头部受伤。
- 2011年12月07日2012年中央财政用于农村扶贫开发方面的综合扶贫投入将继续保持大幅度增长，其中，财政专项扶贫资金增幅将达20%以上。
- 2011年12月07日人力资源顾问公司ECA国际今年9月，在全球400多个城市调查生活开支水平，指出亚洲各城市生活开支平均上升8%，香港全球排名第五十八，在亚洲而言，名列第九(下滑3位)，被新加坡、北京等超前
- 2011年12月07日据联合早报消息，中国国家主席胡锦涛6日表示，中国海军要拓展深化军事斗争准备，扎实推进现代化，为捍卫中国国家安全、维护世界和平，作出新的更大贡献
- 2011年12月07日为了覆盖资金成本，银行在境内发行金融债多用于溢价更高的中小企业贷款等领域。
- 2011年12月07日据南方日报消息，近日，一则《父亲因征地上访被县公安局秘密抓捕，武大博士呼吁媒体和广大正义人士的力量》的网帖在各大论坛疯传，直指广西省宾阳县公安局“秘密抓捕”30多位上访村民纯属“打击报复”
- 2011年12月07日郑州商品交易所随后发布公告称，由于信息系统发生技术故障，严重影响交易正常进行，根据本所交易规则，现决定于2011年12月7日10时00分起暂停交易，具体恢复交易时间另行通知
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