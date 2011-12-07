中国连续两年成为世界货物贸易第一出口大国 2011年12月07日 国务院新闻办公室7日发布的《中国的对外贸易》白皮书指出，中国连续两年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。

央行外汇占款近8年来首次月度下降 2011年12月07日 中国人民银行“货币当局资产负债表”最新数据显示，央行10月累计外汇占款余额为23.296万亿元，比9月余额减少了893.4亿元。这是央行外汇占款月度余额近8年来首次出现下降。