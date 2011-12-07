- 2011年12月07日社科院金融所所长王国刚预测，2012年，新增贷款约为7万亿元左右，贷款增长率约为13%；社会融资总量在11万亿元左右。M1、M2将下降至12%，资金面仍将继续处于较紧的格局。
- 2011年12月07日从交易软件界面显示，交易所系统9：28-9：39之间，一度出现中断，9：40分左右恢复后，9：46分再次中断，目前仍没有恢复。
- 2011年12月07日瑞银集团和花旗集团将于下周发售商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS),12月6日已向美国证交会提交除传统公开说明书以外的发行说明文件,发行证券总值为6.73亿美元
- 2011年12月07日12月6日，人民币兑美元即期汇率连续第五个交易日触及“跌停”，为三年来首见，而上一次出现类似情况还是在2008年12月初，当时人民币汇率曾连续四天触及“跌停”
- 2011年12月07日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月7日人民币对美元汇率中间价报6.3342，较前一交易日小幅走低。
- 2011年12月07日今年以来，宏达股份、恒顺醋业、金发科技、西部矿业、水井坊等16家主业非地产的“涉房”上市公司撤离楼市。
- 2011年12月07日12月5日开始,ETF正式纳入融资融券标的,便吸引了各路资金踊跃试水｡首日7只标的ETF全部有成交纪录,其交易量较融资融券业务启动初期明显放大｡
- 2011年12月07日对于因赌博、吸毒等违法犯罪活动而形成的借贷关系或者出借人明知借款人是为了进行上述违法犯罪活动的借贷关系,依法不予保护
- 2011年12月07日12月7日上午，郑州商品交易所主机发生故障，所有业务均中断
- 2011年12月07日如果计入房产，房产价值在资产规模相对较小的富裕人士占比超过80%，并且随资产的上升而下降。按不同收入来源分，收入来源来自投资房地产的富裕人士中，其名下的房产最多，达到5.3套，而房产价值也占其总资产的比例最高，达到77%。
- 2011年12月07日西安有几个地方的城管都有自己的拉土车，拉土车一般和城管接触的多，有些城管看到拉土车很赚钱就给自己也买，有的甚至有好几辆，但通常都不挂载自己名下，雇司机给他开车
- 2011年12月07日明年将是保增长之年，短期来看，明年上半年可能会三次下调存款准备金率。明年年中CPI增幅预计降到3%左右，降息最早会在年中出现，明年降息幅度最多为0.25个百分点。
- 2011年12月07日今年前11月，楼市股权变动频繁，规模股权交易已经达到102宗，为有史以来首次突破百宗，披露的交易值也历史首次达到368.3亿元，年内将首次突破400亿元。
- 2011年12月07日财政部数据显示，2011年前10个月，全国财政文化投入达到1207亿元，增长27.5%，是近年来增幅最大的。
- 2011年12月07日4名起诉黄光裕一方的股民的代理律师张远忠透露，本定于12月15日于北京市第二中级人民法院开庭的该案，由于黄光裕方面突然提出了管辖权异议而再次推迟。张远忠认为，黄光裕方面此举或因中国证监会新任主席郭树清对内幕交易“零容忍”
- 2011年12月07日银行对储户有一大推规定和要求，绝大部分是格式条款，但是并无特殊提醒。
- 2011年12月07日伊朗曾在12月4日发出警告，如果西方国家考虑进一步遏制伊朗的原油出口能力，国际原油价格可能上涨一倍以上，“油价可能涨至每桶250美元以上。”
- 2011年12月07日凤凰传媒IPO引致的估值与成长性之争余音未了，传媒板块又将迎来另一IPO大单。本周五(12月9日)，整合了吉林省几十家广电系统单位的吉视传媒股份有限公司(下称“吉视传媒”)即将走上舞台，接受证监会主板发审委的“审阅”
- 2011年12月07日北京房地产交易管理网昨天最新公布的数据显示，12月5日北京存量住宅的网签数量达到767套，创下本轮调控后单日网签峰值
- 2011年12月07日12月5日，融资融券标的股扩容正式实施，7只交易型开放式指数基金(ETF)成为新标的品种，融资融券的标的证券扩容至285只。
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