ＥＴＦ现身融资融券 各路资金踊跃试水 2011年12月07日 12月5日开始,ETF正式纳入融资融券标的,便吸引了各路资金踊跃试水｡首日7只标的ETF全部有成交纪录,其交易量较融资融券业务启动初期明显放大｡