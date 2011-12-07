芬兰财长部分拒绝德法解决欧债危机建议 2011年12月07日 芬兰不能同意以多数赞成的方式来决定欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制（ESM）的使用，也不能同意在欧洲稳定机制使用方面放弃投资者责任的建议

俄中央选举委员会宣布将有四个政党进入下届国家杜马 2011年12月07日 在本次选举中得票率超过5％的政党可在国家杜马获得1个席位，得票率在6％至7％之间的政党可获得2个席位。此外，国家杜马议员任期从4年延长至5年

美国阿尔法自然资源公司同意2亿美元了结矿难事故调查 2011年12月07日 这笔款项包括对遇难者家属的赔偿、向监管部门缴纳的罚金以及安全生产投资等。其中，阿尔法自然资源公司将向每名遇难者家属支付150万美元赔偿金，总额共计4650万美元；向矿山安全和卫生署缴纳3480万美元罚金

哈马斯否认政治局领导层正撤离叙利亚 2011年12月07日 近日有多家媒体报道称，在目前叙利亚政局持续动荡的情况下，由于没有向巴沙尔政权应对叙国内游行示威活动的作法表示支持，哈马斯政治局遭到叙利亚驱逐，迫于压力，其成员正陆续“悄然”返回加沙

欧元集团主席容克严厉批评标准普尔的信用降级警告 2011年12月07日 容克在德国广播电台发表讲话时说，评级机构的判断“是过分夸张和不公正的”，欧元区正在努力恢复秩序。他认为不要过于相信评级机构。