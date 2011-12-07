- 2011年12月07日未来的房地产调控大方向是以房产税等经济手段来逐步替换“限购令”这样的行政手段
- 2011年12月07日调查对象用尽各种方法，从形式上淡化利益裙带关系、隐匿调查线索，如调查对象提供了相关遗嘱公证书，割裂其与涉案资金间关联；涉案人员使用无机主信息的神州行手机号码进行交易，致使无法锁定实际下单人
- 2011年12月07日央行日前公布货币当局资产负债表最新数据显示，按人民币计价的外汇资产从9月的233853.55亿元降至10月份的232960.15亿元，减少893.4亿元。
- 2011年12月07日北京中原地产市场研究部统计数据显示，包括东方航空、西部矿业、江苏舜天、酒鬼酒业、安徽金种子等主业非地产业务的公司，都在从地产领域撤资或减少相关资产配置
- 2011年12月07日2010年1-11月，这130座城市的土地出让金总额达1.7万亿元，由此计算，今年前11个月全国130座城市的土地出让金同比减少5200亿元，降幅达30.5%
- 2011年12月07日内务部下辖的精锐部队捷尔任斯基师(Dzerzhinsky Division)在12月6日开入莫斯科。该师过去就曾用于对抗示威者，最引人注目的是1993年俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦(Boris Yeltsin)与议会对峙时
- 2011年12月07日华夏系重仓股近期频频出现大跌，也引起了市场的高度关注。“莫不是华夏旗下的基金又没按规则出牌，又受围攻了。”甚至有人分析，既然业内默认的抱团取暖这个潜规则你不遵守，大家就联合起来打压你
- 2011年12月07日最近一段时间，财政部领导表达了对房产税改革试点积极总结经验和考虑进一步推进改革的意见，这是一个很明确的政策信号。未来的房地产调控大方向是以房产税等经济手段来逐步替换“限购令”这样的行政手段。
- 2011年12月07日贵州的价格为全国最高，每斤6．64元，山西的价格全国最低，每斤3．98元。此外，全国鸡蛋价格已低于去年同期，12月6日价格同比下降1．0％
- 2011年12月07日芬兰不能同意以多数赞成的方式来决定欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制（ESM）的使用，也不能同意在欧洲稳定机制使用方面放弃投资者责任的建议
- 2011年12月07日在本次选举中得票率超过5％的政党可在国家杜马获得1个席位，得票率在6％至7％之间的政党可获得2个席位。此外，国家杜马议员任期从4年延长至5年
- 2011年12月07日华北电力大学（河北保定）2010年到2011年期间，以研究生培养机制改革为名，分别以每生每学年3500元和7000元的标准，对部分计划内国家安排财政拨款的硕士研究生收取学费，共已收取1729500元
- 2011年12月07日这笔款项包括对遇难者家属的赔偿、向监管部门缴纳的罚金以及安全生产投资等。其中，阿尔法自然资源公司将向每名遇难者家属支付150万美元赔偿金，总额共计4650万美元；向矿山安全和卫生署缴纳3480万美元罚金
- 2011年12月07日年末时点来临前，各大行的揽存大战再度激烈，利率变相拉升是这一回合的新招。
- 2011年12月07日近日有多家媒体报道称，在目前叙利亚政局持续动荡的情况下，由于没有向巴沙尔政权应对叙国内游行示威活动的作法表示支持，哈马斯政治局遭到叙利亚驱逐，迫于压力，其成员正陆续“悄然”返回加沙
- 2011年12月07日容克在德国广播电台发表讲话时说，评级机构的判断“是过分夸张和不公正的”，欧元区正在努力恢复秩序。他认为不要过于相信评级机构。
- 2011年12月07日随着中国城市化不断推进，房地产这个行业未来15年还将处于黄金发展时期。但是在这个过程中会出现一些变化，一些调整，比如过快上涨的房价得到遏制
- 2011年12月07日今年6月底开始，汇控已先后出售多项欧美市场业务，包括美国信用卡业务、加拿大投资咨询业务、英国汽车保险业务以及匈牙利的消费者信贷业务等。
- 2011年12月07日4位中国公民和1家以中国为经营基地的公司的资产已经被美国证交会(SEC)冻结，他们都遭到了涉嫌参与环球雅思股票有关的内幕交易指控
- 2011年12月07日民调显示，37％的共和党选民及倾向共和党的独立派选民支持金里奇作为总统候选人，远高于罗姆尼的22％
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