美国纽约州将实施对富人加税新税法 2011年12月07日 纽约州年收入超过200万美元的居民将支付8．82％的州所得税。年收入在15万到30万的人将支付6．65％的州所得税，年收入在4万美元到15万美元的人将支付6．45％的州所得税，均低于纽约州现行的6．85％的税率

美国宣布开通虚拟驻伊朗大使馆 加强与伊民众交流 2011年12月07日 针对伊朗政府采取的卫星干扰和网络过滤等手段，虚拟使馆只是美国寻求采取的众多举措之一

国开行在港设立公司进行海外投资活动 2011年12月07日 《财经》综合报道 中国国家开发银行周二称，已在香港设立CDB International Holdings Ltd.进行离岸投资活动