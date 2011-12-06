- 2011年12月07日纽约州年收入超过200万美元的居民将支付8．82％的州所得税。年收入在15万到30万的人将支付6．65％的州所得税，年收入在4万美元到15万美元的人将支付6．45％的州所得税，均低于纽约州现行的6．85％的税率
- 2011年12月07日“市场对美元需求旺盛，一方面是很多在境外有子公司的大企业在内地买美元，在香港市场卖美元以套利；另一方面是投机资本的流出，都令内地即期市场人民币兑美元不时触及跌停。”一银行交易员分析。
- 2011年12月07日针对伊朗政府采取的卫星干扰和网络过滤等手段，虚拟使馆只是美国寻求采取的众多举措之一
- 2011年12月07日截至收盘，道琼斯工业平均指数收于12,150.13点，上涨52.30点，涨幅为0.43%；纳斯达克综合指数收于2,649.56点，下跌6.20点，跌幅为0.23%；标准普尔500指数收于1,258.47点，上涨1.39点，涨幅为0.11%
- 2011年12月07日中金公司在其最新发表的研报中预计，明年M2增速目标在14%左右，因为新增外汇占款下降，实现目标可能需要新增贷款达到9万亿~10万亿的水平。光大银行首席宏观分析师盛宏清预计，明年新增贷款则可能在8万亿元左右
- 2011年12月07日证监会曾发布《上市公司并购重组审核委员会工作规程（2011年修订）》的征求意见稿，提出要“建立并购重组委会后申诉机制，强化权力制约”。但现有机质下，谁敢跟重组委过不去？
- 2011年12月07日美国贫富差距和社会不平等加大，中产阶级处境艰难，他敦促国会采取行动，批准有利于提高中产阶级生活质量的政策，推动美国经济增长
- 2011年12月07日预计发行1.58亿股，发行价为28元，发行市盈率为50.94倍。
- 2011年12月07日明治乳业贸易(上海)有限公司工作人员表示，在中国内地销售的明治奶粉全部是澳洲生产。但报道指出，中国家庭购买的明治奶粉大多不是来自官方途径。
- 2011年12月07日此前多年，“定调会”一般11月底召开，只有2002年、2004年和去年分别在12月1日、2日和3日召开。而今年的会议，至今没有任何消息，成为十六大以来最迟的一次
- 2011年12月07日甘肃省人大法制工作委员会副主任李高协6日于此间表示，明年1月1日起，甘肃专门接送中小学生、学龄前儿童的校车，应经当地教育部门和公安机关交通管理部门确认后领取校车标牌。同时，车辆安装的行驶记录仪应具有卫星定位功能
- 2011年12月07日从铁道部获悉，根据最新编制的《“十二五”铁路职工生活规划》（以下简称《规划》），未来5年时间，铁道部将维护职工群众利益、改善职工生活，逐年增加职工工资收入，并加快保障性住房的建设
- 2011年12月07日中国国家开发银行周二称，已在香港设立CDB International Holdings Ltd.进行离岸投资活动
- 2011年12月06日年关将至，无论是对于宏观经济还是流动性的预判，基金都趋于谨慎
- 2011年12月06日利率市场化的第一步是放开贷款利率下限和放开1年期以上定期存款利率的上限，这个可以尽快安排，目前时机甚佳
- 2011年12月06日亚行向中国广西壮族自治区三个具有战略重要性的港口城市提供了2亿美元贷款
- 2011年12月06日在今年中国经济增长9.3%之后，2012年中国经济增长率为8.8%
- 2011年12月06日公司A股将会在下周五(16日)上市，H股会在下周四(15日)上市。公司还表示，计划将业务扩展至健康和养老产业
- 2011年12月06日日本首相野田佳彦12月6日决定，推迟原定本月12日至13日的访华计划。日中两国政府将为力争实现其年内访华再次协调日程。
- 2011年12月06日上周（11月28日至12月4日）商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨，生产资料价格继续走低。
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