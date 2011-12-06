香港房地产投资前景评分下降 2011年12月06日 在2012年亚太区最受欢迎的商业房地产投资市场中，香港在21个城市的排名为第14位，是5年来首次跌出前5名，较去年的第4位急跌10名。

湖南省纪委已将黄建中案件移送司法机关处理 2011年12月06日 经湖南省纪委初步查实，湖南外贸职业学院党委书记黄建中存在利用职务上的便利为他人谋取利益、收受大额钱物等问题，其行为涉嫌违法