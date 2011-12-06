- 2011年12月06日在2012年亚太区最受欢迎的商业房地产投资市场中，香港在21个城市的排名为第14位，是5年来首次跌出前5名，较去年的第4位急跌10名。
- 2011年12月06日最近几天，河南安阳的曹操墓又有新发现：目前，主墓的周边又新发现6座陪葬墓，而曹操口含的水晶珠也已鉴定为稀世翡翠。
- 2011年12月06日11月30日，四川、福建、山东、云南等10省区公安机关根据公安部统一部署，摧毁了两个危害极大的拐卖儿童犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人608名，成功解救儿童178名，取得打拐专项行动开展以来最大战果
- 2011年12月06日街头乞讨儿童多数是被亲属带出乞讨的，被拐的是极少数。民政部、公安部等部门将很快部署开展接送流浪儿童回家行动，明年年底前将消除城市街头儿童流浪乞讨现象，切实保障这些儿童权益。
- 2011年12月06日华北电力大学（河北保定）对部分计划内国家安排财政拨款的硕士研究生违规收取172万元。
- 2011年12月06日为进一步做好全国结核病防治工作，有效遏制结核病的流行，保障人民群众身体健康，根据我国结核病疫情与防治工作现状，制定本规划
- 2011年12月06日根据协议，北京银行未来将为商务部全国重点商圈内的小型微型企业提供意向性授信100亿元人民币
- 2011年12月06日目前，上海市食品安全联席会议办公室已组织工商、食品药品监管等部门，对新东阳公司及其开设的面馆进行调查，并将约谈企业负责人
- 2011年12月06日重点打击非法集资活动，健全有利于银行改革发展和有效监管的金融法治环境
- 2011年12月06日将为各类小微企业提供贷款、现金管理、贸易与供应链融资等金融产品
- 2011年12月06日目前上海银行业地方融资平台贷款担保整改率已经达到76.26%
- 2011年12月06日根据议案，深发展拟在3年内分次发行金融债券，用于补充公司中长期资金
- 2011年12月06日加入世界贸易组织十年来，中国国家标准与国际标准一致性水平大幅提升，中国采用国际标准的比例由加入世贸组织时的40％提升到现在的68％。
- 2011年12月06日1998年6月，广之旅由国有独资的广州市旅游公司转制为国有资本控股公司。郑烘自1998年6月至2010年5月担任广之旅董事长，期间广之旅跃升为中国华南地区旅游业龙头
- 2011年12月06日经湖南省纪委初步查实，湖南外贸职业学院党委书记黄建中存在利用职务上的便利为他人谋取利益、收受大额钱物等问题，其行为涉嫌违法
- 2011年12月06日在俄联邦加里宁格勒州波罗的斯克港，海关人员查获大批中国制伪劣玩具。报道称，这8000多件伪劣玩偶和机器人不仅缺少必备文件，而且对孩子们的健康有害。
- 2011年12月06日民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。
- 2011年12月06日为妥善审理民间借贷纠纷案件，最高人民法院6日向各级人民法院发出《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件 促进经济发展维护社会稳定的通知》，对案件受理、借贷利息、司法措施等问题做出要求。记者就此采访了最高法院有关负责人
- 2011年12月06日美国国土安全部门首次将缴获的中国文物返还给中国，22枚多年前被走私到美国的恐龙蛋6日回到国内。
- 2011年12月06日国家工商行政管理总局日前出台《关于认真学习贯彻党的十七届六中全会精神积极促进社会主义文化大发展大繁荣的意见》。
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